Режисер "Наполеона" порівняв його з Гітлером і Сталіним. Французи обурені

Автор фото, Alamy

Author, Ніл Армстронг

Role, BBC Culture

16 хвилин(и) тому

Режисер Рідлі Скотт порівняв першого імператора Франції Наполеона Бонапарта з Адольфом Гітлером. Про це кінематографіст заявив у розмові з Empire напередодні виходу свого фільму про відомого полководця.

"Я порівнюю його з Олександром Македонським, Адольфом Гітлером та Йосипом Сталіним", - заявив Скотт.

Режисер пояснив, що під час правління Бонапарта відновилося рабство, було багато воєн, і це призвело до загибелі десятків тисяч людей. Скотт вважає, що за плечима Наполеона - багато поганого.

"Водночас він вражає своєю хоробрістю, вмінням діяти й домінувати. Він був надзвичайним", - наголосив режисер.

Така позиція британського режисера викликала гостру критику з боку французів.

"Гітлер і Сталін нічого не будували, а лише руйнували, - заявив The Telegraph французький історик П'єр Бранда, який нині є науковим директором Фонду Наполеона. - Наполеон побудував речі, які існують дотепер".

З ним погоджується інший історик з Фонду Наполеона Тьєррі Ленц: "Наполеон не руйнував ні Францію, ні Європу. Його спадщина згодом була прославлена, прийнята й розширена".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Новий фільм Рідлі Скотта також розповідає про стосунки Наполеона з його першою дружиною Жозефіною (Ванесса Кірбі)

ВВС спробувала розібратись, чи мають слова Рідллі Скотта історичне підґрунтя.

Наполеон - блискучий воєначальник, який захопив владу 1799 року в період політичної нестабільності у Франції після Французької революції.

Його прихильники стверджують, що він зробив Францію більш меритократичною країною, ніж вона була при дореволюційному старому режимі.

Він централізував уряд, реорганізував банківську справу, реформував систему освіти й запровадив цивільний кодекс, також відомий як Кодекс Наполеона, який змінив правову систему Франції та послужив зразком для багатьох інших країн.

Але він також провів серію кривавих воєн по всій Європі, заснувавши імперію, яка в період свого розквіту простягалася від Піренейського півострова до Москви.

До 1812 року єдиними територіями Європи, вільними від його контролю, були Велика Британія, Португалія, Швеція та Османська імперія.

У 1815 році у битві при Ватерлоо Наполеон зазнав остаточної поразки, після чого відмовився від престолу та був засланий на британський острів Святої Єлени.

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Наполеон і наполеонівські війни в різні часи дуже цікавили британців. А сам Наполеон був найпопулярнішим об'єктом карикатур.

Про нього згадують в романах Джейн Остін і Шарлотти Бронте.

Відомий детектив Артура Конан Дойля Шерлок Холмс називає лиходія професора Моріарті "Наполеоном злочинів".

В "Скотофермі" Джорджа Орвелла 1945 року свиню, яка стає диктатором, прозвали Наполеоном.

Однак чи справедливо вважати Наполеона диктатором і прирівнювати його до інших сумнозвісних правителів?

Різні погляди

Філіп Дваєр, професор історії в Університеті Ньюкасла (Австралія) та автор тритомної біографії Наполеона, так не вважає.

"Можна сперечатись про те, чи був Наполеон тираном, але він точно не був Гітлером чи Сталіним - авторитарним диктатором, який жорстоко репресував власний народ, що призвело до загибелі мільйонів людей".

Автор фото, Jacques Luis David

"Дехто стверджує, що його імперія була "поліцейською державою", оскільки там існувала система таємних інформаторів, які стежили за громадською думкою", – пояснює він.

"Але при ньому не було масових вбивств інодумців. Стратили лише кілька аристократів, залучених до змови з метою повалення його правління, та кілька журналістів. Якби я порівнював Наполеона з кимось з правителів, то повернувся б до Людовіка XIV, який вів непотрібні війни, що забрали тисячі життів", - зазначає історик.

Французька журналістка Анн-Елізабет Муте погоджується, що Наполеона не можна порівнювати з Гітлером чи Сталіним.

"У нього [Наполеона] не було концентраційних таборів, – розповіла вона BBC Culture. – Він не організовував масові вбивства національних меншин. Так, існувала політична поліція, але звичайні люди могли жити так, як їм хотілося, і відкрито висловлювати свою думку".

Муте каже, що французи розглядають Наполеона переважно як реформатора.

"Він мав блискучий розум і був ініціатором низки законів та інституцій, за якими ми живемо дотепер".

"Нам подобається думати (і це багато в чому правда), що багатьом людям краще жилося під владою французів, ніж за тими феодальними законами, які в них були".

Однак Чарльз Есдейл, професор історії в Ліверпульському університеті та автор кількох книг про Наполеона, зокрема, "Війни Наполеона: Міжнародна історія 1803–1815 років", дотримується іншої точки зору.

"Для мене Наполеон – це воєначальник, - каже він. - Людина - абсолютно безжальна, якою рухали особисті амбіції. Людина, що мала дуже чітке уявлення про те, яку Францію та яку Європу йому потрібно побудувати, щоб підтримувати свою воєнну машину. Будь-яка думка про те, що він був визволителем, людиною майбутнього – по суті, частина наполеонівської легенди".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Одним із найбільш пам’ятних образів Наполеона створили у стрічці 1971 року "Ватерлоо", де його зіграв Род Стайгер

"Наполеонівська пропагандистська машина була потужним інструментом і штампувала версії його воєн, де ініціатором виступала зовсім не Франція, - зазначає професор Есдейл. - Ця могутня наполеонівська легенда продовжує жити донині. Наполеон – це жива присутність. Він продовжує діяти із могили, і впливати на те, яким ми його бачимо".

Але Есдейл також відкидає порівняння з Гітлером і Сталіним.

"Наполеон мав багато недоліків, але точно не був прихильником расової ідеології, що лежала в основі нацистського режиму, - каже він. - Наполеон не займався геноцидом й масовими чистками. Задля справедливості варто зазначити, що кількість політичних в'язнів у період його правління була відносно обмежена. Порівнювати його з Гітлером і Сталіним — це історичний нонсенс".

Рідлі Скотт - титан кіноіндустрії, в активі якого багато успішних стрічок: "Той, хто біжить по лезу", "Гладіатор", "Тельма і Луїза", "Чужий" та багатьох інших. Він у кінобізнесі досить довго і знає, як просувати фільми. Тож цілком можливо режисер усвідомлював, що його слова про Гітлера і Сталіна спричинять розголос і привернуть увагу до його стрічки. Чого, можливо, він і прагнув.

"Наполеон" вийде в кінопрокат 22 листопада 2023 року, після чого прем'єра відбудеться на Apple TV+.