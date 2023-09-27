У Карабаху в черзі біженців за пальним загинули 125 людей. Як це сталося

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальники і медики працюють на місці вибуху

1 година тому

Внаслідок вибуху на паливному складі в Степанакерті загинули 125 людей, ще кілька сотень отримали поранення, повідомляє влада Вірменії. Причини вибуху, що стався у понеділок, наразі невідомі.

Тіла 125 загиблих під час вибуху перевезли з Нагірного Карабаху до Вірменії, повідомила міністерка охорони здоров'я країни Анаїт Аванесян. Ідентифікацію тіл поки що не розпочали.

Ще 67 людей, за словами Аванесян, зараз перебувають у Національному опіковому центрі, стан більшості з них оцінюють як дуже важкий та важкий.

Вранці у вівторок влада повідомляла, що внаслідок вибуху загинули 20 людей, ще близько 300 доправили до лікарень з опіками й іншими травмами.

Зазначали, що частину поранених відвезли до шпиталю на території військової бази російських миротворців у Нагірному Карабаху, а інших відвезли до лікарень у Вірменії.

Джерело, близьке до переговорів між Карабахом і Азербайджаном, у розмові з ВВС зазначало, що більшість поранених перебували в лікарні Степанакерта, відправити гелікоптер за найважчими пацієнтами в понеділок не вдалося через погану погоду.

"Там зараз повний хаос. Близько 300 людей перебувають у лікарні Степанакерта, точніше сказати складно, бо зв'язок з містом дуже поганий", — розповів співрозмовник ВВС.

Посол Вірменії з особливих доручень Едмон Манукян заявляв, що влада країни намагається організувати евакуацію постраждалих.

"Гелікоптер з Вірменії отримав дозвіл вирушити туди, тож ми сподіваємося евакуювати пацієнтів у критичному стані, — сказав Манукян в інтерв'ю ВВС. — Наше завдання — врятувати якнайбільше життів".

За його словами, така велика кількість постраждалих пояснюється тим, що в момент вибуху біля паливосховища зібралася велика черга з людей, які хотіли заправити свої автівки.

Мешканці Карабаху намагаються дістати пальне і виїхати автомобілями до Вірменії.

Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомляло, що направило групу лікарів до Степанакерта гелікоптером.

В офісі президента Азербайджану повідомили, що Баку також надіслав медикаменти для надання допомоги пораненим.

Одна з мешканок Степанакерта розповіла ВВС про важку ситуацію з постраждалими, які залишаються у місті.

"Проблема в тому, що ми давно в блокаді: у нас жодного медикаменту, — нічого не було. Червоний Хрест мав привезти, але почалася війна, а за нею затори. І лікарів теж залишилося мало, — розповіла вона, попросивши не називати її імені з міркувань безпеки. — Учора до шпиталю доправили спочатку семеро людей у критичному стані. Ми почали вимагати, щоб прилетіли гелікоптери, але гелікоптери змогли надіслати тільки сьогодні. Ці семеро не дочекалися, померли. Лікар, який залишився в медичному центрі, звернувся до людей, що залишилися в Степанакерті, з проханням: у кого вдома є якісь ліки — болезаспокійливі, протиопікові — принести їх. Дійшло до того, що чисті простирадла були потрібні. Зібрали вдома, хто що міг. У мене тільки німесіл був. І віднесли".

Потік біженців і корки на КПП

Автор фото, AFP Підпис до фото, Азербайджанські військові регулюють потік машин з біженцями з Карабаху на кордоні з Вірменією

Єреван заявляє: щонайменше 13,5 тис. людей зі 120 тис. етнічних вірмен, що мешкали в Нагірному Карабаху, прибули до Вірменії на ранок вівторка. Сотні автомобілів й автобусів з людьми й речами продовжують рухатися гірською дорогою з Азербайджану.

Наплив біженців "накрив" прикордонне місто Горіс, де багато хто з них зупинився відпочити.

Багато хто провів ніч у машинах, а зранку біля магазинів вишикувалися довгі черги – біженці запасаються новими сім-картами.

З місця подій

Сара Рейнсфорд

Кореспондентка з питань Східної Європи, Горіс, Вірменія

З кожним днем у Горіс прибуває все більше людей з Нагірного Карабаху. Вони прямують до центральної площі та реєструються у театрі, що став своєрідним пунктом допомоги. Тут вони можуть отримати їжу, напої, а також відповіді на деякі свої запитання.

Люди переважно розповідають мені не про те, що їх вигнали з дому. Ніхто не виганяв їх зі своїх будинків примусово, але вони не довіряють азербайджанській владі. Вони не вірять, що будуть у безпеці, якщо залишаться. Тому вони тікають.

Люди приїхали сюди на автівках, які повністю забиті особистими речами.

Але загальний настрій я описала б як здивування.

Вони шоковані тим, що їм довелося залишити свої домівки - багато з них поколіннями жили в Карабаху. І багато людей, коли запитуєш їх, що буде далі, що буде з ними, просто знизують плечима. Вони виглядають безпорадними.

Автор фото, AFP Підпис до фото, На виїзді з Карабаху у бік Вірменії зібралася величезна черга з легкових автомобілів, автобусів та вантажівок з біженцями

Як повідомило AFP джерело в уряді Азербайджану, азербайджанські прикордонники шукають серед біженців, що залишають Нагірний Карабах і прямують до Вірменії, підозрюваних, як вони кажуть, у воєнних злочинах.

"Азербайджан має намір амністувати вірменських бойовиків, що склали зброю в Карабаху. Але ті, хто вчиняв воєнні злочини під час карабаських воєн, мають бути видані нам", - сказало джерело.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Азербайджанські прикордонники ретельно оглядають машини біженців, які перетинають кордон до Вірменії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок знову виступив на підтримку спірного сухопутного коридору, який зв'яже Азербайджан з його ексклавом Нахічевань.

Цей ексклав розташований між Туреччиною, Вірменією та Іраном, і коридор має пройти через територію Вірменії, яка категорично проти його будівництва.

Як передає Reuters, Ердоган заявив, що це може бути "гуманітарний коридор" і закликав Вірменію, як він висловився, "стати на бік миру".

За його словами, такий самий статус міг би отримати й Лачинський коридор.

Тим часом у Брюсселі готуються до першої зустрічі між представниками Вірменії й Азербайджану.

Головуватиме на переговорах Саймон Морд'ю, головний дипломатичний радник президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Азербайджан і Вірменію, а також Францію й Німеччину представлятимуть радники з національної безпеки.

Зустріч лідерів обох країн запланована на жовтень. Вона має відбутися в Іспанії.

Сполучені Штати закликали Баку захистити права цивільного населення Нагірного Карабаху та допустити до регіону гуманітарні й моніторингові місії.

"Ми закликаємо Азербайджан підтримувати режим припинення вогню та вжити конкретних кроків щодо захисту прав цивільного населення Нагірного Карабаху", – заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер журналістам у Єревані.

Павер, яка раніше вручила прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну лист підтримки від президента США Джо Байдена, назвала застосування сили Азербайджаном неприйнятним і заявила, що Вашингтон розглядає можливість відповідних заходів у відповідь.

Вона закликала президента Азербайджану Ільхама Алієва виконати свою обіцянку захистити права етнічних вірмен, повністю відкрити Лачинський коридор, що з'єднує регіон з Вірменією, та дозволити доставляти допомогу й працювати міжнародній моніторинговій місії.

У Кремлі тим часом заявили, що будь-яка місія міжнародних спостерігачів може потрапити до Нагірного Карабаху лише за згодою Азербайджану.