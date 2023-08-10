Засновник Яндекса виступив проти війни в Україні. Чому це важлива заява

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1 година тому

Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож вперше з лютого 2022 року висловився про російське вторгнення в Україну. Бізнесмен, у якого ще зберігаються активи в Росії, засудив його і назвав варварським.

"Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де у мене, як і багатьох, є друзі та родичі. Я нажаханий тим, що кожен день в будинки українців летять бомби", - заявив Волож.

За словами бізнесмена, попри те, що він з 2014 року не живе у РФ, він розуміє, що і на ньому "лежить частка відповідальності за дії країни".

"Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни", - підкреслив Волож.

Як зазначається в заяві бізнесмена, за останній рік йому "ставили багато питань, й особливо багато з них виникло цього тижня".

Дійсно, з початку війни в Україні Воложа критикували через відсутність чіткої позиції щодо російського вторгнення. Нова хвиля критики дісталася йому наприкінці минулого тижня, коли журналісти помітили, що в біографії на своєму особистому сайті Волож назвав себе "ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані", ніяк не згадавши Росію, де він жив і вів бізнес.

Докори давно звучали на адресу заснованого Воложем "Яндекса", в тому числі через принципи роботи сервісу "Яндекс. Новини". Через декілька днів після початку війни колишній голова "Яндекс. Новин" Лев Гершензон публічно звинуватив компанію в тому, що вона служить "ключовим елементом в приховуванні інформації" про вторгнення від росіян, і закликав своїх колишніх колег звільнитися.

"Те, що значна частина населення Росії може вважати, що війни немає, є основою і рушійною силою цієї війни. "Яндекс" сьогодні - ключовий елемент у приховуванні інформації про війну. Кожен день і година таких "новин" - це людські життя. І ви, мої колишні колеги, за них також відповідаєте", - писав 1 березня 2022 року Гершензон.

Але керівництво компанії до цих закликів тоді не прислухалося. 18 квітня минулого року "Яндекс" видалив із пошукової видачі лінки на публікації таких ЗМІ як "Медуза", "Медиазона", "Настоящее время", ВВС і десятків інших видань, які були заблоковані невдовзі після початку російського вторгнення. Тоді ж "Яндекс" видалив із пошукової видачі сайти Facebook та Instagram, що належать компанії Meta, яку в Росії визнали "екстремістською і забороненою".

"Яндекс" пояснював, що призупиняє видачу в автоматичному порядку після того, як Роскомнагляд вносить ці сайти у свій реєстр заборонених. Що стосується створення інформаційного порядку денного на сайті "Яндекса", то за нього відповідають алгоритми, політично мотивованого втручання в їхню роботу не відбувається, цитував позицію компанії Інтерфакс.

У січні 2023 року "Яндекс" знову опинився в центрі скандалу - через витік, завдяки якому з'ясувалося, що в пошуковику компанії цензурується видача картинок і відео - так, щоб фото російського президента Володимира Путіна і символи Z не з'являлися в неприємних для влади контекстах.

Від токсичних медійних проєктів (сервісів "Новини" і "Дзен") "Яндекс" позбувся в квітні 2022 року, продавши їх компанії VK, яка восени 2021 року перейшла групі "Согаз", її найбільші акціонери - співвласник банку "Росія" і давній знайомий Путіна Юрій Ковальчук.

Сам Волож був вимушений покинути раду директорів і посаду гендиректора групи компаній "Яндекс" після того, як в червні 2022 року потрапив під санкції ЄС. В обґрунтуванні до санкцій, зокрема, йшлося про те, що заснований Воложем "Яндекс" відповідає за просування державних ЗМІ Росії та їхнього порядку денного в інтернет-видачі, а також за пошук та видалення контенту, який критикує Кремль, в тому числі пов'язаний з агресивною війною проти України.

При цьому, як писали ЗМІ, Волож не залишав надій побудувати на базі різних сервісів "Яндекса" великий міжнародний бізнес.

Перемовини про поділ "Яндекса"

Волож зробив свою заяву в момент, коли у нього зберігаються активи в Росії. У подібній ситуації був Олег Тиньков весною 2022 року: лише через декілька тижнів після його антивоєнної заяви стало відомо про те, що частка сім'ї Тинькових в компанії, яка контролює банк "Тинькофф", продана холдингу "Інтеррос".

З осені 2022 року ведуться перемовини про поділ "Яндекса" на дві частини - російську та міжнародну. По суті для Воложа це було можливістю вийти з російських активів.

На Захід мали перейти всі нові технології - безпілотники, хмарні та освітні сервіси. А російські активи, що приносять "Яндексу" стабільний прибуток - таксі, доставка, маркет та інші - залишатися в Росії.

Але з низки причин узгодити такий договір виявилося складно, і літом 2023 року, здається, перемовини зайшли в глухий кут.

Публічне засудження війни навряд чи добре дасться взнаки на перемовинах. Усі найбільші угоди в Росії обговорюють і узгоджують на рівні Кремля і Путіна. Навряд антивоєнні заяви там сприймуть спокійно.

Автор фото, Getty images Підпис до фото, Волож і Путін у 2017 році

Чи допоможе це бізнесмену вийти з-під санкцій

Заява Воложа - це по суті друге з початку війни жорстке антивоєнне висловлювання з боку російського бізнесу. Перше - це якраз Олег Тиньков.

Проти війни в м'якій формі також виступали засновники Альфа-банку Михайло Фрідман і Петро Авен, а недавно Алішер Усманов в інтерв'ю.

Ці бізнесмени намагаються зробити так, щоб їх виключили з санкційних списків.

Тиньков став по суті найяскравішим прикладом ще і тому, що його адвокатам якраз вдалося домогтися зняття з нього санкцій. Але, судячи з заяви компанії Сorker Binning, це був складний процес.

І публічне засудження війни - лише один із таких етапів. Юристи Тинькова посилалися на те, що він вже давно не живе в Росії, відмовився від російського громадянства і всіх активів в країні, а також матеріально допомагає українським біженцям.

Юристи також стверджують, що вивчили історію бізнесу Тинькова, щоб довести, що він не мав тісних зв'язків з Кремлем і не заробляв на політиці російської влади щодо України. Як приклад вони навели те, що в банку не відкривали картки жителям Криму.

Довести останній пункт Воложу буде складно, якщо від нього, звісно, цього будуть вимагати, враховуючи тісну взаємодію "Яндекса" з російською державою.