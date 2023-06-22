Ядерні загрози війни. Чого чекати від Росії

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30 хвилин(и) тому

Впродовж останнього тижня пролунало кілька тривожних заяв президентів США, Росії та України про ядерну загрозу на території України.

Джо Байден назвав реальним застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Володимир Путін знову повторив, що застосування такої зброї "теоретично можливе", якщо йтиметься про загрози територіальній цілісності та суверенітету Росії.

Володимир Зеленський 22 червня заявив, що за даними розвідки, Росія розглядає сценарій "терористичного акту" з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Про загрози на захопленій росіянами атомній станції посадовці та експерти говорять постійно, у той час як імовірність використання Росією тактичної ядерної зброї називають малоймовірною чи й взагалі неможливою.

ВВС Україна зібрала інформацію, яку треба знати про ці загрози та їхні наслідки.

Хронологія погроз: від "це не блеф" до "хрін їм"

Вже майже рік президент Путін та інші посадові особи Росії вдаються до ядерних погроз. Найгучніше вони пролунали на початку осені 2022 року, спричинивши жорстку реакцію інших ядерних держав.

Тоді Володимир Путін попередив, що у разі загрози "територіальній цілісності" Росія використає "всі наявні засоби, і це не блеф", маючи на увазі тактичну ядерну зброю.

У лютому 2023 року розвідка Норвегії повідомила, що кораблі російського військово-морського флоту почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю - вперше за останні 30 років. Згідно з дослідженням, основну частину ядерних сил розмістили на підводних човнах і кораблях Північного флоту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися, що рішення про застосування тактичної ядерної зброї ухвалюватиме Кремль

Наступним кроком Володимира Путіна стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. 25 травня міністри оборони двох країн підписали угоду, яка передбачає, що рішення про застосування нестратегічних ядерних озброєнь ухвалюватиме Росія.

Перші ядерні заряди вже завезені на територію Білорусі, остаточне їх переміщення має завершитися до кінця року, обіцяє Путін. Він назвав це рішення "елементом стримування" і звинуватив Захід у "ядерному шантажі".

Минулого тижня російський президент знову заявив, що використання ядерної зброї вважає "теоретично можливим". Підстави – ті ж самі, про які він казав раніше: якщо буде загроза територіальній цілісності, незалежності і суверенітету Росії.

Зараз, наголосив Путін, "немає такої потреби".

Він також заявив, що Росія має більше ядерних озброєнь, ніж країни НАТО.

"Вони знають про це і постійно схиляють нас до того, щоб ми розпочали переговори про скорочення. Хрін їм, як кажуть у нас в народі", - заявив російський президент на економічному форумі у Санкт-Петербурзі минулої п’ятниці.

Чим може стріляти Росія

Скільки Росія має такого озброєння, точно не відомо. Бо, як нагадує спеціалізоване видання Defense Express, цей вид зброї є поза зоною дії угод США та РФ щодо кількості боєголовок і носіїв.

Але згідно з приблизними даними, у Росії може бути від однієї до двох тисяч одиниць тактичних ядерних зарядів. РФ може стріляти ними з артилерійських установок (САУ) "Піон", "Акація" і "Тюльпан", здійснювати пуски ракет з кораблів і літаків.

Американське видання Politico писало, що Росія має понад 20 видів озброєнь, що здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Використання ракет експерти вважають найбільш вірогідним у разі застосування тактичної ядерної зброї.

Автор фото, EPA/EFE Підпис до фото, Система протиракетної оборони SAMP/T, яку Україна отримала від Франції

"Навряд чи це буде пов'язано з артилерією. Просто артилерія на полі бою не має вирішального значення, бо фронт занадто гнучкий", - вважає аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Найбільше відпрацьована у росіян (і до того ж найменш контрольована міжнародними організаціями і США) є система застосування ракет Х-101, якими вони з бомбардувальників стріляють з Каспійського моря", - розповів експерт у коментарі ВВС Україна.

Такого типу крилаті ракети українська протиповітряна і протиракетна оборона вже навчилась збивати, особливо після отримання від США систем Patriot і від Франції та Італії - SAMP/T. Але кількість протиракетних установок в Україні для цього занадто мала.

"На жаль, протиракетні можливості дуже мізерні. Протиракетна оборона зосереджена переважно навколо Києва. Тому теоретично – так, можуть збивати, але залежить, куди саме ракети з ядерним носієм будуть спрямовані", - каже ВВС Україна генерал, фахівець з питань ППО Ігор Романенко.

Вірогідність ударів: "Ідіотів там небагато"

Якими будуть наслідки ударів тактичною ядерною зброєю - руйнування, радіаційне зараження тощо - залежить від потужності ядерного заряду. Чим він менший, тим швидше територія буде придатна для життя.

Але фахівці наголошують, що у будь-якому разі найбільша небезпека для людей - це опік сітківки ока, який може призвести до втрати зору. Окрім того, травмування людина може отримати від ударної хвилі, яка сягатиме кілометрів. Пожежа і радіаційний вплив - наступні чинники застосування тактичної ядерної зброї. Причому радіація - на третьому місці за руйнівним впливом.

Утім, фахівці наголошують, що шлях до застосування тактичної ядерної зброї - некороткий.

Ця зброя, на відміну від стратегічної, зберігається далеко від місць, звідки її можуть застосувати. Згідно з неофіційними даними, Росія зберігає ядерну зброю в основному на території Сибіру. Доставка її у спеціальних ешелонах навряд чи може відбутися непоміченою.

Видання Politico публікувало розслідування про те, як спецслужби США намагаються відстежувати підготовку Росії до можливого ядерного удару.

Американські спецслужби вивчають всі доступні свідчення - від комерційно доступних супутникових знімків до даних, отриманих за допомогою розвідувальних літаків.

Керівник української розвідки Кирило Буданов 20 червня вкотре заявив, що не вірить у застосування тактичної ядерної зброї Росією.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато", - сказав Буданов у коментарі британському виданню “The Economist”.

Про те, що немає "жодних ознак" підготовки Росії до ядерних ракетних ударів, заявляв кілька днів тому і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також сказав, що США не бачать причин для корегування власної ядерної політики.

Колишній заступник керівника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що на цей момент немає підстав говорити про застосування тактичної ядерної зброї.

Автор фото, EPA/EFE Підпис до фото, Запорізька АЕС, захоплена росіянами з самого початку війни, зараз викликає більше занепокоєння, ніж імовірність застосування тактичної ядерної зброї

Одна з причин - Росія ще не використала усіх можливостей звичайних озброєнь, а також тих, що пов’язані з ядерною і хімічною небезпекою, каже він, маючи на увазі передусім захоплену і заміновану російськими військами Запорізьку АЕС.

"На сході росіяни наступають на чотирьох напрямках, на півдні – досить міцно обороняються. Українська армія за три тижні змогла пройти сім кілометрів, тобто першу лінію оборони. Тому, я вважаю, поки що Росія діятиме в рамках конвенційної (традиційної. – Ред.) форми війни, з використанням звичайних озброєнь", - каже експерт.

Президент Зеленський у четвер оголосив, що отримав інформацію від СБУ та української розвідки про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС з викидом радіації.

"Вони все підготували для цього, - заявив він. - На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".

Наразі ці заяви українського президента в Москві не коментували. Проте раніше Кремль неодноразово заявляв, що саме Україна може вдатися до теракту на атомній станції.

Директор Українського наукового інституту в Гарвардському університеті Сергій Плохій вважає, що саме ядерні об'єкти, які захопила Росія, становлять більшу загрозу на сьогодні, аніж тактична ядерна зброя.