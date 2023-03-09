"Я бачив вибух зі свого вікна". Кияни розповідають про ракетну атаку

Автор фото, Reuters

1 година тому

У ніч на 9 березня Росія випустила по Україні близько восьми десятків ракет, здійснивши першу за останній місяць масовану атаку.

Російські ракети і дрони, які не вдалося збити силами протиповітряної оборони, вразили обʼєкти інфраструктури в різних областях і вбили, за останніми даними, щонайменше девʼять людей.

Повітряна тривога по Україні почалася близько першої ночі і лунала сім годин.

Близько шостої ранку над українською столицею пролунали кілька потужних вибухів, у небі зʼявились чорні стовпи диму.

BBC поговорила зі свідками ракетної атаки у Києві.

Віктор живе у Святошинському районі на північному заході столиці - вранці він побачив вибух прямо над своєю квартирою.

"Була тривога, близько 06:50 пролунав вибух. Я побачив вибух зі свого вікна – він був у небі", - розповідає чоловік.

На його думку, це був дрон, який збили в повітрі. Після цього почала спрацьовувати сигналізація в автомобілів, які стояли у дворі, в них влучили шматки металу.

Віктор розповів кореспонденту BBC, що допомагав загасити пожежу і отримав поранення.

"Я вийшов на вулицю. На автомобілях почалася пожежа. З сусідами ми намагалися спочатку загасити вогонь власними вогнегасниками з машин, але не змогли", - каже чоловік.

"Намагаючись загасити вогонь, я поранив обличчя. Тоді приїхала швидка та пожежники", - додає він.

Підпис до фото, Мешканець Святошинського району Києва Віктор каже, що вибух пролунав прямо над його квартирою

Вулиця посеред житлового масиву Святошинського району на північному заході Києва була усіяна уламками, які, вочевидь, впали від знищеного у небі російського безпілотника.

Про це розповів, кореспондент BBC Джеймс Лендейл з місця події.

Земля поруч із багатоповерхівками вкрита маленькими кратерами. Пошкоджено багато автомобілів, деякі повністю знищені вогнем. У будинках поруч вилетіли шибки.

Мешканці розповіли, що потужний вибух стався близько 06:50. Двоє людей отримали травми і були доставлені в лікарню. Осколки всипали всю територію, включно з дитячим майданчиком.

Мирні жителі не уникнули ракетних ударів попри те, що Росія, як заявляє її влада, цілиться по об’єктах військової інфраструктури.

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Киянин Ігор Єжов розповідає, що коли він вранці повертався додому, над його головою пролетіла ракета.

"Це було дуже чутно, після чого пролунали два потужних вибухи. Я побачив, що вона летить у бік будинку, а коли підійшов до нього, побачив велику пожежу".

Ігор розповідає, що його машина горіла, але додає, що "рятувати її було безглуздо, до неї було небезпечно підходити".

Ігор каже, що ніхто не очікує таких ударів, і люди повинні бути більш пильними, коли починається повітряна тривога.

"Я не розумію, як це може бути у XXI столітті. Вони якісь дикі люди, просто дикуни", - сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чоловік у машині, яка постраждала від ракетної атаки (фото - ілюстративне)

Ірина Немирович живе у передмісті Києва з чоловіком та тримісячною дитиною разом із її батьками та бабусями.

Вона розповіла програмі BBC Radio 4, що почула вночі.

"Сирена повітряної тривоги була включена протягом семи годин. Ми чули кілька вибухів. Ми не знаємо, чи це були системи протиповітряної оборони, чи удари ракет, але було досить гучно. І все повторилося ще кілька разів пізніше", - каже жінка.

Вона пояснила, що під час ракетного обстрілу родина ховається у підвалі свого приватного будинку.

"У нас є свій підвал, і ми просто спускаємося вниз. У нас на підлозі є матраци, і ми можемо там залишитися".

Але люди, які живуть у багатоповерхівках у місті, як, приміром, її сестра з трирічним сином, зазвичай не спускаються до сховища.

"Вони ховаються у коридорі квартири, можливо, біля ліфтів. Вони також змушені спати на підлозі".

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