Росія вдарила по центру Херсона. Що відомо про загиблих та поранених

Автор фото, ОК "Південь"

1 година тому

Російська армія обстріляла житлові квартали Херсону. На цей час відомо про п'ятьох загиблих і 16 поранених, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, на зупинці загинули двоє людей на місці, інші двоє – дорогою до лікарні. Також від обстрілу у власному помешканні загинула літня жінка, повідомили в Офісі генпрокурора.

Усього внаслідок обстрілу потраждала 21 людина, уточнили в Херсонській міськраді.

Обстріл приблизно збігся у часі з промовою президента Росії Володимира Путіна.

"Ми не воюємо із народом України. Він став заручником київського режиму", - повторив Путін свої стандартні наративи у посланні до Федеральних зборів.

За повідомленням ОК "Південь", під обстріл потрапив місцевий ринок і зупинка громадського транспорту.

Кількість загиблих та поранених уточнюють.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що місто вразили "Градами", а під обстріл потрапили квартали у центрі міста.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання згоріло кілька квартир.

Також постраждали об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садочок, лікарня, приватні гаражі та і автівках, додали у "Півдні".

Під обстріл потрапила і портова інфраструктура Очакова, одна людина поранена.

Автор фото, ОК "Півднь"

За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини.

А напередодні Росія обстріляла передмістя Запоріжжя. Обійшлося без жертв.

18 лютого Росія випустила ракети по Україні. Місцева влада повідомила про два вибухи в Хмельницькому, де двоє людей дістали поранення. ППО спрацювала на Миколаївщині.

Пізніше повітряні сили ЗСУ відзвітували, що російські війська пустили чотири крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря. ППО знищила дві ракети з чотирьох.

Автор фото, ОК "Південь"