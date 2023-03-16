Київ має два варіанти контрнаступу - Politico

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1 година тому

Великий контрнаступ України на сили РФ очікують наприкінці весни, у травні. За даними американського видання Politico, Київ ще не визначився зі стратегією.

Але основних можливостей дві.

Україна може спробувати:

просунутися на південь через Херсон до Криму,

або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізаючи російський сухопутний міст у Крим (тобто приблизно у бік Бердянська).

З посиланням на офіційних осіб США, видання стверджує, що перший варіант нереалістичний, оскільки Росія зміцнила оборону на східному березі Дніпра, і Україні не вистачить живої сили для успішної десантної операції проти укріпленої оборони росіян.

Більш успішним може бути другий варіант, що передбачає удар по сухопутному мосту до Криму.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Ми докладаємо значних зусиль для зміцнення української армії ", – сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Публічно високопосадовці заявляють, що від Зеленського залежить, коли й де розпочати новий наступ, а також чи продовжувати опір у Бахмуті, чи відступити від нього.

Видання зазначає, що обидві сторони зазнають великих втрат у битві за Бахмут. На чолі з "вагнерівцями" Росія вже дев'ять місяців тримає в облозі це південно-східне місто, перетворивши його на руїни.

Українські війська відмовляються здаватися, а президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що захист Бахмута є ключовим для утримання інших східних міст.

Однак міністр оборони США Остін вважає, що Бахмут має "радше символічну, ніж стратегічну та оперативну цінність".

При цьому Пентагон заявляє, що незалежно від стратегії Києва, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби. Тому американські офіційні особи більше зосереджені на підготовці України до великого весняного наступу.

"Ми докладаємо значних зусиль для зміцнення української армії з точки зору оснащення, боєприпасів і тренувань у різних країнах, щоб дати можливість Україні захистити себе", – сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Це дозволить українському керівництву розробляти і реалізовувати різноманітні варіанти дій у майбутньому, щоб досягти своїх цілей і довести цю війну до успішного завершення", – додав Міллі.

Про невідкладність наступу говорив напередодні міністр оборони США Ллойд Остін, заявивши, що "Україна не може гаяти час".

"Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцянки, - підкреслив Остін. - Це передбачає доставку нашої бронетехніки на поле бою і забезпечення того, щоб українські солдати якнайшвидше отримали підготовку, запасні частини і технічну підтримку, необхідну їм для використання цих нових систем".

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Politico зазначає, що американське керівництво дедалі більше непокоїть скорочення запасів боєприпасів, засобів ППО, досвідчених солдатів у ЗСУ.

Американські та європейські партнери надсилають Україні велику кількість боєприпасів і 155-мм снарядів, які Київ визначив як найбільш нагальну потребу.

У лютому понад 600 українців завершили 5-тижневу програму підготовки в Німеччині, що передбачала базові навички, а також медичну підготовку та інструктаж з маневрування на бойових машинах "Бредлі" й бронетранспортерах "Страйкер" американського виробництва.

Ці сили вже повернулися на поле бою, і друга партія з сотень додаткових солдатів зараз проходить навчання за цією програмою.