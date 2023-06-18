"Води мені було по горло". Як ексчемпіонка світу з паверліфтингу рятує тварин на війні.

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Анна Куркуріна все життя присвятила тваринам.

Анну Куркуріну знає весь Південь України.

На її роликах про порятунок тварин після підриву Каховської ГЕС Анни немає в кадрі. Однак у коментарях миколаївці та херсонці пишуть, що впізнали її голос, і в унісон дякують.

Анна народилася у Краматорську на Донеччині у грецькій родині. Шкільні роки провела в Азові Ростовської області, куди за розподілом направили працювати батька.

Дівчина мала дві мрії - жити в оточенні тварин і стати найсильнішою жінкою світу. Обидва ці бажання здійснилися.

Анна влаштувалася у Миколаївський зоопарк і стала чемпіонкою світу з паверліфтингу.

Та війна змусила її стати волонтеркою.

Тепер квартира Анни - тимчасовий прихисток для тварин, які шукають постійних власників, а її основним заняттям став захист тварин під час війни.

На затоплену Херсонщину після підриву греблі Каховської ГЕС, як і до нещодавно звільненого села Благодатне на Донбасі, Анна приїхала однією з найперших.

Від запрошень переїхати з України відмовляється. Каже, це означало би зрадити тисячі тварин.