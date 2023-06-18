"Води мені було по горло". Як ексчемпіонка світу з паверліфтингу рятує тварин на війні.
Анну Куркуріну знає весь Південь України.
На її роликах про порятунок тварин після підриву Каховської ГЕС Анни немає в кадрі. Однак у коментарях миколаївці та херсонці пишуть, що впізнали її голос, і в унісон дякують.
Анна народилася у Краматорську на Донеччині у грецькій родині. Шкільні роки провела в Азові Ростовської області, куди за розподілом направили працювати батька.
Дівчина мала дві мрії - жити в оточенні тварин і стати найсильнішою жінкою світу. Обидва ці бажання здійснилися.
Анна влаштувалася у Миколаївський зоопарк і стала чемпіонкою світу з паверліфтингу.
Та війна змусила її стати волонтеркою.
Тепер квартира Анни - тимчасовий прихисток для тварин, які шукають постійних власників, а її основним заняттям став захист тварин під час війни.
На затоплену Херсонщину після підриву греблі Каховської ГЕС, як і до нещодавно звільненого села Благодатне на Донбасі, Анна приїхала однією з найперших.
Від запрошень переїхати з України відмовляється. Каже, це означало би зрадити тисячі тварин.