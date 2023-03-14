Крах Sillicon Valley Bank. Чи зачепить він Україну?

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1 година тому

Банкрутство американського банку Sillicon Valley, який обслуговував технологічні компанії, вже відчув фінансовий сектор усього світу. BBC News Україна розбиралась, чи вплине крах банку на Україну та її IT-індустрію.

Акції банків у різних країнах світу впали у понеділок, попри запевнення президента США у тому, що фінансова система країни у безпеці.

Сталося це після того, як американській владі довелося втрутитися, щоб захистити депозити клієнтів двох банків – Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank.

Президент США Джо Байден пообіцяв зробити все для захисту банківської системи.

Але інвестори побоюються, що інші кредитори ще можуть постраждати від наслідків, які спровокує різке падіння цін на акції в усьому світі.

За останні два дні світовий фінансовий сектор втратив 465 млрд дол. ринкової вартості. Інвестори в країнах від США до Японії скоротили внески у фінустанови після краху банку SVB, повідомляє Bloomberg.

Так, ціни на акції іспанського Santander та німецького Commerzbank у якийсь момент упали більш ніж на 10%.

Низка невеликих американських банків у понеділок зазнала ще більших збитків, ніж їхні європейські колеги, попри запевнення, що у них більш ніж достатньо ліквідності, щоб захистити себе від потрясінь.

Чому банк став банкрутом?

Американський Silicon Valley Bank маловідомий за межами Кремнієвої долини, проте його добре знають у світі стартапів.

Він спеціалізувався на кредитуванні та обслуговуванні технологічних компаній.

Банк був заснований 40 років тому, але його золота доба почалася під час пандемії через стрімке зростання всього технологічного сектору.

У 2018 році активи банку становили 49 млрд дол, наприкінці 2020 року – 102 млрд дол, а в кінці 2022 року – 209 млрд дол. Це дозволило йому увійти до двадцятки найбільших у США.

І саме тому його крах став наймасштабнішою проблемою в американському банківському секторі з 2008 року, коли вибухнула світова криза.

Автор фото, Getty Images

Що пішло не так?

Банк заробляв на тому, що збирав депозити успішних стартаперів Кремнієвої долини і вкладав гроші у довгострокові облігації американського уряду.

На той час ставки по них були досить низькими і вони виглядали привабливими, пояснює фінансовий аналітик і ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Але коли Федеральний резерв став дуже швидкими для США темпами піднімати облікову ставку, то довгострокові цінні папери стали втрачати вартість.

Через фінансові проблеми рейтинг банку стрімко впав, а його клієнти почали швидко забирати свої депозити. Банк не зміг знайти 2,25 млрд. доларів для покриття збитків від продажу активів - головним чином урядових цінних паперів, що змінилися в ціні після підвищення облікової ставки.

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У п’ятницю, 10 березня, регулятивні органи Каліфорнії закрили Silicon Valley Bank.

Найбільшого удару зазнали американські та британські IT-компанії. За даними джерел BBC, криза SVB може торкнутися від 30% до 40% британських стартапів, співробітниками яких є до 50 тисяч людей.

Утім, уряд США гарантував збереження коштів американських вкладників.

А найбільший банк Європи HSBC у понеділок пообіцяв викупити британський бізнес SVB за 1 фунт стерлінгів. Таким чином, він намагається забезпечити його стабільність і врятувати британських клієнтів.

Тим часом минулого тижня стало відомо про закриття ще двох американських банків - нью-йоркського Signature Bank і Silvergate, який спеціалізувався на операціях із криптовалютою.

Як це вплине на світ і Україну?

Банкрутство великого американського банку збентежило не лише IT-індустрію, але й викликало побоювання, чи не спричинить воно глобальну фінансову кризу на кшталт тієї, яку світ пережив у 2008 році.

Хоча експерти вважають, що ситуацію навряд можна порівнювати, адже тоді впало багато найбільших банків, як-от Lehman Brothers, вони переконані, що крах SVB вже вплинув на фінансові системи.

За словами аналітика Віталія Шапрана, вплив зачепить всі ринки, що розвиваються за рахунок так званого спекулятивного сегменту, тобто сегменту паперів з низькою кредитною якістю.

Це торкнеться й України, тому що цінні папери українських емітентів завжди мали спекулятивні риси. При чому як урядові облігації, так і облігації держкомпаній не відрізнялись високою кредитною якістю, пояснює експерт.

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Крім того, дуже ймовірно що на ринку українських урядових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) скоротиться присутність нерезидентів.

Як пояснює Шапран, дефолт SVB показав, що центральний банк країни не може просто так швидко піднімати ставки.

"Центральні банки створюють не тільки гроші, а і ризики. Думаю, що в НБУ повинні зробити висновки з дефолту SVB і в меншій мірі тиснути на банківську систему, яка знекровлена війною", - пояснює аналітик у коментарі BBC News Україна.

З іншого боку, падіння американського банку опустило ціни на нафту. Хоча такий вплив можливо буде короткостроковим, для України як для імпортера енергоресурсів це непогана новина, вважає експерт.

Однак на думку іншого фінансового аналітика Сергія Фурси, крах SVB загалом не буде відчутним в Україні.

Через війну фінансова система України перебуває в особливій ситуації, і вона навряд відреагує на цю кризу, яка і у світовому масштабі не є значною, вважає аналітик.

"Війна компенсує все, навіть будь-які проблеми, які фінансові ринки можуть переживати через банкрутство цього банку", - сказав він у коментарі BBC News Україна.

Водночас Міжнародний валютний фонд заявив, що криза SVB, принаймні поки, не має характеристик глобального шоку. Валюти ринків, що розвиваються, "мінімально постраждали від неї".

Що каже українська IT

Українська технологічна галузь поки що стримана в коментарях.

В Асоціації IT України відповіли, що поки не готові давати будь-які прогнози, бо для цього недостатньо інформації.

Співрозмовник BBC в одній із великих українських IT-компаній розповів, що проблем поки немає і там стежать за розвитком подій.