Буданов: "великий наступ" Росії почався, але не всі його помітили

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49 хвилин(и) тому

"Великий наступ" Росії, про який так багато говорили, вже триває, заявив в інтерв’ю Forbes Україна очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Проте, за його словами, через брак у росіян особового складу і зброї він виглядає так, що "не усі його помічають".

"Великий наступ Росії, який вони планували, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ", - заявив голова ГУР.

Він також звернув увагу на те, як змінилися цілі росіян в Україні: замість "взяти Київ за три дні", як це планувалося рік тому, тепер "у них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей".

"Відчуваєте різницю: взяти Київ за три дні та вийти колись на якісь кордони", - каже Кирило Буданов.

Для успішного масованого наступу росіянам бракує майже всього – від людей до ракет, твердить керівник української розвідки.

Режим економії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У боях під Бахмутом з російського боку "хвиля за хвилею просто йде піхота", каже Буданов. А от бронетехніки та артилерії вже не вистачає

За словами Буданова, під час "часткової мобілізації" в Росії до війська вдалося залучити 316 тисяч людей, із яких близько 90% потрапили одразу на фронт. А продовження мобілізації свідчить про великі втрати особового складу:

"Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна".

За словами Кирила Буданова, "автоматів вистачить на будь-яку кількість (осіб)", але бронемашин вже не вистачає, хоча це не особливо заважає росіянам – "вони йдуть без техніки", каже голова ГУР.

"У них у штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже більше 60%, залишилося близько 35%, яку можна швидко відновити. Виробництво одиничне, і воно не покриває потреб".

Загалом, як твердить Кирило Буданов, вже два місяці як росіяни вимушені діяти у режимі максимальної економії боєприпасів.

"Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку", - каже голова ГУР.

Але і там, де ідуть найзапекліші бої, "режим економії" також є помітним.

"У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалося застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години, й так само все перейшло в стрілецькі бої", - розповів Кирило Буданов.

Водночас і відновити виробництво зброї у потрібних для великого наступу обсягах Росії також "ніколи не вдасться", вважає він:

"Це не так легко, для цього потрібно дуже багато виробництв, яке за 30 років знищено. 30 років Росія, як і багато інших країн пострадянського простору, продавала запаси".

Голова ГУР також висловив сумніви у тому, що Росії вдасться отримати ці боєприпаси у своїх нових союзників – Північної Кореї та Ірану.

"Щодо Північної Кореї підтверджених випадків немає. З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 000 снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", - розповів Кирило Буданов.

Що з ракетами?

Ще складніша ситуація із ракетами, вважає Кирило Буданов. Він знову заявив, що Росія виснажила свої ракетні запаси і не встигає поповнювати їх так, щоб завдавати ударів по Україні з тією ж частотою та потужністю.

За його словами, загалом за місяць росіяни виробляють від 20 до 22 "Калібрів" та близько 15-20 ракет типу "Х-101".

"Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає. Спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім – раз на вісім днів, тепер – раз на десять днів, два тижні. Вони зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок", - пояснив Кирило Буданов, навзвавши спроможність російського оборонного комплексу "мильною бульбашкою".

"Не можна, якщо ти 30 років нічого не робив, за один день, в умовах війни та санкцій зробити так, як тобі хочеться".

Коли закінчиться війна?

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Forbes нагадує, що Кирило Буданов був одним із небагатьох офіційних представників влади, хто попереджав про повномасштабне вторгнення Росії.

Він спрогнозував і перші перемоги українських захисників із деокупації Харківщини та Херсона.

Нині, каже він, у його попередніх прогнозах нічого не змінилося – "із середини й до кінця весни будуть вирішальні бої", і цей час буде переломним моментом війни.

На прохання видання Кирило Буданов також оцінив ситуацію у футбольних темінах:

"Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це субʼєктивне бачення".

А на запитання, за яких умов можна завершити війну, відповів: