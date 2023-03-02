РДК: "корпус" російських націоналістів, які воюють за Україну

Author, Сергій Морфінов

Role, для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Російський добровольчий корпус

Новину про те, що "українські диверсанти" захопили два прикордонних села у Брянській області багато хто в Україні сприйняв як фейк російських медіа – на зразок повідомлень про "знищення українських БМП" чи обстріли "російського прикордонного пункту" (який виявився хлівом) за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.

Утім, пізніше в соцмережах з'явилося відео від "Російського добровольчого корпусу" (РДК) – добровольчого формування росіян, що воюють за Україну – у якому його учасники взяли на себе відповідальність за дії у російському прикордонні.

Згодом джерела BBC News Україна підтвердили, що на тих кадрах справді бійці РДК.

Що відомо про цей підрозділ?

"Піднімайте заколот"

Автор фото, Російський добровольчий корпус

Російські медіа та "воєнкори" у четвер заявили про те, що 50 "українських диверсантів" проникли до сіл Сушани та Любечани у Брянській області РФ неподалік Чернігівщини, та "взяли у заручники" місцевих жителів.

Також повідомлялося про кількох загиблих, включно з 10-річною дівчинкою, чию смерть пізніше спростували. За останньою інформацією, за даними російської влади, загинуло двоє місцевих жителів.

Президент Росії Володимир Путін назвав це "черговим терактом".

А українська Прикордонна служба відзначила, що "Україна не агресор, наша основна задача оборона і захист від країни-окупанта".

Пізніше у телеграмі з'явилися відео, де бійці від імені та з символікою "Російського добровольчого корпусу" заявили, що їхній корпус "перейшов державний кордон РФ".

"Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних. Майте це на увазі", - розповів чоловік у зимовому камуфляжі з автоматом та ручним гранатометом, якого записали на тлі фельдшерського пункту Любечан.

"Зараз час звичайним громадянам Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте заколот, боріться", - закликав він.

На іншому відео ще двоє бійців з прапором РБК відзначили, що вони прийшли у Брянську область "не як ДРГ, а як визвольна армія на свою рідну землю".

"Закликаємо вас – візьміть зброю та боріться з путінським кремлівським кривавим режимом", - заявив чоловік на тлі віддалених кулеметних пострілів.

Ще пізніше короткий коментар від імені РДК опублікувало російське видання "Важные истории", яке до цього робило інтерв'ю з кількома бійцями "Корпусу".

"Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали", - розказав співрозмовник "Важных историй".

Також ситуацію прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", - розповів він у коментарі "Громадському".

Хто такі "Російський добровольчий корпус"

"Російський добровольчий корпус" – формування, яке складається з етнічних росіян, які воюють за Україну.

Серед них, наприклад, Ілля Богданов – колишній старший лейтенант прикордонного управління ФСБ з Владивостока, який у 2014 році переїхав в Україну і згодом воював у склади ДУК "Правого сектору", зокрема пройшов бої в Донецькому аеропорті.

Автор фото, Ілля Богданов Підпис до фото, Ілля Богданов з 2014 року воює за Україну і пройшов бої в ДАП

Пізніше він пішов зі служби, але 24 лютого 2022 року вступив в одну з добровольчих груп, які тоді нашвидкуруч створювалися з людей з бойовим досвідом, воював у Гостомелі та Бучі, а згодом був поранений біля Ірпеня.

Зараз він повернувся до служби і вступив у створений у серпні РДК, який позиціонує себе структурою, не пов'язаною з іншим збройним формуванням росіян в Україні – Легіоном "Свобода Росії".

В одному з коментарів у фейсбуці Ілля Богданов так описував "Корпус": "Це підрозділ з добровольців, багато хто воював у ДУК ПС, "Азові", ОУНі, та інших підрозділах усі вісім років".

Він також наполягав, що РДК складається виключно з російських добровольців, тоді як у складі Легіону "Свобода Росії" воюють, зокрема, колишні полонені російські військові, які вирішили перейти на бік України.

Інший відомий боєць "Корпусу" – Денис Нікітін. Це – боєць з автоматом і гранатометом на відео з-під фельдшерського пункту Любечан.

Автор фото, Російський добровольчий корпус Підпис до фото, Денис Нікітін – командир РДК та колишній футбольний фанат

Саме його вважають командиром "Російського добровольчого корпусу".

Водночас російські телеграм-пабліки називають інше його прізвище – Капустін. Вони ж відзначають, що він – колишній футбольний фанат московського ЦСКА, "друг Тесака".

"Тесак" – російський праворадикал Максим Марцинкевич, засуджений за розбої та хуліганство (пізніше з'явилися і дані про його можливу участь у вбивствах). У 2020 році Марцинцевича знайшли мертвим у камері СІЗО, рідні та близькі вважають його смерть убивством.

Російські медіа періодично згадують контакти "Тесака" з росіянами, які воюють за Україну, як свідчення "неонацистів в українській армії" (при цьому, зазвичай, не згадують про російських праворадикалів у російській армії, таких як Ян Петровський чи Олексія Мільчакова, який відкрито називав себе "нацистом").

Сам Денис Нікітін в інтерв'ю нині покійному журналісту Артему Скоропадському кілька місяців тому визнавав, що на початку 2010-х був "серйозною фігурою в європейському та російському правому русі" та володів брендом одягу White Rex.

В 2017 році переїхав до України, де вже згодом приєднався до української армії.

Сам він себе називав "націоналістом": "Якщо Росія для росіян зменшиться до розмірів Москви, області чи європейської частини, мене як націоналіста це цілком влаштує. Тут наші погляди з поглядами українських націоналістів збігаються. Не бачу сенсу у гігантоманії".

"Усі наші бійці поділяють праві консервативні погляди, ми стоїмо на традиціоналістському фундаменті", - описував Денис Нікітін ідеологію підрозділу.

Ще один боєць "Корпусу" у згаданому інтерв'ю "Важным историям" також розповідав, що "з 14 років увійшов до націоналістичних кіл".

Статус та де воює РДК

Автор фото, Російський добровольчий корпус Підпис до фото, Бійці РДК на передовій

За словами Дениса Нікітіна, вони створили РДК за прикладом інших національних формувань, на зразок "Грузинського легіону" чи білоруських формувань. Хоча зробити це в рамках ЗСУ їм було непросто через недовіру до росіян.

Але згодом вдалося вирішити це питання завдяки особистому рішенню президента Зеленського.

Так само непросто отримати офіційні військові квитки ЗСУ для бійців РДК. Наразі відомо, що офіційний статус в "Корпусі" має лише частина його учасників.

"У нас ще багато хто у процесі оформлення, без зарплати", - писав Ілля Богданов у фейсбуці у лютому.

За даними медіа, РДК не входить до складу "Іноземного легіону", а натомість воює з різними підрозділами ЗСУ. Швидкі коментарі представників ГУР Міноборони України про події на Брянщині також можуть свідчити, про зв'язки з РДК (утім, офіційного підтвердження цього немає).

Кількість бійців "Корпусу" не розкривається.

"Точна наша чисельність – це військова таємниця, але можу сказати, що наш підрозділ може виконувати функції роти", - розповідав боєць РДК "Важным историям".

Він же додав, що "влітку нашу російську компанію відрядили до першої роти 98-го батальйону Тероборони "Азов" на запорізько-донецькому напрямку".

Автор фото, Російський добровольчий корпус Підпис до фото, Прощання з загиблим бійцем "Корпусу" з позивним "Алтай"

Про цей же відрізок згадував Денис Нікітін: "Спочатку до нас ставилися дуже насторожено. Нічого страшнішого за автомат Калашникова не давали. Але минулого тижня передали серйознішу зброю. Наразі ми допомагаємо підрозділу ЗСУ там, де сходяться Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. Є свій сектор, де стоїмо лише ми".

Крім того, є свідчення, що бійці РДК бували на острові Зміїний.

"Російський добровольчий корпус" також несе втрати – 7 лютого в інстаграмі підрозділу опублікували відео прощання з бійцем з позивним "Алтай".