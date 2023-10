12 найкращих серіалів жовтня

Автор фото, Disney+

Author, Карін Джеймс

Role, BBC Culture

54 хвилин(и) тому

Пропонуємо добірку найкращих серіалів цього місяця – від продовження "Локі" та перезапуску "Фрейзера" до чотирисерійного документального фільму про Девіда Бекхема.

1. "Бекхем" (Beckham)

Автор фото, Netflix

Сьогодні Девід Бекхем найбільше відомий як голова знаменитої сім’ї, чоловік Вікторії та батько Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер.

Цей чотирисерійний документальний фільм, створений спільно з власною продюсерською компанією Бекхема, розповідає про те, що саме зробило його відомим - про його напрочуд успішну спортивну кар’єру.

Серіал розповідає також і про його дитинство, зокрема через спогади його мами й тата.

Режисером став актор Фішер Стівенс, відомий роллю Г'юго у фільмі "Спадкоємці", але у режисерстві він також не новачок.

Його попередні фільми - документальна стрічка про кліматичні зміни 2016 року "Перед потопом" і драма "Палмер" 2021 року з Джастіном Тімберлейком.

Прем'єра "Бекхема" відбудеться 4 жовтня на Netflix

2. "Усе й зараз" (Everything Now)

Автор фото, Netflix

Зірка цьогорічного фільму жахів "Поговори зі мною" Софі Вайлд у новому серіалі Netflix грає дівчину-підлітка Мію, яка провела кілька місяців у лікарні через розлад харчової поведінки.

Коли вона повертається до школи, вона розуміє, що дуже багато пропустила, і створює собі перелік того, що має надолужити. Серед його пунктів - напитися, поспівати у караоке, піти на перше побачення та порушити закон. І налаштована вона дуже рішуче.

Glamour UK назвав серіал обов’язковим до перегляду, якщо вам подобаються такі фільми як "Сексуальна освіта" та "Коли завмирає серце".

До того ж роль терапевта Мії зіграв Стівен Фрай.

Прем’єра "Усе й зараз" відбудеться 5 жовтня на Netflix

3. "Локі" (Loki)

Автор фото, Disney+

Серіал “Локі” з Томом Хіддлстоном став одним із найбільш захопливих спін-оффів “Месників”.

У другому сезоні разом із Мобіусом (Оуен Вілсон) - або принаймні з версією Мобіуса з першого сезону - Локі намагатиметься вистежити зниклих ворогів, а також зберегти стабільність Всесвіту.

Подорожуючи у часі, Локі з компанією потраплять на Всесвітню виставку в Чикаго 1893 року та у McDonald's 1980-х років.

Також у фільмі зіграв Джонатан Ке Кван, зірка фільму “Все завжди і водночас”, який отримав за роль у ньому “Оскара”.

Прем'єра "Локі" відбудеться 6 жовтня на Disney+

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

4. "Фрейзер" (Frasier)

Автор фото, Paramount +

Перезапусків класичних серіалів було чимало, але далеко не завжди вони є успішними. Paramount+ вирішила повернути на екрани психіатра Фрейзера Крейна, роль якого зіграв Келсі Греммер.

Тепер він повертається до Бостона, де розгорталася дія комедії “Будьмо”, спін-оффом якої став власне “Фрейзер”.

Тепер одним із головних персонажів є дорослий син Фрейзера та Ліліт Фредді (Джек Катмор-Скотт). Водночас у серіалі бракуватиме двох ключових класичних персонажів - Джон Магоні, який зіграв батька Фрейзера, помер у 2018 році, а Девід Гайд Пірс, який грав роль його брата Найлза, вирішив не брати участі у продовженні.

Успіх нового серіалу не в останню чергу залежатиме від того, наскільки добре Фредді та інші нові герої заповнять цю порожнечу.

Прем’єра “Фрейзера” відбудеться на Paramount+ 12 жовтня

5. "Точка кипіння" (Boiling Point)

Цей спін-офф фільму 2021 року зі Стівеном Гремом у ролі Енді Джонса, шеф-кухаря в елітному лондонському ресторані, містить серйозний спойлер. Наприкінці фільму, після типово стрімкої, напруженої ночі в ресторані, Енді втратив свідомість, і його доля була невідомо.

Серіал починається з того, що він живий. Через вісім місяців він удома відновлюється після серцевого нападу та консультує Карлі (Вінетт Робінсон), свою помічницю, яка стала шеф-кухаркою у новому ресторані та головною героїнею серіалу.

Карлі розумна, працьовита та інколи вибухає гнівом - тобто має усі ті якості, які, здається, приваблюють глядачів у телевізійних шеф-кухарях.

Режисером серіалу став автор оригінального фільму Філіп Барантіні.

Прем’єра “Точки кипіння” відбудеться 1 жовтня на BBC1

6. "Падіння дому Ашерів" (The Fall of the House of Usher)

Автор фото, Netflix

Майк Фланаган, автор серіалів “Привиди будинку на пагорбі” та “Опівнічна меса”, цього разу черпав натхнення з творчості Едгара Аллана По.

У його сучасній інтерпретації родина Ашерів - власники великої фармацевтичної компанії. Брюс Грінвуд грає Родеріка Ашера, а Мері МакДоннелл - його сестру Медлін, які разом із родиною, ворогами і надприродними демонами ведуть боротьбу за спадщину та майбутнє компанії.

Серіал також містить відсилання до багатьох інших творів По, тож любителям його творчості буде цікаво їх відшукати.

Прем’єра серіалу “Падіння дому Ашерів” відбудеться 12 жовтня на Netflix

7. "Уроки хімії" (Lessons in Chemistry)

Автор фото, AppleTV+

У цій екранізації неймовірно успішного роману Бонні Гармус 2022 року Брі Ларсон грає Елізабет Зотт - хімікиню, зірку телевізійного кулінарного шоу та жінку, яка протистоїть сексизму у 1950-х роках.

Партнера Елізабет, геніального хіміка Келвіна Еванса, грає Льюїс Пуллман.

Шанувальники книги знайдуть як дуже знайомі моменти, так і деякі помітні зміни в персонажах і сюжеті.

Елізабет кохає та будує кар’єру в той час, коли ідею жінки-хіміка все ще вважали неймовірною.

Прем’єра “Уроків хімії” відбудеться 13 жовтня на Apple TV+

8. "Попутники" (Fellow Travelers)

Автор фото, Showtime/Alamy

У цьому мінісеріалі, заснованому на романі Томаса Маллона 2007 року, Метт Бомер виконує роль Гоука Фуллера. Це замкнений у собі чоловік, який намагається зробити кар’єру в Державному департаменті США в 1950-х роках на тлі утисків представників ЛГБТ, що панували у той час у Вашингтоні.

Серіал, дія якого охоплює кілька десятиліть, розповідає про те, як Гоук одружується з Люсі (Еллісон Вільямс), а водночас продовжує тривалі таємні стосунки зі своїм великим коханням Тімом (Джонатан Бейлі, більш відомий як Ентоні з “Бріджертонів”).

Серед інших серіалів “Попутників” вирізняє персонаж Гоука - головного героя, який не завжди є героїчним - а також той факт, що серіал не цурається сцен сексу.

Прем’єра “Попутників” відбудеться 27 жовтня на Showtime

9. "Позолочене століття (The Gilded Age)

Автор фото, HBO/Sky

Дія нового сезону “Позолоченого століття” розпочинається незабаром після того, на чому завершився останній - у 1833 році.

Його дія обертається навколо протистояння Агнес Ван Рейн (Крістін Баранскі) і Берти Рассел (Керрі Кун).

Як сказав один із виконавчих продюсерів серіалу Девід Крокетт, увесь сезон “обертається навколо історії дуелі оперних театрів”, відображаючи реальну ситуацію, що відбувалася у тодішньому вищому світі.

Водночас серіалу не бракує мелодрами. Наприкінці минулого сезону колишня помічниця Агнес, Пеггі (Дені Бентон), дізналася, що дитину, яку вона вважала померлою, насправді віддав на усиновлення її батько, і тепер вона збирається відшукати свого сина.

Тож приготуйтеся до нових класових сутичок, романів і випробувань улюблених героїв.

Прем’єра фільму “Позолочене століття” відбудеться 29 жовтня на Max та 30 жовтня на Sky Atlantic і NOW

10. "Маленька пташка" (Little Bird)

Автор фото, PBS/Crave

Ця злободенна драма привертає увагу до "Облави шістдесятих" - так називали період із 1950-х до 1980-х років, коли тисячі дітей корінного населення Канади забрали з їхніх родин і передали білим прийомним батькам.

Героїню на ім'я Бежиг Маленька пташка (Дарла Контуа) забрали з резервації у віці п’яти років, її усиновила пара в Монреалі, яка перейменувала її на Естер Розенблюм.

У 1985 році, у віці 20 років, вона вирушає на пошуки своїх біологічних батьків, братів і сестер.

Серед акторів та знімальної групи серіалу - багато представників корінного населення, для яких ця історія має особисте значення.

"Кожен корінний житель цієї країни постраждав від "Облави шістдесятих" або шкіл-інтернатів", - сказала Контуа The Toronto Star. Серед дітей, яких забрали у батьків, був її рідний тато.

Прем'єра "Маленької пташки" відбудеться 12 жовтня на PBS

11. “Спалені дівчата” (The Burning Girls)

Автор фото, Paramount+

У цій екранізації роману жахів Сі Джея Тюдора 2021 року Саманта Мортон грає Джек, священницю, яка не знає, в яку халепу вона незабаром потрапить.

Після особистої травми Джек, вдова з дочкою-підлітком Фло (Рубі Стоукс), призначають до церкви у вигаданому англійському селі Чапел-Крофт, де вона незабаром дізнається, що це місце відоме Сассекськими мученицями - жінками, яких спалили як єретиків у 16 столітті. Але біди на цьому не закінчилися.

Тридцять років тому дві молоді жінки зникли безвісти, і їх так і не знайшли. Ще одна погана прикмета - вікарій, який був до Джек, покінчив життя самогубством у церкві.

Намагаючись розгадати таємничу, жахливу історію села, Джек стикається також і зі своїм власним неспокійним минулим.

Прем'єра “Спалених дівчат” відбудеться 19 жовтня на Paramount+

12. "Неон" (Neon)

Автор фото, Netflix

Слава, гроші, хіти реггетону – троє латиноамериканських друзів у цьому комедійно-музичному серіалі не мають нічого з цього, але дуже їх прагнуть. Саме тому вони переїжджають із маленького містечка у Флориді до Маямі, де живуть у своїй машині та намагаються потрапити до світу музики та шоубізнесу.

Друзів грають молоді актори Тайлер Дін Флорес, Емма Феррейра та Джордан Мендоса. Їхні персонажі яскраві та жваві, але головна у серіалі - музика.

Саундтрек, що містить оригінальні пісні, був створений під керівництвом тріо продюсерів Tainy and One Six. Персонажі яскраві та жваві, але суть у музиці. Плейлист із серіалу вже є на Spotify та Apple Music.