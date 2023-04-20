Масованих атак ракетами по всій Україні немає. Що сталось?

Автор фото, Getty Images

Author, Світлана Дорош

Role, ВВС Україна

57 хвилин(и) тому

Росія тривалий час не завдає масованих ракетних ударів по всій території України.

Остання така атака по об'єктах критичної інфраструктури була 9 березня, коли РФ випустила 81 ракету різного типу і 8 дронів-камікадзе.

Чи означає це, що збуваються прогнози про те, що РФ вичерпала запас ракет і не здатна бити так, як раніше? І що чекати від російського агресора далі?

Ракет менше, керованих авіабомб - більше

"Якби у них було достатньо ракет, вони б били і далі так само, як восени і взимку, тут сумнівів немає", - заявив ВВС Україна речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Фактично, весь стратегічний арсенал ракет, який у них був, - я маю на увазі високоточні і далекобійні ракети "Калібр", Х-101 і Х- 555 - використаний. У них залишився тільки НЗ - недоторканий запас, який вони не можуть вичерпувати повністю", - вважає він.

Водночас Ігнат наголошує, що у дев’яти областях масовані атаки не припиняються, там РФ використовує зараз в основному керовані авіабомби.

Фахівці кажуть, що повністю виключати загрозу нових масованих атак РФ ракетами по всій території України не можна.

Автор фото, Телеграм Валентин Резніченко Підпис до фото, Зруйнований ракетою будинок у Дніпрі, січень 2023 року.

За словами речника ППО, росіяни щодня випускають з літаків близько 20 авіабомб по значній частині України - Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Атаки є щодня, тактичною авіацією з керованими авіабомбами, масою 500 кг кожна. Це бомби з "крилами" і GPS-навігацією, які летять на відстань 70 км. При цьому літаки, які їх запускають, не входять в зону враження нашої ППО. Росіяни намагаються влучати в цілі, їм це погано вдається, тому бомби падають у прифронтову зону, на житлові будинки", - каже Юрій Ігнат.

"Тож говорити, що масовані обстріли припинилися, не можна. Для значної частини України вони лишаються масованими", - наголошує він.

Автор фото, Телеграм Олег Синєгубов Підпис до фото, Наслідки влучання авіабомби у Вовчанську Харківської області, 19 квітня 2023 р.

Ракети в РФ є і будуть

За даними командування ППО ЗСУ, з 11 вересня минулого року, коли почалися масовані атаки на українську інфраструктуру, Росія випустила близько 850 ракет різних типів і стільки ж БПЛА.

Середній залп ракет у жовтні минулого року становив 60-70 ракет, хоча були випадки запуску до 100 ракет. Частота запусків становила близько 10 днів, потім два тижні, а після нового року - ще рідше. Кількість ракет також ставала меншою.

Але, кажуть експерти, це не означає, що масовані атаки ракетами лишилися у минулому.

"Ракети в Росії є. Їх залишилося мало, але вони є. І РФ їх виробляє в середньому за місяць, за різними оцінками, від 30 до 50 одиниць", - каже ВВС Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він також нагадує, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракети Х-50, простішої версії Х-101, якою Росія обстрілювала Україну.

"Змінюють тактику, бо намагаються накопичувати ракети, їм треба більше часу для цього, ніж раніше. Тому ризики ракетних атак по всій території України зберігаються", - наголошує Мусієнко.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Росія продовжує виробництво ракет

Нестача боєприпасів і PATRIOT

Тим часом джерела Financial Times повідомили, що Україна відчуває брак боєприпасів для ППО.

Видання пише, що їх поповнення буде однією з тем на зустрічі союзників України найближчої п'ятниці, оскільки це важливо не лише для захисту від російських атак у тилу, але й для успіху під час можливого наступу ЗСУ.

Про нестачу боєприпасів для України йшлося і в оприлюднених в мережі "секретних документах Пентагону".

"У нас теж є дефіцит озброєння, ракет. Це не секрет, не варто говорити, що всі про це дізналися лише із секретних матеріалів Пентагону, злитих в інтернет", - каже ВВС Україна Юрій Ігнат.

"Ми не є виробниками зенітних керованих ракет С-300, "Бук М1" чи ракет до "Оси". Ми не є виробниками унікальних запчастин до ракет", - додає він.

Юрій Ігнат каже, що отримання від США комплексу PATRIOT "перекриє 150 км дальності на певному напрямку, на певній частині лінії фронту чи всередині країни", але Україна потребує більшої кількості таких систем.

"Цей ЗРК може відігнати російську авіацію від наших кордонів, але їх треба значно більше, зважаючи, що у нас лінія фронту зараз понад 2,5 тис км", - визнає він.