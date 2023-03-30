Хто така Марія Львова-Бєлова, яку разом з Путіним вирішив заарештувати суд у Гаазі

Автор фото, Presidential Commissioner for Children's Rights Підпис до фото, Львову-Бєлову призначили дитячою омбудсменкою у 2021 році

Author, Ніна Назарова та Катерина Хінкулова

Role, BBC World

1 година тому

Ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), продемонстрував рішучість Гааги притягнути Москву до відповідальності за воєнні злочини. У цьому випадку - за незаконну депортацію українських дітей до Росії.

Разом з президентом Путіним ордер отримала й уповноважена з прав дитини, досі маловідома за межами Росії чиновниця Марія Львова-Бєлова.

Хто вона і яка її роль у переміщенні дітей, які, за твердженням МКС, відбуваються від початку російського вторгнення в Україну в лютому минулого року?

"Евакуація" до Росії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Забираючи наших дітей, Росія краде наше майбутнє", - заявив генпрокурор України

Київ заявляє, що в Росії перебувають майже 20 тисяч українських дітей без батьків, багатьох з яких вивезли примусово.

І у багатьох випадках, за словами української влади, вивезені діти мають родичів, які відчайдушно прагнуть возз’єднатися з ними. За останні кілька місяців в Україну вже повернули близько 300 дітей.

Україна та її союзники наголошують, що вивезення неповнолітніх з окупованих територій в іншу країну є геноцидом, спрямованим на знищення української нації, оскільки діти отримують російське громадянство. Це порушує Женевську конвенцію 1949 року, яка забороняє примусове переміщення або депортацію цивільного населення з території окупованої держави.

"Забираючи наших дітей, Росія краде наше майбутнє", - заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Близько 380 українських дітей взяли під опіку російські родини – це означає, що вони формально не усиновлені, але повернути їх додому може бути складно.

МКС стверджує, що є підстави вважати, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова несе особисту відповідальність за депортацію та незаконне переміщення, "здійснюючи це напряму або за допомогою інших осіб".

Росія не заперечує, що багато українських дітей опинились у РФ з початку так званої спеціальної воєнної операції.

При цьому цифри, які за різних обставин називала російська влада, в сумі значно менші, ніж ті, про які говорять в Україні: у жовтні 2022 року йшлося про близько 2500 дітей.

BBC звернулася до офісу Львової-Бєлової з проханням надати останні дані та чекає на відповідь.

Російська влада та дитяча омбудсменка стверджують, що діти, які опинилися в Росії, є сиротами та були "евакуйовані" для безпеки, а не вивезені силою.

Марія Львова-Бєлова, чия робота полягає у формуванні російської державної політики щодо дітей, стала публічним обличчям цих переміщень і називала їх спробою врятувати українських дітей із зон активних бойових дій та "інтегрувати" їх до Росії.

У своїх публікаціях у соцмережах та публічних зверненнях вона стверджувала, що вивезення українських дітей до Росії начебто відповідає їхнім інтересам, і наголошувала, що діти "щасливі в Росії", й багато хто не хоче повертатися.

Відповідальна за "евакуацію" та "інтеграцію"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін зустрівся з Львовою-Бєловою в Кремлі 9 березня 2022 року

Влітку 2022 року Львова-Бєлова розповіла, що сама всиновила дитину із захопленої російськими військами Маріуполя. Вона регулярно викладає фото підлітка у своїх соцмережах і про цю історію навіть зняли пропагандистський фільм для телеканалу "Царьград".

Хлопчика звати Пилип Головня, йому 15 років, можливо, він сирота - у ЗМІ згадувалося, що востаннє зі своєю матір'ю він спілкувався у свої 11 років, але деталей та незалежних підтверджень цього факту немає.

Пилипа разом із групою дітей з Маріуполя навесні 2022 року вивезли спочатку до Донецька, а потім до санаторію у Підмосков'ї, де його й зустріла уповноважена з прав дітей.

"Я просто зрозуміла, що він мій", - згадувала вона пізніше в інтерв'ю.

Пилип не єдина дитина 38-річної Львової-Бєлової – зараз вона мати десятьох дітей, п'ятьох з яких народила сама. Крім того, під опікою омбудсменки перебувають 13 дітей з інвалідністю.

Львова-Бєлова родом з Пензи, призначення на посаду уповноваженої з прав дитини отримала наприкінці 2021 року. До цього вона представляла в Раді федерації РФ Пензенську область і була одним з керівників пензенського відділення "Загальноросійського народного фронту" (руху, створеного Путіним).

Львова-Бєлова одружена з православним священником і часто фотографується на богослужіннях.

Вперше вона зайнялася соцроботою з дітьми та молоддю на початку 2000-х, коли створила некомерційну організацію сприяння соціальній адаптації особистості під назвою "Квартал Луї".

Реабілітаційний центр, названий на честь джазового музиканта Луї Армстронга, допомагав молодим людям з обмеженими можливостями, які залишилися без опіки батьків, адаптуватися до самостійного життя.

"Гаага нам не указ"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Путін під час переговорів з Львовою-Бєловою у підмосковній державній резиденції Ново-Огарьово, 16 лютого 2023 року

Марія Львова-Бєлова перебуває під міжнародними санкціями з ранніх етапів російського вторгнення в Україну за її активну підтримку президента Путіна. Після того, як МКС видав ордер на її арешт 17 березня, вона відкинула всі звинувачення.

"Нам не відомо, про які випадки йдеться. Аргументи абстрактні: немає імен, прізвищ, адрес, тому ми не можемо перевірити цю інформацію", - написала Львова-Бєлова у своєму телеграм-каналі.

"Якщо дітей розлучили, ми зробимо все, щоб возз’єднати їх із сім’єю".

У своїх соцмережах вона розповіла про "теплі слова підтримки та солідарності", які отримала від "колег, батьків і підписників з усіх куточків країни".

"Нам немає чого приховувати, правда на нашому боці, - написала Марія Львова-Бєлова, додавши: Росія не визнає МКС, і його рішення для нас не мають сенсу".

Водночас юристка правозахисної групи "Меморіал" Наталія Секретарьова зазначає: "Росія - учасниця Женевських конвенцій, тому аргументи про те, що влада нічого поганого не робила і Міжнародний кримінальний суд нам не указ, щонайменше, не дуже обґрунтовані".

Минулого літа президент Путін спростив процедуру отримання російського громадянства неповнолітніми українцями. Російські офіційні особи, зокрема Марія Львова-Бєлова, поширили новини та відео в соціальних мережах, на яких українські діти отримують російські документи.

Російські експерти, з якими поспілкувалася BBC, стверджують, що оформлення громадянства має "тотальний, масовий характер".

Марія Львова-Бєлова неодноразово говорила в інтерв'ю, що російське громадянство начебто необхідне дітям-сиротам для оформлення належних їм пільг та доступу до державної медицини. Також, хоча спочатку стосовно дітей-сиріт з "ДНР" і "ЛНР" йшлося про тимчасову опіку, "тепер, коли діти стали громадянами Росії, тимчасове опікунство може стати постійним", сказала уповноважена.

Українське МЗС після того, як Путін підписав указ про спрощене надання громадянства дітям-сиротам з України, заявило, що "Путін фактично узаконив викрадення дітей". Четверта Женевська конвенція дійсно забороняє під час воєнних конфліктів та окупації змінювати цивільноправовий статус дітей.

Комісія ООН у своїй доповіді також дійшла висновку, що ці практики є порушенням міжнародного права: "Заходи щодо отримання громадянства та розміщення в сім'ї, які можуть мати серйозні наслідки для дитини, є порушенням права дитини на збереження своєї особистості, включно з громадянством, ім'ям та сімейними стосунками".

"Видача російського громадянства і передача дітей у прийомні сім'ї, як видається, створює рамки, в яких деяким дітям доведеться залишитися в Російській Федерації", - підсумовує комісія ООН.