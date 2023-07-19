Найсмішніші домашні улюбленці: фіналісти конкурсу Comedy Pet Photography

Кіт

Автор фото, KENICHI MORINAGA/COMEDY PETS

Організатори конкурсу фотографій домашніх тварин Comedy Pet Photography оголосили цьогорічних фіналістів.

"Ми проводимо глобальний конкурс смішних фотографій домашніх тварин, і наша місія (велике слово) – сприяти підвищенню поінформованості про проблеми захисту тварин та відзначати надзвичайно цінний внесок, який вони роблять в наше життя", – пишуть вони.

Підсумки конкурсу підіб'ють 11 серпня, а помилуватися фіналістами можна вже зараз.

Автор фото, MICHEL ZOGHZOGHI/COMEDY PETS

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Це фото має назву "Досвід, який змінив життя"

Автор фото, MASAYOSHI YAMAMOTO/COMEDY PETS

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Автор вирішив назвати цей знімок "Альберт Ейнштейн". Помітили подібність?

Автор фото, JONATHAN CASEY/COMEDY PETS

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Черепасі Едгару вочевидь смакує кульбаба

Автор фото, UDO KRAUSS/COMEDY PETS

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"Ти хто?"

Автор фото, KERSTIN LEICHTENMÜLLER/COMEDY PETS

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У листі дуже весело гратися

Автор фото, CHRIS PORSZ/COMEDY PETS

Підпис до фото,

Цікаво, на що так реагує пес?

Автор фото, KENICHI MORINAGA/COMEDY PETS

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А тут що відбувається?

Автор фото, LANA POLYAKOVA/COMEDY PETS

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Гарні зачіски в обох!

Автор фото, KIM HORSTMANSHOF/COMEDY PETS

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А ці двоє, здається, граються у схованки

Автор фото, FELIX LARCHER/COMEDY PETS

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Майже упіймав!

Автор фото, LANA POLYAKOVA_OSCA

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Такій моделі позаздрить будь-який глянець!

Автор фото, Kazutoshi Ono/Comedy Pets

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Ну будь ласочка!

Автор фото, KATIA PILLONEL/COMEDY PETS

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Добраніч!