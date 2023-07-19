Найсмішніші домашні улюбленці: фіналісти конкурсу Comedy Pet Photography

1 година тому

"Ми проводимо глобальний конкурс смішних фотографій домашніх тварин, і наша місія (велике слово) – сприяти підвищенню поінформованості про проблеми захисту тварин та відзначати надзвичайно цінний внесок, який вони роблять в наше життя", – пишуть вони.