Найсмішніші домашні улюбленці: фіналісти конкурсу Comedy Pet Photography
Організатори конкурсу фотографій домашніх тварин Comedy Pet Photography оголосили цьогорічних фіналістів.
"Ми проводимо глобальний конкурс смішних фотографій домашніх тварин, і наша місія (велике слово) – сприяти підвищенню поінформованості про проблеми захисту тварин та відзначати надзвичайно цінний внесок, який вони роблять в наше життя", – пишуть вони.
Підсумки конкурсу підіб'ють 11 серпня, а помилуватися фіналістами можна вже зараз.