Софійський собор, Печерську лавру та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Автор фото, Getty Підпис до фото, Центр Львова тепер перебуває у списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою

7 хвилин(и) тому

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив Софійський собор у Києві та пов'язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерську лавру, а також ансамбль історичного центру Львова до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.

Члени Комітету ЮНЕСКО вважають, що цим об'єктам загрожує небезпека на тлі війни у зв'язку з обстрілами Києва та Львова.

Крім ризику прямого удару, ці об'єкти вразливі для ударних хвиль, спричинених бомбардуванням інших міст, визнав комітет.

Внесення пам'яток культури до списку нагадає країнам-членам ООН про відповідальність зробити свій внесок у захист цих об'єктів, зазначили у комітеті.

ЮНЕСКО вважає, що цей крок полегшить фінансову та технічну допомогу з боку держав.

"Відкриваються можливості для додаткової технічної допомоги, аби реалізувати нові надзвичайні заходи для захисту нашої унікальної спадщини" - коментує рішення народна депутатка Євгенія Кравчук у фейсбук.

За її словами, Україна тепер отримує додаткові юридичні аргументи для збору доказів російської агресії проти культурної спадщини України.

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У січні на тлі російських атак до цього ж списку внесли історичний центр Одеси. Заявку подавав президент України Володимир Зеленський.

ЮНЕСКО визнало спадок, який місто залишило у кінематографі, літературі та мистецтві.

Після цього Одеса отримала доступ до технічної та фінансової міжнародної підтримки — Україна може вимагати забезпечення її захисту чи відновлення.

Софійський собор збудували в XI столітті в центрі Києва, за гетьмана Мазепи його суттєво відреставрували.

Автор фото, Getty Підпис до фото, Оперний театр в Одесі - один з символів міста

Вплив Києво-Печерської лаври сприяв поширенню православної віри та думки на європейському континенті у XVII-XIX століттях, зазначили у ЮНЕСКО.

Середньовічне планування Львова, перша згадка про яке датується 1256 роком, зараз збережене майже без змін.

У липні ЮНЕСКО засудила обстріл історичної будівлі у Львові, розташованої поблизу історичного центру міста. Тоді організація звинуватила Росію у порушенні Конвенції про захист культурних цінностей — на той час під обстріл уперше з 24 лютого 2022 року потрапила територія, яка перебуває під захистом її протоколів.