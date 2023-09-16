Софійський собор, Печерську лавру та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив Софійський собор у Києві та пов'язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерську лавру, а також ансамбль історичного центру Львова до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.
Члени Комітету ЮНЕСКО вважають, що цим об'єктам загрожує небезпека на тлі війни у зв'язку з обстрілами Києва та Львова.
Крім ризику прямого удару, ці об'єкти вразливі для ударних хвиль, спричинених бомбардуванням інших міст, визнав комітет.
Внесення пам'яток культури до списку нагадає країнам-членам ООН про відповідальність зробити свій внесок у захист цих об'єктів, зазначили у комітеті.
ЮНЕСКО вважає, що цей крок полегшить фінансову та технічну допомогу з боку держав.
"Відкриваються можливості для додаткової технічної допомоги, аби реалізувати нові надзвичайні заходи для захисту нашої унікальної спадщини" - коментує рішення народна депутатка Євгенія Кравчук у фейсбук.
За її словами, Україна тепер отримує додаткові юридичні аргументи для збору доказів російської агресії проти культурної спадщини України.
У січні на тлі російських атак до цього ж списку внесли історичний центр Одеси. Заявку подавав президент України Володимир Зеленський.
ЮНЕСКО визнало спадок, який місто залишило у кінематографі, літературі та мистецтві.
Після цього Одеса отримала доступ до технічної та фінансової міжнародної підтримки — Україна може вимагати забезпечення її захисту чи відновлення.
Софійський собор збудували в XI столітті в центрі Києва, за гетьмана Мазепи його суттєво відреставрували.
Вплив Києво-Печерської лаври сприяв поширенню православної віри та думки на європейському континенті у XVII-XIX століттях, зазначили у ЮНЕСКО.
Середньовічне планування Львова, перша згадка про яке датується 1256 роком, зараз збережене майже без змін.
У липні ЮНЕСКО засудила обстріл історичної будівлі у Львові, розташованої поблизу історичного центру міста. Тоді організація звинуватила Росію у порушенні Конвенції про захист культурних цінностей — на той час під обстріл уперше з 24 лютого 2022 року потрапила територія, яка перебуває під захистом її протоколів.
Нині список об'єктів ЮНЕСКО, яким загрожує небезпека, включає понад 50 позицій — серед них, наприклад, Старе місто в Єрусалимі та історичний центр Відня.