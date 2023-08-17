"Схоже на пекло". Пожежа на Гаваях стала найсмертоноснішою у США за понад століття

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1 година тому

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї досягла 111 людей, повідомив губернатор штату Джош Грін.

За його словами, ця цифра, можливо, зросте вдвічі, оскільки понад 1000 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Автор фото, Dominick Del Vecchio/FEMA/ Підпис до фото, Пошукова група шукає тіла загиблих

Влада заявила, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) направило на острів 20 собак, навчених шукати тіла загиблих.

Однак адміністраторка FEMA Діна Крісуелл відмовилась озвучити, скільки триватиме пошук жертв, назвавши ситуацію надзвичайно небезпечною.

Вона додала, що через спеку собаки не можуть працювати багато годин поспіль. Тому сказати, скільки днів займе пошук, поки що не можна.

Також важко назвати точну кількість коштів, що знадобляться на відновлення інфраструктури острова. Але, за попередніми оцінками, йдеться про 5,5 млрд доларів.

Візит президента США

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент Байден, якого звинувачували у запізнілій реакції на гавайську трагедію, сказав, що відкладав свій візит, щоб не заважати роботі пошукових груп

Президент США Джо Байден заявив, що вирушить на Гаваї, "як тільки зможе".

У вівторок 15 серпня він заявив, що не поспішав з поїздкою, головним чином тому, що її організація забере ресурси й увагу від надання постраждалим гуманітарної допомоги.

Він також зазначив, що до відновлювальних робіт залучать всі федеральні сили в регіоні, зокрема, військових та берегову охорону.

Під час цього візиту його супроводжуватиме перша леді Джилл Байден.

"10-20 тіл щодня"

Автор фото, Dominick Del Vecchio/FEMA Підпис до фото, Пошуковим групам доводиться працювати в дуже складних умовах, оскільки пожежу ще остаточно не загасили

Губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що мірою того, як пошукові групи віддаляються від берегової зони, не виключено, що вони знаходитимуть від 10 до 20 тіл щодня.

Наразі відомо про 111 загиблих, що вже робить цю пожежу найсмертоноснішою у США за понад століття.

За його словами, всі жителі Лахайни, де до пожежі мешкали 12 тисяч людей, або врятувалися, або загинули. Скільки зниклих безвісти загинуло, стане відомо лише за десять днів.

Начальник поліції Мауї Джон Пелетьє закликав родичів зниклих безвісти надати владі зразки своєї ДНК, щоб прискорити ідентифікацію.

Він також попросив поки що не повертатись до міста, щоб не заважати роботі пошукових груп та медиків.

У понеділок влада заявила, що пожежу поблизу міста Лахайна локалізували на 85%, а пожежу на острові Мауї - лише на 50%.

"Лахайна нагадує пекло", - каже волонтер Едді Ініба. За його словами, вуличні ліхтарі в місті не горять, а вночі видно лише військових та поліцейські барикади.

"Це схоже на перегляд фільму про апокаліпсис. Боляче".

Хто винен

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Робітники лагодять ЛЕП, що постраждала під час пожежі

Досі невідомо, що саме спричинило пожежу.

Однак частина вцілілих мешканців Лахайни подали колективний позов проти найбільшого постачальника електрики на Гаваях компанії Hawaii Electric, в якому стверджується, що пожежа почалася після обриву лінії електропередач.

Hawaii Electric звинувачують у тому, що вона не перекрила пошкоджені лінії, попри завчасне попередження Національної метеорологічної служби про дуже високу ймовірність лісової пожежі на Гаваях.

Тимчасове відключення електрики для зниження ризику займання - стандартна практика в західних штатах США, де лісові пожежі трапляються досить часто.

У Каліфорнії, наприклад, пошкоджені лінії електропередач є причиною щонайменше половини найбільш руйнівних лісових пожеж штату.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, ЛЕП, що ведуть до Лахайни, дійсно постраждали

Губернатор Грін підтвердив, що триває розслідування того, чому не спрацювали сирени, які мали попередити мешканців про небезпеку.

"Скоро ми дізнаємось, чи достатньо зробили для того, щоб вони увімкнулися", - зазначив він.

Деякі жителі острова розповіли ВВС, що не було жодного офіційного попередження про стихійне лихо, тому часу на те, щоб врятуватися, у них майже не було.

Недостатня допомога

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Волонтери допомагають завантажувати гуманітарну допомогу

Жителі Мауї також розповіли ВВС, що розчаровані діями влади та розмірами допомоги, яку вона надає.

Один з них, наприклад, сказав, що отримав від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій лише 500 доларів, що менше вартості однієї ночі у більшості готелів острова. Поки що він ночує у притулку.

Однак у понеділок губернатор Грін сказав, що людям, які втратили житло, надали майже 2000 місць тимчасового проживання, зокрема, 402 готельні номери.

Інша місцева мешканка Фелісія Джонсон заявила, що всі хочуть слави, але ніхто не хоче займатися справою на місцях. Вона сама без участі влади організувала збір допомоги постраждалим, але доставити її до Лахайни було складно, враховуючи, що на в'їзді до згорілого міста встановили КПП.

Влада каже, що це пов'язано з токсичними речовинами, які утворюються під час пожежі та можуть становити серйозну загрозу для життя й здоров'я громадян.

Джонсон організувала пункт збору допомоги у будинку своєї сусідки, куди люди привозять мішки з льодом, водою, одягом та батарейками.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Деякі волонтери доставляють допомогу до Лахайни на гідроциклах

Еморі Моурі витратив 1700 доларів на те, щоб завантажити два позашляховики (свого та друга) туалетним папером, ящиками з водою, батарейками та мішками з рисом.

"Ми просто намагаємось якнайшвидше доставити вантажі до постраждалих районів, щоб люди отримали найнеобхідніше, — каже він. — Схоже, великі організації діють надто повільно".

"Уряд просто заважає людям допомагати постраждалим, — зазначила Ліз Германські, чий будинок повністю згорів. — Те, як зараз розгортаються події, є типовим… Не дивно, що все вийшло з-під контролю".

Уряд США заявив, що направив на острів понад 500 федеральних працівників служб з боротьби з надзвичайними ситуаціями.