NYT пише, що по Костянтинівці могла вдарити українська ракета. СБУ каже про причетність Росії

Автор фото, СКРІНШОТ З ВІДЕО/ZELENSKIY OFFICIAL

1 година тому

Американська газета New York Times опублікувала розслідування, автори якого зробили висновок, що нещодавній удар по ринку в Костянтинівці на Донеччині, найімовірніше, завдала українська ракета. Її, буцімто, випустили з системи ППО "Бук" і вона збилась з курсу.

Українська влада одразу після обстрілу, який стався 6 вересня, заявила, що це зробили російські військові. За версією СБУ, по ринку влучила російська ракета з комплексу С-300.

Внаслідок того удару загинули щонайменше 16 людей і понад 30 дістали поранення. Він став одним із найсмертоносніших ударів по Україні за останні місяці.

Що написала New York Times

Автори публікації в NYT нагадують, що "за час вторгнення в Україну Росія неодноразово і систематично атакувала цивільних та завдавала ударів по школах, ринках та житлових будинках, що є частиною навмисної тактики із залякування населення".

Проте, на думку журналістів видання, обставини трагедії у Костянтинівці 6 вересня свідчать про те, що удар міг стати наслідком катастрофічної випадковості. Вони ґрунтують свої висновки на свідченнях очевидців, фрагментах уламків ракет та слідах на місці, з якого ймовірно запустили ракету.

Експерти з протиповітряної оборони кажуть, що ракети такого типу, як та, що вибухнула на ринку, можуть збиватися з курсу з різних причин, як-от збій електроніки або пошкодження оперення під час запуску, стверджують репортери NYT.

Як пише New York Times, українська влада спочатку намагалася перешкодити журналістам видання отримати доступ до уламків ракети та зони падіння одразу після удару. Але вони зрештою змогли потрапити на місце події, опитати свідків і зібрати рештки використаної зброї.

BBC не може самостійно підтвердити висновки журналістів New York Times.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Версію про те, що у Костянтинівку могла влучити українська ракета, невдовзі після удару озвучив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

На основі відео, яке виклав президент Зеленський, він заявив, що ракета могла прилетіти з північного заходу, де розташовані позиції української армії.

Левієв також припустив, що ракету міг випустити український літак. При цьому він наголосив, що це було трагічною випадковістю, а не цілеспрямованим ударом.

Що каже українська влада

Одразу після трагедії президент України Володимир Зеленський звинуватив в ударі російську армію, зазначивши, що атака була навмисною.

"Удар навмисний, ми розуміємо, що вони роблять те саме, що й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони", - сказав він 6 вересня на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Після публікації статті у New York Times радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що правоохоронці детально розслідують те, що сталося у Костянтинівці.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці... Правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - написав він у телеграмі.

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Раніше на питання російських журналістів Олександра Плющева та Тетяни Фельгенгауер Михайло Подоляк заявляв, що Україна не проводитиме розслідування трагедії у Костянтинівці, тому що її причини "очевидні".

"У нас понад шість тисяч ракет прилетіло. І ми кожні уламки повинні підтверджувати, тому що хтось вийшов і сказав: "Ви знаєте, це Україна сама себе атакує"?.... Для нас очевидно і підтверджено, що це один із ракетних ударів Російської Федерації", - казав Подоляк.

6 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що почав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

На запит репортерів New York Times у ЗСУ відповіли, що обстріл розслідує Служба безпеки України і згідно з українським законодавством не може коментувати подальші дії.

Що каже СБУ

На запит BBC Україна у Службі безпеки України відповіли, що ведуть розслідування за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, армія РФ ударила по цивільному об'єкту у Костянтинівці із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, заявили у пресслужбі СБУ.

Також слідство вивчає низку інших матеріалів, які вказують на причетність Росії до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначені експертизи.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Аргументи New York Times

Свої висновки журналісти NYT ґрунтують на таких твердженнях.

Припущення про напрямок, з якого прилетіла ракета, журналісти роблять з того, у який бік повертаються одночасно щонайменше чотири перехожих у момент наближення ракети.

На їхню думку, напрямок також підтверджує віддзеркалення ракети у вікнах двох припаркованих автомобілів за кілька хвилин до вибуху.

За даними аналізу NYT та експертів у галузі вибухових речовин, вирва від вибуху та пошкодження також говорять про те, що ракета прилетіла з північного заходу.

Журналісти NYT заявляють, що мають докази того, що за кілька хвилин до вибуху українські військові запустили дві ракети класу "земля-повітря" в бік лінії фронту з міста Дружківка. Воно розташоване за 15 км на північний захід від Костянтинівки.

Репортери видання перебували у Дружківці саме у цей момент і кажуть, що чули запуск ракети о 14:00, і за кілька хвилин ще один.

Про запуск ракети у цей час також повідомляли і мешканці Дружківки у місцевій телеграм-групі. Ще двоє свідків повідомили виданню, що бачили ракети, які летять у напрямку Костянтинівки. Дані про запуск двох ракет в інтерв'ю NYT підтвердив і український військовий, який попросив не називати його імені.

Крім того, репортери NYT побували на можливому місці запуску ракети. Там, як вони заявляють, виявили випалені на землі плями, які можуть свідчити про нещодавній запуск ракет ППО наземного базування.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

За твердженням авторів матеріалу, ракета, яка впала у Костянтинівці, не могла бути модифікованою ракетою ППО С-300, як заявила українська влада.

Журналісти виміряли отвори від уламків на будівлях у Костянтинівці, і вважають, що за розміром і формою вони відповідають лише одній ракеті - 9M38. Її використовує мобільний зенітний комплекс "Бук".

Така зброя є як в України, так і в Росії.

До висновку про те, що в Костянтинівці вибухнула саме ракета 9M38, дійшли й два експерти з утилізації боєприпасів, на яких посилаються автори статті, але які попросили про анонімність.

На думку журналістів NYT, ракета могла приземлитися у Костянтинівці, тому що вийшла з ладу та розбилася, не влучивши у ціль.