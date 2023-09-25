Фламінго і війна. Як на Одещині з'явились рідкісні птахи і чим їм шкодять обстріли Росії

Автор фото, "Зелений лист"

36 хвилин(и) тому

На Одещині, яка зазнає постійних ракетних обстрілів Росії, оселилися рожеві фламінго. Вони навіть вивели сотні пташенят.

Науковці кажуть, що це вперше фламінго оселились в Україні та змогли вивести велику кількість пташенят.

Велика колонія птахів – близько 200 – з’явилася у приморській частині Бессарабії, національному парку "Тузлівські лимани", розповіли ВВС Україна науковці нацпарку.

Минулими вихідними вони провели процедуру окільцьовування птахів.

Впродовж літа науковці стежили за птахами. Інформацію про успішне гніздування рожевих фламінго дирекція національного парку тримала в секреті, аби їх ніхто не потурбував.

Влітку 2022 року територія парку потерпала від пожеж через обстріли з боку російських військових. До деокупації острова Зміїний у липні 2022 року на прибережну зону парку море виносило тіла мертвих дельфінів.

Проте зараз ситуація на "Тузлівських лиманах" покращилася, і поява там птахів - одне з підтверджень.

Фламінго живуть за сто кілометрів від морських портів, які цим літом та восени активно обстрілювала Росія. І це могло вплинути на кількість пташенят у групі.

Автор фото, Парк "Тузлівські лимани" Підпис до фото, Лиман Шагани, де оселилися фламінго, один з 13 лиманів національного парку.

Дорогі гості

Раніше фламінго хоч і зупинялися в Україні, проте не клали гнізд - через певний час залишали територію.

У 2017 році вони намагалися сформувати колонію у Херсонській області, на озері Чурюк, неподалік Криму, але вивели всього трьох пташенят і подальша доля птахів була невідома.

Згодом, у 2021 році, птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися в Одеській області.

Автор фото, Іван Русєв Підпис до фото, Дорослі Фламінго на "Тузлівський лиманах"

А минулого року, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині (на озері Туз) велика кількість пташенят і дорослих птахів загинула, українські науковці прогнозували, що фламінго можуть загніздитися в Україні.

У 2023-му так і сталося. Вони вибрали місце на узбережжі лиману Бурнас, біля села Базар'янка Білгород-Дністровського району. Збудували 270 гнізд, але там не затрималися.

"Ми побачили, що фламінго там немає, але ми знайшли багато гільз. Навряд чи браконьєри полювали на фламінго, можливо, на качок. Проте фламінго злякалися і повели малюків у бік моря", - розповідає Керівник екологічної організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Згодом вони знайшли місце на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей, також у Білгород-Дністровському районі.

Автор фото, Владислав Балінський "Зелений лист"

У вихідні працівники нацпарку та активісти провели процедуру кільцювання пташенят. Допомагали Українське товариство охорони птахів та Український Центр кільцювання птахів.

Із 192 пташенят, які з’явилися влітку, вдалося окільцювати 18, тобто, 9%. Так вони отримали українську "прописку".

Владислав Балінський, який брав участь у цій події, розповів ВВС Україна, що кільцювання рожевого фламінго в Україні відбулося вперше.

Автор фото, Владислав Балінський "Зелений лист"

Для цього їх спочатку заганяли у пастки з натягнутих сіток. Робили це на байдарках, оскільки в озері Алібей глибина місцями - по шию.

"Ніхто не очікував, що малеча так швидко плаває і бігає! Проте дев'ять відсотків спійманих і окільцьованих, з огляду на перший досвід і складність умов, це непоганий результат", - каже еколог.

Пташенят зважували, заміряли, брали проби на паразитів, окільцювали і відпускали.

Як впливають обстріли

Автор фото, Владислав Балінський "Зелений лист"

Вони оселилися у відносно тихому місці, за понад 100 кілометрів від Ізмаїла, який зазнає ракетних атак росіян.

"Але потрібно розуміти, що птахи теж адаптуються. Вони можуть чути вибухи, але звикають до них", - розповідає еколог.

Водночас він каже, що стрес від вибухів міг вплинути на рівень народжуваності дитинчат.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Росія часто атакує Ізмаїл, неподалік його у лиманах живуть Фламінго