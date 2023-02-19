Аферист із Tinder: Чому я залишалася зі своїм хлопцем-аб'юзером

Author, Мега Мохан і Фей Нерс

Role, BBC World Service

1 година тому

Коли в лютому 2022 року вийшов документальний фільм Netflix "Аферист із Tinder", дівчина Саймона Левієва підтримала його. Тепер вона каже, що відчувала, що не має вибору, тому що була під його емоційним контролем.

Молода блондинка сидить на краю ліжка, обіймаючи ліву ногу рукою, і говорить по телефону. Пасма її волосся прилипли до мокрого від сліз обличчя.

У неї поріз на стопі, очі налиті кров’ю, а обличчя червоне, але її голос звучить чітко, коли вона пояснює людині, з котрою говорить телефоном, як іти до квартири. Перед нею на підлозі лежить відкрита і запакована валіза.

Ми дивимося відео, зняте на телефон вночі 29 березня 2022 року. Чоловік, який знімав відео, підвищує голос: "Це фігня! З нею нічого не сталося!"

Цим чоловіком є Саймон Левієв, засуджений за шахрайство і фігурант документального фільму Netflix "Аферист із Tinder". Жінка на відео – 23-річна ізраїльська модель Кейт Конлін, яка тоді була його дівчиною.

Левієв надіслав відео BBC разом з іншими відео та документами про їхні стосунки.

"Вона бреше й бреше", – написав він.

"Звичайно, він назвав би мене брехухою", — каже Кейт Конлін BBC.

"Він називає кожну жінку, яка виступає проти нього, брехухою. Він не хоче, щоби я розповідала свою історію емоційного насильства".

Спочатку друзі Конлін обожнювали Левієва.

"Кейт, він надто ідеальний, — згадує вона, як вони захоплювалися її хлопцем, — це навіть трохи страшно".

Шимон Хеяда Хают (який юридично змінив своє ім’я на Саймон Левієв) у 2020 році написав їй особисте повідомленні в Instagram, і за кілька тижнів вони були разом.

"Спочатку наші стосунки були любовною бомбою, — розповідає Конлін BBC. "Він був одержимий мною".

Левієв супроводжував її на фотозйомках і чекав, поки вона працює. Він прибирав її будинок і надсилав їй довгі та ніжні голосові повідомлення.

Це було надто насичено, але 23-річна дівчина вважала, що саме таким має бути кохання, розповідає вона.

Але через деякий час почалися бійки.

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Кейт Конлін каже, що коли він критикував її зовнішність, одяг, вагу та шкіру (на її обличчі акне), вона почала втрачати впевненість. Вона не була впевнена у тому, що він скаже далі.

"Я відчувала, що ходжу по тонкому льоду", — каже вона.

Вона бачила своїх друзів все рідше за 1,5 року, коли вони з Левієвим були разом, а коли вони бачилися, друзі казали, що вона вже не була тією жвавою, яскравою та товариською людиною, яку вони колись знали.

"Вони сказали, що я "сіра", — каже вона, дивлячись на руки.

Через кілька місяців Левієв почав просити гроші, позичаючи тисячі доларів за раз, аж до 150 тисяч, каже Конлін. На той час вона була міжнародною моделлю, яка була на обкладинці Vogue Japan, Grazia Italy та британського журналу Wallpaper. Вона була фінансово забезпечена, і він знав це.

Конлін надіслала BBC понад десяток голосових повідомлень Левієва. У них він часто кричить і просить грошей у борг, кажучи, що свої гроші він інвестував.

В одному з таких голосових повідомлень Левієв кричить, пояснюючи, чому не може повернути їй гроші: "Кейт, я мільйонер! І це факт. На цей час я застряг. Розумієш? Я застряг! Ти розумієш це своїм нещасним мозком? Ці твої курячі мізки. Я застряг, Кейт. Я не крав у тебе. Ти дала їх мені з власної волі. Ти позичила його мені. Я застряг, це все".

Автор фото, KATE KONLIN Підпис до фото, Попри свою репутацію, Саймон Левієв має тисячі підписників у соцмережах

"Аферист із Tinder", який після виходу в лютому 2022 року став найбільш популярним документальним фільмом Netflix у 90 країнах, йшлося про те, що Саймон Левієв обманув жінок, з якими познайомився в додатку для знайомств Tinder, приблизно на 10 мільйонів доларів. Він заперечує звинувачення.

Кейт Конлін каже, що дивилася цей фільм, сидячи поруч із ним на дивані.

"Я знала, що все це правда", — каже вона.

Але відчувала себе зобов’язаною прийняти його версію подій. За її словами, це були домінантні стосунки, і Саймону було легко переконати Кейт захистити його публічно, наприклад, в американському шоу Inside Edition.

"Він сказав мені: "Якщо ти заступишся за мене, люди повірять мені, тому що ти жінка".

Тоді ж їй в Instagram писали образи люди, які бачили кадри за її участі вкінці фільму "Аферист із Tinder".

"Люди казали мені, що хотіли б, щоб я захворіла на рак або щоб мене збила машина, і що я заслуговую найгіршого з усього за те, що маю з ним стосунки", — каже Конлін.

Суперечки між парою загострилися, і 29 березня все дійшло до розриву.

"Я сказала: "Усе, я йду. Я більше не можу". Я почала пакувати свої речі", - каже вона.

Кейт Конлін каже, що сварка набула фізичного характеру. Саймон штовхнув її, і вона порізала ногу на сходинці з шорстким краєм, розповідає вона.

"Я стікала кров'ю. Я відчувала себе мертвою. Я хотіла вбити себе", - каже вона.

Це зупинило бійку. Саме тоді Левієв зняв Конлін на відео, коли вона викликала швидку допомогу, і кричав, що з нею нічого не сталося.

Потрапивши до лікарні, вона написала на Левієва заяву в поліцію.

Автор фото, KATE KONLIN Підпис до фото, Кейт Конлін каже, що постійна критика Левієва підірвала її впевненість у собі

Коли ми попросили Левієва відповісти, він надіслав нам дев’ять електронних листів впродовж 45 хвилин і ще два повідомлення в додатку для обміну відео Cameo впродовж наступних днів.

Було багато скріншотів повідомлень з WhatsApp і відео, на якому видно, як Конлін кричить і хапається за нього.

Левієв каже, що ніколи не завдавав фізичної шкоди жодній жінці.

Джейні Старлінг, борчиня проти домашнього насильства, каже, що опис стосунків з Левієвим з уст Конлін виглядає знайомою схемою.

"Примусовий контроль — це те, що відбувається щодня і є повсякденним. Це дуже мало. Це пролітає повз увагу", — каже вона.

"Багато жорстоких чоловіків ніколи не застосовували фізичного насильства до своїх партнерок… але вони сильно контролювали, сильно критикували, принижували та погрожували".

"Шукати фізичне насильство як остаточне визначення того, чи є аб'юзивні стосунки аб'юзивними — це безглуздо".

Ми озвучили Саймону Левієву кілька звинувачень Кейт Конлін щодо його поведінки, включно з тим, що він примусово контролював її, і він сказав, що вона бреше.

Попри те, що Левієва засудили за шахрайство, у нього тисячі підписників у соцмережах. Він продовжує публікувати відео, на яких їздить на дорогих автомобілях і проводить час з красивими жінками. На деяких відео люди просять сфотографуватися з ним, ніби він зі знаменитістю. Він бере $100 за персоналізоване відеоповідомлення і удвічі більше за дзвінок.

Його популярність викликає занепокоєння Антидифамаційної ліги (ADL), правозахисної організації з США.

"Ми бачимо гламуризацію гіпермаскулінного антижіночого мислення та стилю життя, і це продається найбільш прийнятним, найбільш вразливим людям, особливо молодим чоловікам у підлітковому віці", — каже Джессіка Рівз, редакційний директор Центр боротьби з екстремізмом ADL.

"Це неймовірно небезпечно, тому що ви нібито кажете: "Ви теж можете мати такий спосіб життя. І, до речі, невід’ємною частиною цього є дегуманізація або загалом ненависть до жінок".

Ми запитали Левієва, чи погоджується він із таким описом своїх постів у соцмережах, але він не відповів.

Автор фото, KATE KONLIN

Сьогодні пані Конлін жартує, що вона, мабуть, одна з небагатьох моделей у світі, яка щаслива, що набрала вагу. За її словами, вона втратила вагу через стрес під час перебування з Левієвим.

Після майже року без пропозицій про роботу після виходу "афериста із Tinder" її кар’єра моделі знову пішла вгору. Тепер вона хоче розповісти молодим жінкам, як можуть виглядати зсередини нещасні та домінантні стосунки.

"Якщо жінка, яка опинилася в такій самій ситуації, побачить, що я пережив і як я з цього вийшла, і що сьогодні я сильніша і красивіша, ніж тоді, коли я була з ним, вона, сподіваюся, побачить, що вона також може піти".