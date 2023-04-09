Вчені зафільмували рибу на глибині понад 8 км. Як там можна вижити?

Автор фото, Alamy

Author, Ізабель Геррецен

Role, BBC Future

28 хвилин(и) тому

Вчені зафільмували рибу, яка плавала на глибині понад 8 кілометрів, встановивши так новий рекорд.

Маловідомий тип риби з роду Pseudoliparis, яких також називають морськими слимаками, зняла камера у западині Ізу-Огасавара на південному сході Японії на глибині 8336 м.

Попередньою найглибшою зафіксованою також була риба з цього ж роду - її зафільмували на глибині 8178 м у Маріанській западині, далі на південь між Японією та Папуа-Новою Гвінеєю.

Найглибшу частину океану називають ультраабісаль, або гадальною зоною.

Вона простягається від 6 до 11 км і характеризується повною темрявою, нищівним тиском і близькими до нуля температурами.

Довгий час вчені вважали, що через ці несприятливі умови життя в океанських глибинах неможливе, але це різко змінилося в 1977 році, коли дослідницька група США скинула дистанційно керований корабель на глибину 2440 м у Тихий океан, щоб отримати зображення з гідротермальних джерел, де морська вода зустрічається з магмою. Вони були вражені, побачивши, що ці глибоководні западини кишать життям.

Починаючи з 1977 року вчені виявили навколо цих отворів близько 600 видів, яких раніше не бачили, включно з черевоногими молюсками (Chrysomallon squamiferum), різновидом "лусконогого равлика" та нового краба, якого назвали "Гофф" (Kiwa tyleri) - на честь американського актора Девіда Гассельгофа, через його волохаті груди.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Попередня рекордсменка - цю рибу виявили на глибині 8178 м у Маріанській западині

Вчені заінтриговані цими відкриттями та здатністю видів виживати за екстремального тиску, низьких температур і в непроглядній темряві гадальної зони.

За словами Еббі Чепмен, дослідниці з Університетського коледжу Лондона, яка вивчала істот, що живуть навколо гідротермальних джерел, на дні Маріанської западини тиск становить 1086 бар - це якби на вашій голові стояли 100 слонів.

Як істоти можуть виживати в таких екстремальних умовах?

Морські тварини, що живуть у гадальній зоні, адаптувалися на клітинному рівні, щоб протистояти таким гнітючим умовам.

Такі істоти, як гігантські ракоподібні боконоги та маріанські риби-слимаки, мають високі концентрації органічних молекул, які називаються п’єзолітами (назва походить від грецького слова "piezin", що означає тиск), які перешкоджають руйнуванню їхніх клітинних мембран і білків під надзвичайно високим тиском.

Ці молекули протидіють вазі навколишнього стовпа води, збільшуючи простір, який займають білки всередині клітин організму. За словами глибоководного біолога Тіма Шенка з Океанографічного інституту Вудс-Гоул у Массачусетсі, "це все одно, що поставити стовпи в наметі".

Дослідження показують, що кількість триметиламін-N-оксиду (TMAO) у п'єзолітах збільшується в організмах океану відповідно до глибини їхнього середовища існування.

Дослідники з Університету Лідса у 2022 році дійшли висновку, що TMAO діє як "точка прив’язки у водній мережі", утворюючи міцні водневі зв’язки з молекулами води. Це дозволяє організму протистояти надзвичайному тиску, під яким він перебуває.

Риби, що живуть ближче до поверхні океану, мають плавальний міхур - наповнений газом орган, який дозволяє їм залишатися плавучими, не занурюючись і не спливаючи на поверхню. Глибоководні риби, такі як риби-слимаки, плавальних міхурів не мають, оскільки різниця в тиску між заповненою газом порожниною та водою ззовні може їх розірвати.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Play video, "Deepest ever fish to be spied on camera", Тривалість 0,58 00:58 Підпис до відео, Найбільш глибоководна риба, будь-коли знята на камеру

Подивіться відео, зняте вченими, на якому видно найбільш глибоководну рибу-слимака з будь-коли зафіксованих на камеру. Перші 15 секунд показують рибу на рекордній глибині, а пізніше риба на відео перебуває на трохи меншій глибині.

У глибокому океані немає прямого сонячного світла, і тому істоти не можуть покладатися на фотосинтез для перетворення енергії Сонця на глюкозу, яка їх живить. Натомість вони використовують хемосинтез для створення цукрів - використовуючи енергію, що виділяється в результаті хімічних реакцій, що відбуваються навколо гідротермальних джерел на дні океану.

"Вони живуть за рахунок хімічних речовин, які надходять із морського дна", - каже Шенк.

Глибоководні риби також пристосувалися виживати в середовищі з низьким вмістом кисню. Згідно з дослідженням 2022 року, мексиканська печерна риба має більші еритроцити, які виробляють більшу концентрацію гемоглобіну - білка, який переносить кисень по всьому тілу - ніж риба, яка живе біля поверхні.

Усі ці адаптації дозволяють істотам виживати у темній безодні глибокого океану, за одних з найсуворіших умов на нашій планеті.