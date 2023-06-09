"Дому вашого немає!": історія 90-річної Валентини з Херсона

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Play video, ""Дому вашого немає!": історія 90-річної Валентини з Херсона", Тривалість 3,11 03:11 Підпис до відео, 90-річна Валентина Тимофіївна з Херсона втратила дім та собаку через затоплення міста.

"Дому вашого немає!": історія 90-річної Валентини з Херсона

57 хвилин(и) тому

"У вас просто дах лишився, дому вашого немає!" - коли 90-річна Валентина Тимофіївна чує від сусідки цю фразу, то не може стримати сліз.

Наша знімальна група зустріла жінку у Херсоні на березі річки, що колись була її вулицею.

З кількома торбами, в які умістилися всі її речі, старенька чекала на звістку від рятувальників та сусідів про свій будинок, але ті повернулися із невтішними новинами.

Валентина Тимофіївна згадує, як їй довелося тікати з дому від повені посеред ночі у самому лише халаті. Вона врятувалася, але у дворі залишився її песик. Рятувальники не змогли його відшукати.

Сини старенької давно поїхали, вона живе сама, тож їй лишається тільки чекати, що висока вода спаде, а по неї хтось приїде.

Матеріал Жанни Безпʼятчук та Івана Єрмакова.