"Дому вашого немає!": історія 90-річної Валентини з Херсона
"У вас просто дах лишився, дому вашого немає!" - коли 90-річна Валентина Тимофіївна чує від сусідки цю фразу, то не може стримати сліз.
Наша знімальна група зустріла жінку у Херсоні на березі річки, що колись була її вулицею.
З кількома торбами, в які умістилися всі її речі, старенька чекала на звістку від рятувальників та сусідів про свій будинок, але ті повернулися із невтішними новинами.
Валентина Тимофіївна згадує, як їй довелося тікати з дому від повені посеред ночі у самому лише халаті. Вона врятувалася, але у дворі залишився її песик. Рятувальники не змогли його відшукати.
Сини старенької давно поїхали, вона живе сама, тож їй лишається тільки чекати, що висока вода спаде, а по неї хтось приїде.
Матеріал Жанни Безпʼятчук та Івана Єрмакова.
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