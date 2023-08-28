Резніков, куртки і парі. В чому суть скандалу з міністром оборони України?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олексій Резніков обіймає посаду міністра оборони з листопада 2021 року

31 хвилин(и) тому

Очільник оборонного міністерства України Олексій Резніков може залишити свою посаду. Причиною може бути новий скандал, пов'язаний зі звинуваченням його відомства в корупції при закупівлі турецьких курток для українських військових.

Восени 2022 року українські війська потужними контрударами звільняли Харківщину і правобережжя Херсонщини, але з наближенням зими ЗСУ необхідно було терміново забезпечити зимовим одягом.

Тоді Міноборони закупило 180 тисяч курток в турецької фірми за повною передоплатою в 30 млн доларів. Товар привезли в Україну й роздали у війська.

Через майже рік цей контракт неочікувано опинився під ретельною увагою ЗМІ, активістів і антикорупційного комітету Верховної ради. Ба більше - на кону опинилась посада міністра оборони.

Стаття про корупцію

Перший матеріал про "корупційну оборудку" міністерства при закупівлі курток випустило 10 серпня видання "Дзеркало тижня".

Автори статті звинуватили оборонне відомство в шахрайстві з цінами, а також в тому, що поставлені були не зимові, а літні куртки.

"Проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини. – були сказано в матеріалі. – За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою".

Хоча, зауважують журналісти, ціна 86 доларів, яку заплатили за товар, була цілком "прийнятною" як для зимового одягу.

Водночас "Дзеркало тижня" оприлюднило комерційний документ (інвойс), у якому вказано, що вартість курток була не 86, а 29 доларів.

Профільний заступник міністра оборони Денис Шарапов заявив на засіданні антикорупційного комітету Ради, що не знайомий з цим документом і цей інвойс ніколи офіційно не поступав в міноборони.

Представник відомства також зазначив, що вся партія курток була прийнята з української сторони, хоча там були виявлені незначні недоліки. Це було зроблено "як виняток", враховуючи гостру потребу в зимовому одязі ЗСУ.

Громадська антикорупційна рада при міноборони після скандалу заявила, що перевірила ситуацію з куртками. Найголовніше, що вдалось встановити - куртки дійсно є зимовими, а не літніми.

"При візуальному ознайомленні зрозуміло, що зняти бірку з виробу і замінити без видимих слідів неможливо. А куртки є зимовими", - сказано в заяві ради.

Водночас виявлено, що міністерство не проводило жодної, навіть поверхової, перевірки надійності постачальника перед укладанням контракту.

Автор фото, ГАР МОУ

Автор фото, ГАР МОУ Підпис до фото, Представники міноборони демонструють турецькі зимові куртки, закуплені для ЗСУ.

У кого купили куртки?

Крім якості курток занепокоєння ЗМІ викликала і сама турецька фірма, що постачала одяг для українського війська.

Вона має назву "Vector Avia Hava Araclari Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi" і її засновник український громадянин Роман Плетньов.

Цей уродженець російської Вологди тривалий час жив і займався бізнесом в Запоріжжі, але після початку повномасштабного вторгнення виїхав в Туреччину.

Ще одним засновником турецької фірми журналісти "Української правди" назвали 26-річного Олександра Касая – племінника депутата Верховної ради Геннадія Касая, члена парламентського комітету з безпеки і оборони.

Олександр Касай проживав в Запоріжжі і професійно займається гандболом. Він грає за місцевий клуб "Мотор" і збірну України.

У спілкуванні з журналістами депутат Касай заявив, що не має стосунку до діяльності племінника і наголосив, що той вийшов зі складу засновників турецької фірми ще в лютому 2023 року.

Отримати коментар самого гандболіста-бізнесмена ЗМІ не вдалося.

Що стосується Романа Плетньова, то в Україні 25 квітня його заочно арештували за підозрою в привласненні державних коштів в особливих великих розмірах.

Підозру він отримав саме за справою закупівлі турецьких курток. Річ у тім, що 5 жовтня вантажівка з цим одягом, що їхала з Молдови, була зупинена на митному переході у Вінницький області.

Українських митників спантеличив той факт, що в кабіні водія були виявлені документи, де вартість товару була зазначена 27,5 тис. доларів. Але в український митній декларації була зазначена інша вартість - 367,5 тис. доларів.

Правоохоронці вилучили товар і почали розслідувати цю ситуацію.

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки, депутат Ярослав Железняк не виключає, що різні фінансові документи можуть свідчити про намагання Плетньова зменшити обсяг податків і митних платежів за проведені операції.

В Україні цей бізнесмен вже фігурував в аналогічних справах. Наприклад, у серпні 2016 року суд в Запоріжжі визнав Плетньова винним в порушенні митних правил при вивезенні з України в Молдову на продаж 200 тонн феросплавів.

Наразі підозрюваний в розшуку і переховується в Туреччині.

Автор фото, Федерація гандболу України Підпис до фото, Олександр Касай є гандболістом запорізького клубу "Мотор"і, як виявилось, постачальником зимових курток для ЗСУ

Реакція Резнікова

Журналісти "Дзеркала тижня" і "Української правди" напряму звинуватили міністра оборони Резнікова в причетності до корупції в його відомстві.

Зокрема, вони вказували, що колишній заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який минулого року відповідав за оборонні закупівлі, є найближчим соратником Резнікова. Вони разом працювали у Київраді, а потім у міністерстві з питань реінтеграції.

Наразі Шаповалов перебуває під слідством за підозрою в причетності до корупції при закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Зі своєї посади в міністерстві його звільнили в січні 2023 року.

Сам Резніков всі звинувачення відкидає. Більш того, міністр перейшов у наступ і запропонував парі своїм опонентам.

Він заявив, що всі зимові куртки були куплені за 86 доларів і були належної якості. Чому в різних фінансових документах вказана різна ціна, міністр не знає.

"Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні (29 доларів), і щоб була за кілька тижнів", – йдеться в заяві Резнікова, яку оприлюднило агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, без обвинувачення в підміні зимових курток на літні, у "розслідуванні" не залишається нічого. "За це обвинувачення ніхто не готовий нести відповідальність", – наголосив він.

В коментарі виданню "Бабель" міністр сказав, що готовий укласти парі. Якщо виявиться, що міноборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За даними ЗМІ, в офісі президента Зеленського вже шукають кандидатів на заміну міністра оборони Резнікова

Якщо ж виявиться, що цього не було, то голова антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Ні Радіна, ні Ткач не пристали на такі умови парі.

Радник міністра оборони Олексій Копитько впевнений, що нинішній скандал спеціально роздмухується, щоб "збити з посади" Олексія Резнікова.

Причина - начебто його принципова незгода із введенням обов'язкового електронного декларування доходів військовослужбовців і їхніх родичів. Резніков вважає, що це небезпечно робити до завершення війни.

"Мені здається (це мій суб'єктивний домисел), що річ у законі про електронне декларування. Хтось явно взяв зобов'язання проштовхнути ідіотські норми щодо декларування для військовослужбовців", - написав Копитько на своїй сторінці у фейсбуці.

Сам Резніков під час спілкування з журналістами 28 серпня заявив, що в нього дві групи ворогів. В першу чергу, це Росія як військовий противник України.