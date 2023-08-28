Резніков, куртки і парі. В чому суть скандалу з міністром оборони України?
Очільник оборонного міністерства України Олексій Резніков може залишити свою посаду. Причиною може бути новий скандал, пов'язаний зі звинуваченням його відомства в корупції при закупівлі турецьких курток для українських військових.
Восени 2022 року українські війська потужними контрударами звільняли Харківщину і правобережжя Херсонщини, але з наближенням зими ЗСУ необхідно було терміново забезпечити зимовим одягом.
Тоді Міноборони закупило 180 тисяч курток в турецької фірми за повною передоплатою в 30 млн доларів. Товар привезли в Україну й роздали у війська.
Через майже рік цей контракт неочікувано опинився під ретельною увагою ЗМІ, активістів і антикорупційного комітету Верховної ради. Ба більше - на кону опинилась посада міністра оборони.
Стаття про корупцію
Перший матеріал про "корупційну оборудку" міністерства при закупівлі курток випустило 10 серпня видання "Дзеркало тижня".
Автори статті звинуватили оборонне відомство в шахрайстві з цінами, а також в тому, що поставлені були не зимові, а літні куртки.
"Проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини. – були сказано в матеріалі. – За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою".
Хоча, зауважують журналісти, ціна 86 доларів, яку заплатили за товар, була цілком "прийнятною" як для зимового одягу.
Водночас "Дзеркало тижня" оприлюднило комерційний документ (інвойс), у якому вказано, що вартість курток була не 86, а 29 доларів.
Профільний заступник міністра оборони Денис Шарапов заявив на засіданні антикорупційного комітету Ради, що не знайомий з цим документом і цей інвойс ніколи офіційно не поступав в міноборони.
Представник відомства також зазначив, що вся партія курток була прийнята з української сторони, хоча там були виявлені незначні недоліки. Це було зроблено "як виняток", враховуючи гостру потребу в зимовому одязі ЗСУ.
Громадська антикорупційна рада при міноборони після скандалу заявила, що перевірила ситуацію з куртками. Найголовніше, що вдалось встановити - куртки дійсно є зимовими, а не літніми.
"При візуальному ознайомленні зрозуміло, що зняти бірку з виробу і замінити без видимих слідів неможливо. А куртки є зимовими", - сказано в заяві ради.
Водночас виявлено, що міністерство не проводило жодної, навіть поверхової, перевірки надійності постачальника перед укладанням контракту.
У кого купили куртки?
Крім якості курток занепокоєння ЗМІ викликала і сама турецька фірма, що постачала одяг для українського війська.
Вона має назву "Vector Avia Hava Araclari Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi" і її засновник український громадянин Роман Плетньов.
Цей уродженець російської Вологди тривалий час жив і займався бізнесом в Запоріжжі, але після початку повномасштабного вторгнення виїхав в Туреччину.
Ще одним засновником турецької фірми журналісти "Української правди" назвали 26-річного Олександра Касая – племінника депутата Верховної ради Геннадія Касая, члена парламентського комітету з безпеки і оборони.
Олександр Касай проживав в Запоріжжі і професійно займається гандболом. Він грає за місцевий клуб "Мотор" і збірну України.
У спілкуванні з журналістами депутат Касай заявив, що не має стосунку до діяльності племінника і наголосив, що той вийшов зі складу засновників турецької фірми ще в лютому 2023 року.
Отримати коментар самого гандболіста-бізнесмена ЗМІ не вдалося.
Що стосується Романа Плетньова, то в Україні 25 квітня його заочно арештували за підозрою в привласненні державних коштів в особливих великих розмірах.
Підозру він отримав саме за справою закупівлі турецьких курток. Річ у тім, що 5 жовтня вантажівка з цим одягом, що їхала з Молдови, була зупинена на митному переході у Вінницький області.
Українських митників спантеличив той факт, що в кабіні водія були виявлені документи, де вартість товару була зазначена 27,5 тис. доларів. Але в український митній декларації була зазначена інша вартість - 367,5 тис. доларів.
Правоохоронці вилучили товар і почали розслідувати цю ситуацію.
Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки, депутат Ярослав Железняк не виключає, що різні фінансові документи можуть свідчити про намагання Плетньова зменшити обсяг податків і митних платежів за проведені операції.
В Україні цей бізнесмен вже фігурував в аналогічних справах. Наприклад, у серпні 2016 року суд в Запоріжжі визнав Плетньова винним в порушенні митних правил при вивезенні з України в Молдову на продаж 200 тонн феросплавів.
Наразі підозрюваний в розшуку і переховується в Туреччині.
Реакція Резнікова
Журналісти "Дзеркала тижня" і "Української правди" напряму звинуватили міністра оборони Резнікова в причетності до корупції в його відомстві.
Зокрема, вони вказували, що колишній заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який минулого року відповідав за оборонні закупівлі, є найближчим соратником Резнікова. Вони разом працювали у Київраді, а потім у міністерстві з питань реінтеграції.
Наразі Шаповалов перебуває під слідством за підозрою в причетності до корупції при закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Зі своєї посади в міністерстві його звільнили в січні 2023 року.
Сам Резніков всі звинувачення відкидає. Більш того, міністр перейшов у наступ і запропонував парі своїм опонентам.
Він заявив, що всі зимові куртки були куплені за 86 доларів і були належної якості. Чому в різних фінансових документах вказана різна ціна, міністр не знає.
"Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні (29 доларів), і щоб була за кілька тижнів", – йдеться в заяві Резнікова, яку оприлюднило агентство "Інтерфакс-Україна".
За його словами, без обвинувачення в підміні зимових курток на літні, у "розслідуванні" не залишається нічого. "За це обвинувачення ніхто не готовий нести відповідальність", – наголосив він.
В коментарі виданню "Бабель" міністр сказав, що готовий укласти парі. Якщо виявиться, що міноборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку.
Якщо ж виявиться, що цього не було, то голова антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.
Ні Радіна, ні Ткач не пристали на такі умови парі.
Радник міністра оборони Олексій Копитько впевнений, що нинішній скандал спеціально роздмухується, щоб "збити з посади" Олексія Резнікова.
Причина - начебто його принципова незгода із введенням обов'язкового електронного декларування доходів військовослужбовців і їхніх родичів. Резніков вважає, що це небезпечно робити до завершення війни.
"Мені здається (це мій суб'єктивний домисел), що річ у законі про електронне декларування. Хтось явно взяв зобов'язання проштовхнути ідіотські норми щодо декларування для військовослужбовців", - написав Копитько на своїй сторінці у фейсбуці.
Сам Резніков під час спілкування з журналістами 28 серпня заявив, що в нього дві групи ворогів. В першу чергу, це Росія як військовий противник України.
Також міністр вважає, що нажив собі ворогів тим, що зруйнував монополії серед постачальників міноборони: "Я не зручний для деяких постачальників, бо це великі гроші".