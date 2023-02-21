"Ці Леопарди як Мерседеси". Як українські військові вчаться їздити на німецьких танках

Автор фото, EPA Підпис до фото, Українські військові вражені бойовими характеристиками німецьких танків

1 година тому

Агентство Reuters розповіло в своєму репортажі, як українські військові проходять навчання для керування німецькими танками. Бійці ЗСУ, повідомляє видання, дуже високо оцінили якості танку Leopard 2, які декілька країн планують надати Україні.

Український солдат порівняв німецькі танки Leopard 2 з автомобілем Mercedes. Він один з тих, хто проходить тренінг з керування цим танком перед прибуттям їх на поле бою в Україні. Військовий сподівається, що саме вони принесуть прорив у війні.

Він серед десятків українських військових, які Німеччина тренує на тренажерах Leopard 2, а потім і на самих танках на своєму найбільшому військовому полігоні в Мюнстері, перш ніж відправити їх в Україну.

Минулого місяця Німеччина погодилася поставити танки, які вважаються одними з найкращих в арсеналі Заходу. Німецька влада подолала власні застереження щодо надсилання важкого озброєння, яке Київ вважає вирішальним для перемоги над вторгненням Росії, але Москва розглядає як небезпечну провокацію.

"Важливо, щоб ми використовували цю сучасну зброю з розумом, це принесе прорив, і ми зрештою переможемо", — сказав Reuters 57-річний солдат ЗСУ.

Відповідаючи на запитання про різницю між західною та радянською бронетехнікою, він сказав: "Ви можете уявити собі це як різницю між "Мерседесом" і "Жигулями".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Німецький танк Leopard 2, на якому тренуються українські військові

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус відвідав навчання українських військових на танках "Леопард"

Версія танків, які надішле Німеччина, виробництва Krauss-Maffei Wegmann, важить понад 60 тонн, має 120-мм гладкоствольну гармату та може вражати цілі на відстані до 4 км (2,5 милі).

Міністр закордонних справ України заявив минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" поставок від коаліції з 12 країн, включаючи німецький Leopard 2.

Загалом Німеччина навчає кілька сотень військових ЗСУ в рамках спільних європейських зусиль з підготовки близько 15 000 українських солдатів.

Інший військовий, який навчався на бойовій машині піхоти "Мардер", сказав Reuters, що західні системи не такі вже й далекі від радянських машин, якими користуються українці.

"У нас є досвід роботи з подібними системами озброєння... Логіка та сама, іноді нам навіть не потрібні перекладачі, щоб зрозуміти інструкторів", — сказав 33-річний хлопець, як і його колега, одягнений у шарф, натягнутий на обличчя та помаранчеві балістичні окуляри, щоб приховати свою особу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українські війська його вразили.

"Говорити про війну — це не те саме, що дивитися в обличчя людям, які... приїхали сюди прямо з передової, і які повернуться туди з танками, коли закінчать навчання", — сказав він журналістам.

Солдати проходять тренінги по 12 годин, шість днів на тиждень.

"Вони дуже мотивовані та прагнуть до знань... Вони знають, що повернуться на передову через п’ять тижнів", — сказав німецький підполковник, відповідальний за підготовку Leopard, який назвався лише іменем Петер.

Обидва українські військові розраховують повернутися в Україну вже до кінця березня.

Відповідаючи на запитання про те, як вони борються зі своїм страхом, 57-річний чоловік сказав, що військовим доводиться до нього пристосовуватися.

"Страх? Так, кожен чогось боїться. Але дуже важливо, як ти справляєшся зі своїм страхом і як продовжувати боротьбу всупереч йому", — зауважив він.