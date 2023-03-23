РФ спеціально осушує Каховське море? Міфи і факти про можливу екологічну катастрофу

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Супутниковий знімок Каховської ГЕС, на якому видно спуск води з водосховища. Листопад 2022 року.

Author, Вікторія Жуган, Дмитро Власов, Олег Черниш

Role, BBC News

Reporting from Ukraine

1 година тому

З середини лютого українська влада волає про загрозу "навмисного осушення" росіянами Каховського водосховища. Уряд вимагає від міжнародної спільноти тиснути на Росію і не допустити екологічної катастрофи.

Гідротехнічні споруди Каховської ГЕС російські війська захопили в перші дні повномасштабного вторгнення рік тому. Вони і досі в окупації, а отже саме Москва на свій розсуд може контролювати рівень води в "Каховському морі", як інколи називають це велике водосховище.

Після відступу військ РФ з правобережжя Херсонщини восени 2022 року ситуація в регіоні ще більш ускладнилась. За даними української влади, росіяни спеціально відкрили шлюзи греблі і випускають великі об'єми води. Для чого вони це роблять, ніхто не знає.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає всіма доступними засобами "тиснути на Росію", аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС.

Експерти вже пророкують екологічну і навіть ядерну катастрофу, якщо цього не станеться.

BBC News Україна з'ясовувала, що відбувається насправді.

Затвори ГЕС зруйновані чи їх спеціально відкрили?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські військові захопили Каховську ГЕС ще наприкінці лютого 2022 року і досі її утримують

Коли війська РФ ще перебували на правобережжі Херсонщини, українські Збройні сили для того, щоб ускладнити їм логістику, завдавали точкових ракетних ударів по дорожньому полотну Каховської греблі. Це мало свій ефект. Кінець кінцем росіяни змушені були відступити на лівий берег.

Але ще до того командувач військами РФ, генерал Сергій Суровікін заявляв, що Україна хоче масованим ракетним ударом зруйнувати ГЕС. Київ, в свою чергу, попереджав, що саме російські, а не українські війська можуть підірвати греблю перед відступом.

Так чи інакше, цього не сталося. Але зараз український уряд каже, що РФ частково відкрила затвори на греблі і випускає воду з водосховища.

ВВС запитала в очільника Укргідроенерго Ігоря Сироти, що відбувається з греблею Каховської ГЕС.

Він заявив, що станом на зараз відкриті "три з половиною затвори" на греблі.

"Ми бачимо на супутникових знімках, що пошкоджений один затвор, бачимо, що три затвори відкриті, ми бачимо, що вони спрацьовують", - каже він.

Гендиректор Укргідроенерго повідомив, що коли війська РФ відходили з правобережжя Херсонщини, вони підірвали автомобільне полотно греблі з правого берега. І коли стався цей підрив, були пошкоджені затвори.

Але більшість затворів не пошкоджені і працюють.

За словами Сироти, РФ спеціально спускає воду, піднімаючи затвори.

Автор фото, Укргідроенерго Підпис до фото, Очільник Укргідроенерго Ігор Сирота каже, що дії росіян на Каховській ГЕС не мають логічно пояснення і можуть призвести до екологічної катастрофи

Чи вистачає води для населення

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, через відкриті затвори щодня з Каховського моря "витікають тисячі кубометрів води".

"Тому частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води", – зазначає голова уряду.

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк каже, що Україна вже майже втратила весь "корисний об'єм" води з водосховища.

"Оскільки у водосховищі накопичено 18 млрд м³ води, корисний об’єм – 6,8 м³, то ми втрачаємо цей корисний об’єм, який є гарантованим джерелом питного водопостачання для Дніпропетровської, Херсонської областей".

Відповідно, не працюють питні водозабори для населення і є загроза того, що люди не будуть мати доступу до питної води.

Крім того, може бути проблема з водою для зрошення Півдня України.

"Сьогодні практично сотні тисяч гектарів не можуть зрошуватися. – пояснює професор Яцюк ВВС. – І відповідно, ми гарантовано втратимо урожай, втратимо об’єми і знизимо свій потенціал продовольчого гаранта для світу".

Що таке корисний об'єм? Це частина води, яку можна гарантовано використовувати.

"От такий корисний об’єм і навіть більше ми втрачаємо, оскільки відбувається безперервний процес – вода надходить, вода витрачається. Але вона не використовується водокористувачами".

За його словами, корисний об’єм Каховського водосховища в майже 7 млрд м³ "однозначно вже втрачений".

Теоретично близько мільйона людей на Півдні України можуть залишитись без води, заявляє науковець. Це станеться, якщо рівень води в Каховському морі впаде нижче 14 метрів і буде так триматися певний час.

Що стосується проблем для сільського господарства, то професор Яцюк прогнозує, що цього року 40-45% меліорованих земель в Україні не зможуть бути зрошені і відповідно дати більший врожай.

Чи є ядерна загроза?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський військовий на фоні Запорізької АЕС. Вже більше року Москва контролює цей об'єкт на півдні України.

Ще більшою небезпекою, ніж відсутність води для населення, може бути відсутність рідини для охолодження ядерних реакторів Запорізької АЕС. Ця атомна станція стоїть на лівому березі Каховського водосховища і з березня 2022 року окупована російськими військами.

"Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС, – заявляє Шмигаль. – Тому цивілізований світ не повинен мовчати".

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота вказує, що атомна станція має свої охолоджувальні ставки.

"Але все одно, якщо опустити Каховське водосховище, ми розуміємо, що є ґрунтові води, тобто все це буде знижуватися. І в тих ставках теж може знижуватися вода. І у роботі ЗАЕС теж є певні ризики, певні проблеми".

При цьому слід зауважити, що Запорізька АЕС вже тривалий час не працює, але атомні реактори все одно потрібно охолоджувати.

Це охолодження може нормально функціонувати, доки рівень води не опустився нижче 13,2 метра. Тобто до критичної межі ситуація поки що не доведена.

В коментарі "Українській правді" завідувач відділу радіаційного моніторингу природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту Олег Войцехович заявив, що система охолодження реакторів розрахована навіть на дуже малоймовірні сценарії.

Тобто вона буде працювати, якщо росіяни "не вчинять чогось абсолютно безглуздого" на зразок повного підриву дамби Каховської ГЕС, або навмисно не зіпсують чи вимкнуть систему охолодження реакторів.

Все дуже погано?

Автор фото, Інститут водних проблем і меліорації НАН Підпис до фото, Науковець Михайло Яцюк вважає, що Росія спеціально руйнує інфраструктуру для водопостачання півдня України

Ігор Сирота каже, що наприкінці лютого – початку березня росіяни спустили Каховське водосховище майже до критичної відмітки.

"Якщо це менше 13 метрів – це вже неможливо з водозаборів забирати воду для населення, яке використовує воду з Каховського водосховища".

"Але природа нам допомогла, – вказує директор Укргідроенерго. – Пішов аномальний зимовий паводок, який буває раз на кілька десятків років. І ми почали з верхніх водосховищ наповнювати Каховське водосховище".

Зараз рівень його приблизно 14,35 метра. Цього достатньо для того, щоб забезпечити населення водою.

Укргідроенерго сподівається, що до червня вдасться підтримувати цей рівень водосховища.

"Звичайно, якщо у росіян якась буйна фантазія не виникне і вони не почнуть підіймати інші затвори, не почнуть випрацьовувати воду".

Ігор Сирота допускає, що РФ своїми діями на Каховській ГЕС переслідує чисто військові цілі. Але все одно ці маніпуляції із затворами не мають логічного пояснення, зауважує він.

"Не розуміємо їхню мотивацію. Хіба можна в головах росіян побачити мотивацію того, що вони роблять по цілій країні? Ми не розуміємо".

"Чому ж я і говорю, що це є виключно їхні якісь військові цілі – що вони там передбачають, що вони там думають, чому вони це роблять, чи це їхня халатність чи що – ми не знаємо. Просто ми бачимо, що відкриті затвори і спрацьовується вода з Каховського водосховища".

Професор Михайло Яцюк більш категоричний. Він впевнений, що Москва спеціально робить все, щоб зруйнувати інфраструктуру для водопостачання територій півдня України.