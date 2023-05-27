Як подолати стрес? Метод з Нідерландів, який підкорив світ

Автор фото, Getty Images

Author, Ольга Мекінг

Role, BBC Travel

46 хвилин(и) тому

Гаага має 11 км мальовничої берегової лінії з хвилястими дюнами та піщаними пляжами. Влітку я часто бачу місцевих жителів на Схевенінгені чи Кейкдайні (найвідоміших пляжах міста), які засмагають, гуляють на природі, катаються на велосипеді чи просто відпочивають на одній з лавок з чудовим краєвидом. Іноді вони читають або спілкуються з друзями, але дуже часто вони практикують ніксен.

Ніксен - нідерландський оздоровчий тренд, що в буквальному перекладі означає "нічого не робити". У 2019 році він вперше привернув увагу світу як спосіб подолання стресу або відновлення після виснаження.

У той час багато людей скаржилися на виснаження та депресію, спричинені надмірною роботою, і шукали шляхи розв'язання цих проблем – тож до нашого лексикону увійшли такі поняття, як японське ікігай чи данське хюґе.

Мені, як лінгвістці, подобається ідея, що концепцію бездіяльності можна висловити одним коротким і легким для вимови словом.

У своїй книзі "Ніксен: голландське мистецтво нічого не робити" (Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing) я визначаю це поняття як "нічого не робити без мети", тобто не гортати фейсбук чи не займатися медитацією.

Головна ідея ніксен полягає в тому, щоб знайти час, щоб просто бути, й дозволити своєму розуму блукати, куди він схоче.

Лінгвістично niksen (нічого не робити) - це дієслово, створене від niks, що означає "нічого".

"Це відповідає тенденції нідерландської мови створювати дієслова з іменників", - каже Монік Флекен, психолінгвістка з Амстердамського університету, яка досліджує, як мови, якими ми розмовляємо, впливають на наше бачення світу.

По суті, набагато легше сказати одне слово "ніксен" ніж словосполучення "нічого не робити".

"Голландці - практичний, прямий народ, і їхня мова це відображає", - каже вона.

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Автор фото, Getty Images

У Нідерландах це слово можна використовувати в різних варіантах, як позитивних, так і негативних.

"Батьки можуть сказати своїй дитині: "Zit je weer te niksen?" (Ти знову нічого не робиш?). Й водночас я можу сказати "lekker niksen", що перекладається як "приємне неробство", коли говорю про вечір, вільний від будь-яких завдань чи роботи", - каже Флексен.

Для Тійса Лаунспаха, психолога, спікера TEDx і автора книги "Шалено зайнятий: залишатися розсудливим у стресовому світі" (Crazy Busy: Staying Sane in a Stressful World), ніксен означає "нічого не робити або займатися чимось тривіальним, щоб насолоджуватися своїм часом. Не не робити абсолютно нічого, а робити якомога менше".

Він зазначає, що це переважно стосується людей старшого віку, які мають більше вільного часу. Водночас молоде покоління відчуває сильніший стрес, ніж будь-коли – навіть у Нідерландах, країні, якій традиційно вдавалося підтримувати баланс між роботою та особистим життям.

На те є багато причин. "Наше життя та наша робота стають дедалі складнішими. Ми, як правило, проводимо багато часу за комп’ютерами. Існує великий тиск бути найкращою версією себе - чи то в кар'єрі, чи відповідати очікуванням батьків або соцмереж", - каже Лаунспах.

Звісно, іноді стрес може бути корисним, зазначає професорка психології Лейденського університету Бернет Елзінга.

"Перебувати якусь мить у стані стресу й бути повністю зосередженим - не обов’язково погано. Проблема полягає в тому, коли це виходить з-під контролю", - каже вона.

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І саме тут може допомогти ніксен.

"Коли ви нічого не робите, ви наче вмикаєте свій режим за замовчуванням. І цей режим відповідає за блукання розуму та роздуми", - пояснює Елзінга.

Як не парадоксально, ніксен може зробити нас більш продуктивними - просто тому, що перерви дозволяють нашому мозку відпочити та відновити кращу концентрацію та увагу. Можливо, саме тому голландці, як правило, дуже ефективні на роботі - при тому, що понаднормова робота в країні не заохочується.

Водночас голландці - творча нація. Згадайте лише таких відомих художників, як Рембрандт, Вермеєр чи Ешер, а також інноваційні рішення, які в Нідерландах знайшли для боротьби з постійною загрозою повеней - наприклад, величезні дамби та плавучі будинки.

Голландці також люблять радіти життю, про що свідчить слово lekker. Буквально воно означає №смачний", але також може використовуватися для позначення чогось приємного - зокрема й lekker niksen, або "приємне неробство".

Місцеві жителі люблять активно проводити час, як-от кататися на велосипеді чи гуляти пішки, а заразом і дати відпочити мозку. І кожного разу, коли виходить сонце, голландці масово стікаються до кафе та на тераси - навіть взимку. Як на мене, це ідеальні місця для того, щоб нічого не робити.

Проте Лаунспах не є прихильником бездіяльності для запобігання стресу.

"Я трохи скептично ставлюся до ідеї створення буфера між вами та стресом. Я не знаю, чи це взагалі можливо, враховуючи те, як ми зараз живемо та працюємо", - каже він.

Автор фото, Getty Images

Елзінга вважає, що набагато краще займатися якоюсь фізичною активністю, щоб відволіктися від щоденних турбот, бажано на природі. Але, на щастя, в Нідерландах є спосіб поєднати всі ці речі – ніксен, природу та рух.

У країні є велика мережа пішохідних і велосипедних маршрутів, що перетинають усі країну. Навіть у великих містах, таких як Роттердам, Гаага чи Амстердам, завжди неподалік буде один з таких мальовничих маршрутів.

Голландська залізниця разом із фондом Wandelnet створила систему пішохідних маршрутів NS Wandelingen, до яких легко дістатися поїздом або іншим громадським транспортом.

Їхня довжина коливається від 7 до 22 км, що робить їх ідеальними для одноденної подорожі. А завдяки великій кількості лавок на маршрутах, можна навіть зробити невелику перерву на ніксен.