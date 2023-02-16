У Вашингтоні сумніваються щодо українського наступу на Крим - Politico

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15 хвилин(и) тому

Спроба України повернути Крим стане "червоною лінією" для Володимира Путіна, яка може привести до ширшої відповіді з боку Росії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з групою експертів по Zoom у середу, повідомляє газета Politico із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що російський президент досі вважає анексований Крим повністю частиною Росії, а не України, й не хотів би, щоб півострів "вирвали з його пазурів" — хоча саме це він зробив з Україною майже десять років тому. Відтоді різні адміністрації США неодноразово заявляли, що "Крим – це Україна".

Під час розмови з групою експертів у держсекретаря запитали, чи готові США допомогти Україні реалізувати її мету – повернути усі втрачені території.

Як зазначають чотири джерела видання, Блінкен у відповідь заявив, що США активно не підштовхують Україну до того, щоб повернути Крим, але рішення залишається за Києвом.

За його словами, основна увага адміністрації США спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться активна боротьба, переважно на сході країни.

Ця оцінка перегукується з коментарями офіційних осіб Пентагону протягом останніх тижнів, які говорили про запеклу боротьбу, яка точиться на Донбасі, й які поставили під сумнів здатність України повернути Крим у найближчому майбутньому, пише видання.

Два співрозмовники зазначили, що держсекретар натякнув, що США не вважають розумним кроком піти у наступ для деокупації Криму. Водночас вони наголосили, що Блінкен не сказав ці слова прямо.

Однак двоє інших джерел не сприйняли коментарі Блінкена таким чином.

Держсекретар зауважив, що рішення щодо того, куди йти в наступ і що повертати під контроль, ухвалює виключно Україна, а не Америка. Це дало їм зрозуміти, що Блінкен більш відкритий для потенційної битви України за Крим.

"Загалом меседж був такий, що існує багато невизначеності щодо того, як далі розвиватимуться події, і реальне питання полягає у здатності будь-якої зі сторін досягти якогось значного прогресу", - заявило одне з джерел видання.

Газета зазначає, що розмова з держсекретарем була організована в режимі off-the-record (не під запис), проте співрозмовники розповіли про її зміст на умовах анонімності.

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США не вперше заявляють, що Україна не зможе повернути Крим найближчим часом.

Про це заявили високопосадовці Пентагону на секретному брифінгу кілька тижнів тому.

Їхня позиція перегукується з тим, що недавно говорив генерал Марк Міллі, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів.

"Я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже складно", — сказав він під час зустрічі групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Деякі експерти вважають, що Україна не буде намагатись повернути Крим військовим шляхом, а натомість спробує його ізолювати, пише Politico.

"Є три критичні точки: сухопутний міст до Росії, міст через Керченську протоку і військово-морська база в Севастополі. Вони мають нокаутувати всі три, – сказав Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України. - Це залишило б значні російські сили без належної підтримки".

Окупований Крим кишить системами ППО, складами боєприпасів і десятками тисяч військових. Значні сили російської піхоти закріпилися на позиціях, що простягаються на сотні кілометрів уздовж річки Дніпро, зазначає видання.

Українським військам було б важко пробити ці російські лінії, навіть за наявності артилерії та бронетехніки від західних донорів.

Уряд України протягом кількох місяців закликав до того, щоб далекобійна артилерія почала завдавати ударів по позиціях далеко за лінією фронту Росії, зокрема в Криму, куди російські сили перемістили свої штаби й важливі склади.

Однак адміністрація Байдена під час переговорів з Києвом заявила, що не може поставити ЗСУ далекобійні ракети ATACMS через стурбованість тим, що Україна розпочне атаки на Росію, а також через недостатні запаси ATACMS на військових складах США.

Виступаючи у вівторок у Брюсселі після чергової зустрічі контактної групи, генерал Міллі сказав, що "українці тримаються. Вони стоять в обороні. Росіяни, насамперед група "Вагнера", атакують, але це... дуже серйозна битва на виснаження з дуже великими втратами, особливо з російського боку".

Тим часом Білий дім приватно обурився через статтю Washington Post, у якій представлені коментарі неназваного високопосадовця, який сумнівається, що США підтримуватимуть Україну до кінця війни. Офіційні особи кажуть, що цей коментар не відображає політики адміністрації й повторили, що підтримка Америки триватиме "стільки, скільки буде потрібно".