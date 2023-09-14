Принцеса Норвезька виходить заміж за шамана, який каже, що повстав із мертвих

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1 година тому

Принцеса Норвезька Марта Луїза та її американський партнер, самопроголошений шаман Дурек Верретт оголосили дату весілля, яке відбудеться наступного літа.

Про свої заручини вони повідомили ще в червні 2022 року і отримали благословення батька нареченої. Король Норвегії Харальд V привітав майбутніх молодят і заявив, що радо прийме Дурека в сім'ю.

Верретт, афроамериканський письменник і за сумісництвом шаман, займається медичною практикою, яка не підкріплена спеціальною освітою чи кваліфікацією. Зокрема, він стверджує, що онкологічні захворювання - це вибір самих людей, і продає в інтернеті медальйони, які нібито захищають від ковіду.

Принцеса Марта Луїза разом з нареченим займається альтернативною медициною і минулого року заради цього бізнесу навіть відмовилась від виконання своїх королівських обов'язків. Крім того, вона стверджує, що спілкується з янголами.

Весілля шамана й принцеси відбудеться у мальовничому курортному містечку Гайрангер на березі фіорду, що належить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Ми в захваті від того, що Дурек стане членом нашої родини, і сподіваємось разом з молодятами гарно відсвяткувати цей важливий день, — йдеться в опублікованій у середу заяві короля й королеви Норвегії. — Ми бажаємо Марті й Дуреку всього найкращого".

Дурек Верретт сам себе називає "шаманом у шостому поколінні". Він працює з багатьма голлівудськими акторками, як-от Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев, Сельма Блер, Бонні Райт, а також з актором Антоніо Бандерасом.

Дурек стверджує, що повстав з мертвих і передбачив напад на Америку 11 вересня за два роки до цієї трагічної події. Він також визнає, що не всім подобаються його погляди й переконання, але заявляє, що вся критика на його адресу – це прояв расизму.

Принцеса Марта Луїза також вважається в Норвегії непростою фігурою через її захоплення альтернативною медициною. Її неодноразово критикували за зловживання титулом на користь просування своїх бізнес-ідей.

Сама ж вона переконана, що альтернативна медицина має підтримувати звичайну медичну практику, і навіть організувала спеціальну школу, щоб допомагати людям "вступити в контакт зі своїми внутрішніми янголами".

Колишній чоловік принцеси, письменник Арі Бен, з яким вони розлучились в 2017 році, мабуть, так і не зміг знайти внутрішнього янгола, впав у депресію і наклав на себе руки на Різдво 2019 року.