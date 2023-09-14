Принцеса Норвезька виходить заміж за шамана, який каже, що повстав із мертвих
Принцеса Норвезька Марта Луїза та її американський партнер, самопроголошений шаман Дурек Верретт оголосили дату весілля, яке відбудеться наступного літа.
Про свої заручини вони повідомили ще в червні 2022 року і отримали благословення батька нареченої. Король Норвегії Харальд V привітав майбутніх молодят і заявив, що радо прийме Дурека в сім'ю.
Верретт, афроамериканський письменник і за сумісництвом шаман, займається медичною практикою, яка не підкріплена спеціальною освітою чи кваліфікацією. Зокрема, він стверджує, що онкологічні захворювання - це вибір самих людей, і продає в інтернеті медальйони, які нібито захищають від ковіду.
Принцеса Марта Луїза разом з нареченим займається альтернативною медициною і минулого року заради цього бізнесу навіть відмовилась від виконання своїх королівських обов'язків. Крім того, вона стверджує, що спілкується з янголами.
Весілля шамана й принцеси відбудеться у мальовничому курортному містечку Гайрангер на березі фіорду, що належить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Ми в захваті від того, що Дурек стане членом нашої родини, і сподіваємось разом з молодятами гарно відсвяткувати цей важливий день, — йдеться в опублікованій у середу заяві короля й королеви Норвегії. — Ми бажаємо Марті й Дуреку всього найкращого".
Дурек Верретт сам себе називає "шаманом у шостому поколінні". Він працює з багатьма голлівудськими акторками, як-от Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев, Сельма Блер, Бонні Райт, а також з актором Антоніо Бандерасом.
Дурек стверджує, що повстав з мертвих і передбачив напад на Америку 11 вересня за два роки до цієї трагічної події. Він також визнає, що не всім подобаються його погляди й переконання, але заявляє, що вся критика на його адресу – це прояв расизму.
Принцеса Марта Луїза також вважається в Норвегії непростою фігурою через її захоплення альтернативною медициною. Її неодноразово критикували за зловживання титулом на користь просування своїх бізнес-ідей.
Сама ж вона переконана, що альтернативна медицина має підтримувати звичайну медичну практику, і навіть організувала спеціальну школу, щоб допомагати людям "вступити в контакт зі своїми внутрішніми янголами".
Колишній чоловік принцеси, письменник Арі Бен, з яким вони розлучились в 2017 році, мабуть, так і не зміг знайти внутрішнього янгола, впав у депресію і наклав на себе руки на Різдво 2019 року.
Марта Луїза — старша дочка короля Харальда, проте за норвезьким законом про престолонаступництво, посідає лише четверте місце у черзі на престол після брата і двох племінників.