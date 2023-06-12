Знищення Каховської ГЕС. Рівень води падає, росіяни обстрілюють шляхи евакуації

Автор фото, МВС Підпис до фото, Медики з пораненим під час евакуації з лівобережжя Херсонщини

30 хвилин(и) тому

Рівень води на Миколаївщині та Херсонщині поступово зменшується. Але десятки населених пунктів лишаються затопленими.

З Каховського водосховища вже втрачено понад 72%, або 14 395 куб. км води, повідомляє Міндовкілля.

За даними МВС, внаслідок знищення сховища загинули восьмеро у Херсонській області та дві людини - у Миколаївській. Ще десятки вважають зниклими.

11 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звинуватив російських військових в обстрілі цивільних, яких евакуювали з лівого берега Дніпра. Тоді загинули троє цивільних, 10 травмовані.

Журналісти BBC в Херсоні кілька днів тому на власні очі стали свідками обстрілу евакуйованих з берега ріки, контрольованого росіянами.

При цьому у понеділок перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко заявив, що це Україна начебто обстрілює місця розміщення евакуйованих із зони підтоплення. Деталей чи підтвердження він не надав.

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Херсонщина

Автор фото, МВС України

"Рівень води падає стрімко. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Є завдання це все швидко прибрати", - заявив міністр внутрішніх справ, керівник з ліквідації наслідків підриву ГЕС Ігор Клименко.

За даними Херсонської ОВА, рівень води все ще перевищує норму на 3,1 метра, але продовжує зменшуватися.

В області лишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3 801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на окупованій.

Евакуйовано 2 743 людей, з них 205 дітей та 76 маломобільних.

Загинули 8 людей, 42 вважаються зниклими, з них - 7 дітей.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить, продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ", повідомляє Міндовкілля.

Миколаївщина

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки затоплення у селі Афанасіївка на Миколаївщині

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що за ніч рівень води в місті зменшився на 6 см і зараз перевищує норму на 55 см.

"Рівень води річки Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області", - відзначив він.

У регіоні підтоплено 31 населений пункт. Евакуювали 982 людей, серед яких 167 дітей.

За словами керівника ОВА Віталія Кіма, в області внаслідок підтоплення постраждало 541 домогосподарство.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Корову евакуюють з затопленого села Афанасіївка на Миколаївщині

Кривий Ріг та Нікопольщина

За даними МВС, на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 165 тис. домогосподарств у 32 населених пунктах. Воду підвозять.

Керівник Криворізької адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що на Нікопольщині водопостачання припинили у Покрові, Марганці, частині Покровської, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Він закликав мешканців Кривого Рогу скоротити споживання води.

"Підприємства вже до мінімуму скоротили споживання, у села поряд із містом, на які воду подає Кривбасводоканал, вода подається 4 години на день. Але головний споживач води – населення міста. Дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%", - сказав він.

Ситуація з хворобами

Міністр здоровʼя Ігор Кузін повідомив, що не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

На Херсонщині централізована вода відповідає нормам, але криниці не рекомендують, повідомляє МВС. Купання у водоймах заборонене.