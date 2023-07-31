В Саудівській Аравії поведуть мирні переговори щодо України, але без Росії. Що відомо

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, У травні цього року відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського й наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда

12 хвилин(и) тому

На початку серпня в Саудівській Аравії відбудуться міжнародні переговори щодо мирного врегулювання війни, підтвердила українська влада. За даними преси, у консультаціях візьмуть участь не лише представники України та її західних союзників, а й делегації країн, що розвиваються.

Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане мирний план України, який містить неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.

У неділю ввечері керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що радники з національної безпеки та політичні радники лідерів держав зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб обговорити ініціативи України з відновлення миру.

За словами Єрмака, Київ переконаний, що в основу має лягти саме український план.

"Водночас, у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН", - зазначив очільник Офісу президента.

Україна, за його словами, розраховує реалізувати свою Формулу миру у три етапи.

На першому мають відбутися зустрічі з послами, акредитованими в Україні. На другому — зустрічі радників з національної безпеки у пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації плану (така зустріч, за словами Єрмака, вже відбулася у Копенгагені), а наступна буде у Саудівській Аравії.

На третьому етапі заплановано установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися вже до кінця року.

Першою про плани провести саміт у Саудівській Аравії у суботу написала американська газета Wall Street Journal.

За даними видання, зустріч відбудеться у Джидді 5–6 серпня, а Саудівська Аравія й Україна запросили туди близько 30 країн, серед яких - найбільші держави ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі та Замбія.

Про зустріч у Копенгагені Wall Street Journal пише, що у ній взяли участь представники України, кількох великих європейських країн, а також Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР. По відеозв'язку до них приєднався радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Чому Саудівська Аравія?

Як кажуть західні дипломати, на яких посилається WSJ, Саудівську Аравію обрали для саміту, оскільки західні країни сподівалися, що це допоможе залучити до заходу Китай.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Західні союзники України підтримують Формулу миру президента Зеленського. А от країни, що розвиваються, ще треба переконати, пишуть ЗМІ

Пекін підтримує тісні зв'язки як з Росією, так і з Саудівською Аравією. Крім того, цього року Китай допоміг налагодити відносини між Саудівською Аравією та її давнім регіональним супротивником Іраном, зазначає WSJ.

Однак, попри бажання Китаю запропонувати мирний план для України, його представників у Копенгагені не було, пише газета. За даними учасників переговорів, на саудівському саміті китайську делегацію не чекають, але й не виключають її участі.

Крім того, як зазначає Associated Press, Саудівська Аравія, яка в останні роки помітно зміцнила свої зв'язки з Росією, традиційно дотримується обережної зовнішньої політики.

Як зазначала влада країни, її "нейтральна" позиція допомогла минулого року звільнити українських військовослужбовців з російського полону.

Як переконати країни, що розвиваються

Як пишуть журналісти Wall Street Journal, саміт у Саудівській Аравії відбувається на тлі активної боротьби Кремля і західних союзників України за симпатії основних країн, що розвиваються, багато з яких дотримуються нейтральності щодо війни.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мирний план України передбачає, що в країні не залишиться російських танків, окрім трофейних (таких, як на цьому фото)

Як підтвердив у неділю Єрмак, Україна та західні чиновники сподіваються вже цього року організувати масштабніший саміт, на якому світові лідери затвердять загальні принципи врегулювання війни.

Ці принципи, як сподіваються у Києві й західних столицях, допоможуть створити вигідний для України напрямок для майбутніх мирних переговорів з Росією.

За даними співрозмовників WSJ, європейські посадовці сподіваються, що під час саміту вдасться врегулювати розбіжності між Україною та країнами, що розвиваються, щодо умов закінчення війни.

На зустрічі в Копенгагені, як кажуть джерела видання, ці розбіжності були значними: Київ намагався переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Зеленського, за яким будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення Україні всіх окупованих територій та виведення російських військ.

Ось деталі плану:

Ядерна, продовольча та енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених та жителів України, вивезених на російську територію;

Відновлення територіальної цілісності України;

Виведення російських військ та припинення бойових дій;

Відновлення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Країни, що розвиваються, заявили, що готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти WSJ.