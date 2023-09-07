До російської армії вербували кубинців. Гавана каже, що це було без її відома

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Андорф Веласкес Гарсіа і Алекс Вегас Діас кажуть, що їх обманним шляхом відправили в призовні пункти в Росії

Author, Паскаль Флетчер

Role, BBC Monitoring, Маямі

10 хвилин(и) тому

Кубинські громадяни їдуть у Росію, але опиняються на війні проти України, - такий протест висловив уряд Куби.

В ньому йдеться, що кубинська влада викрила банду торговців людьми, яказаймалася перевезенням кубинців до Росії, щоб завербувати їх у солдати і таким чином відправити на війну в Україну.

"Міністерство внутрішніх справ виявило і працює над нейтралізацією та розформуванням мережі торгівлі людьми, яка діє з території Росії для залучення кубинських громадян, які там проживають, до складу збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні", - повідомило Міністерство закордонних справ Куби.

Уряд Куби заявив, що не заохочує своїх громадян і не сприяє, щоб вони брали участь у війні між Росією та Україною.

"Куба не бере участь у війні в Україні. Країна діє і буде діяти енергійно проти будь-кого, хто з національної території бере участь у торгівлі людьми, щоб вербувати чи організовувати загони найманців кубинських громадян для участі у збройних діях проти будь-якої країни".

Заява кубинського уряду є відповіддю на скарги кількох молодих кубинців, які заявили в соцмережах, що їх обманом змусили поїхати в Росію для участі у війні.

Андорф Веласкес Гарсіа і Алекс Вегас Діас заявили, що їх вивезли з Куби до Росії з обіцянкою працевлаштування на будівництві, але там їх відправили в призовні пункти.

"Вони змусили нас підписати деякі документи і пообіцяли нам зарплату та їжу в обмін на роботу, але правда в тому, що вони везуть нас на роботу до зони бойових дій", - заявив Веласкес телеканалу América TeVe.

"Ми перебуваємо у місті, якого не знаємо, в ситуації, в якій не хотіли б опинитися", - додав він.

BBC Mundo зв’язалася з батьком Андорфа Веласкеса Маріо Веласкесом, який живе у Мексиці, але той відмовився від коментарів.

Наразі немає офіційних даних російської влади про кубинських громадян у лавах російської армії.

Проте в травні стало відомо, що кілька кубинців записалися до російської армії. Причиною була пропозиція уряду Москви прискорити надання громадянства іноземцям та членам їхніх родин, якщо ті запишуться до російської армії.

Оскільки Росія не вимагає туристичної візи для в’їзду кубинців, в країні зростає їхня громада.

У 2019 році зареєстрували 28 тисяч кубинців, які приїхали в країну, але невідомо скільки з них лишилися на російській території на постійне проживання.

Від каменярів до солдатів

Автор фото, Getty Підпис до фото, Уряд Куби повідомив, що виявив банду, яка займалася вербуванням кубинців до лав російської армії

У травні російське видання "Рязанские ведомости" повідомило, що кубинці поповнюють лави тих, хто воює на території України.

За даними російських ЗМІ, кубинці мали отримати одноразову виплату в розмірі приблизно 5 тисяч доларів від уряду Москви та Рязанської області, де були розміщені військові.

Рязань розташована приблизно за 230 кілометрів на південь від Москви, і там є кілька військових баз.

Того ж місяця президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорене надання російського громадянства іноземцям, які беруть участь у "військовій кампанії" Росії в Україні.

У розпорядженні президента, опублікованому на Державному порталі правової інформації, йдеться, що для отримання російського громадянства в прискореному порядку іноземці мають підписати контракт про проходження військової служби строком на один рік.

Але скарги молодих кубинців вказують на те, що їх вивезли до Росії обманним шляхом.

Веласкес зазначив, що після прибуття до Росії, вони пройшли медичне обстеження, щоб їх відправили до військової частини.

Однак, як повідомили родичі Веласкеса різним ЗМІ, його так і не завербували, оскільки у нього лише одна нирка.

Водночас інші кубинці, які приїхали разом з Веласкесом, розповідають на засадах анонімності, що їх обдурили. Чоловіки уклали контракт на розбирання завалів у російських містах, пошкоджених внаслідок війни, але в підсумку їх завербували в російську армію.

Вони зазначили, що в такій самій ситуації опинилися приблизно 18 кубинців.

Родичі кубинців повідомили, що дві жінки, одна з яких була росіянкою, переконали юнаків підписати контракт, написаний не іспанською мовою, а потім змусили їх приїхати в Росію.

"Жінка так і не змогла нормально пояснити, що це за робота, і тепер мій племінник не знає, що робити в місті, де він нікого не знає і де не розмовляють його мовою", - пояснила Маєн Лейва, тітка Веласкеса.

"Мого сина обманули, як і багатьох інших молодих людей, яких уряд відправив на війну", - написав Маріо Веласкес 26 серпня на своїй сторінці у фейсбуку.

Автор фото, Getty Підпис до фото, Володимир Путін та прем'єр Куби Мануель Марреро Крус на зустрічі в Москві у червні

Незручна ситуація для Гавани

Куба є союзником Москви і не приховує своєї політичної підтримки війни Росії проти України, однак викриття того, що кубинці підписують контракти для служби у російських підрозділах в Україні, ставить Гавану в незручне становище.

Зазвичай уряд Куби використовує термін "найманці", щоб засудити внутрішніх дисидентів і антиурядових активістів, яких, як стверджує кубинська влада, фінансує уряд США. Тому той факт, що кубинські ЗМІ у вигнанні зараз звинувачують Росію у використанні кубинців як "найманців" та "гарматне м'ясо" в Україні, є анафемою для кубинської влади.

Це могло б пояснити жорсткість заяви Міністерства закордонних справ Куби, яке заперечило будь-яке відношення до ймовірного плану вербування кубинців, який здійснювався з Росії.

Однак офіційна заява Куби дає мало подробиць. У ній ідеться лише про те, що уряд "виявив" і "працює над нейтралізацією мережі торгівлі людьми" з вербування кубинців для російської армії в Україні.

Питань лишилось багато.

Наприклад, багато хто в соцмережах здивувався, як представники влади обох країн не знали про схему, яка передбачала офіційні контракти російською мовою на службу, включно зі страхуванням життя. А також про цілі групи кубинців, які летіли зі своїми паспортами з острова до Росії.

Кубинська влада також може потрапити в незручне становище через свідчення з боку самих кубинців.

Як пишуть емігрантські кубинські ЗМІ, вони підписали контракти на роботу в Росії, тому що їм потрібні були гроші. На Кубі, яка перебуває під санкціями США, жахлива економічна ситуація.

Вони також згадали, що їм пообіцяли право на проживання в Росії. Це приваблює багатьох молодих кубинців, які відчайдушно прагнуть емігрувати з Куби.

Багато хто також пам’ятає, що Куба під час своєї лівої революції мала історію таємних польотів та використання бійців для підтримки союзників по всьому світу, наприклад, в Ефіопії в 1970-х роках і в Анголі в 1970-1980-х роках.

Автор фото, Getty Підпис до фото, За правління президента Мігеля Діаса-Канеля Куба лишається близькою до Росії країною і утримується під час голосування резолюцій за територіальну цілісність України в ООН

Найманці, які воюють за Росію

Але це не перший відомий випадок спроби вербування іноземних найманців для допомоги російській армії.

Є також багато іноземних військових, які на добровільних засадах воюють на боці України.

Згідно з повідомленням Російської служби BBC, минулого року стало відомо, що Кремль через ПВК "Вагнер" вербував сирійців для участі в бойових діях в Україні.

Десятки людей по всій Сирії, яка охоплена громадянською війною, висловили бажання приєднатися до бойових дій.

Як повідомляв у березні 2022 року американський Інститут вивчення війни (ISW), Кремль оголосив, що готовий прийняти "16 тисяч бійців з Близького Сходу".

Кілька сирійських ЗМІ та користувачів соціальних мереж тоді стверджували, що росіяни вербують сирійських бойовиків на шестимісячні контракти.

У червні повідомлялося про загибель громадянина Іраку, який воював у складі ПВК "Вагнер" в Україні.

Поки що невідомо, чи були завербовані громадяни інших латиноамериканських країн як найманці для участі у російському вторгненні в Україну.

Москва називає Кубу своїм "великим союзником в регіоні".