Це тільки початок. Що означають перші арешти керівників "Антонова" у справі про Гостомель

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований АН-225 "Мрія" в аеропорту Гостомеля

Author, Вікторія Приседська

Role, BBC News Україна

14 хвилин(и) тому

Вранці 10 березня Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам авіапідприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення легендарного українського літака АН-225 "Мрія".

Найбільший літак у світі і гордість української авіації "Мрія" була знищена під час атак росіян на Гостомельський аеропорт у перші дні війни.

Вже незабаром, у березні минулого року, прозвучали звинувачення на адресу керівників ДП "Антонов", які попри попередження про можливий наступ росіян не зробили нічого, щоб евакуювати флот компанії.

Тепер правоохоронці кажуть, що дирекція підприємства не тільки нічого не зробила для збереження літаків, але й чинила опір військовим, які намагалися звести оборонні укріплення.

Чи дійсно колишнє керівництво "Антонова" намагалося завадити обороні аеропорту, чи можливо було врятувати "Мрію" та інші літаки підприємства і чи варто очікувати, що винних покарають?

Підозри і арешти

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом екскерівникам державного підприємства "Антонов".

Йдеться про колишнього директора авіапідприємства Сергія Бичкова, його заступника Михайла Харченка і начальника з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

Їх звинувачують за другою частиною статті 114-1 КК - "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Бичкова відсторонили від посади ще у березні минулого року, коли у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що керівництво нічого не зробило для того, щоб врятувати літаки авіапідприємства.

Напередодні правоохоронці провели обшуки у помешканнях і офісах фігурантів справи, а Шевченківський районний суд Києва обрав Бичкову і Нетьосову запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Харченко отримав підозру заочно, адже на даний момент він не в Україні, його оголосили в розшук.

Чиновників звинувачують у тому, що вони не допустили військовослужбовців Нацгвардії України на територію аеропорту для підготовки до його захисту.

СБУ встановила, що у січні і лютому 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Такі дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому та знищення майна і літаків підприємства, у тому числі "Мрії", кажуть у спецслужбі.

Внаслідок цього також загинули і отримали поранення рятувальники ДСНС.

На підприємстві "Антонов" також відреагували на заяву СБУ про підозру керівництву. Там кажуть, що "активно сприяють розслідуванню і надають всі необхідні документи". Деталі тих подій не коментують.

Що кажуть у Нацгвардії

"Ми були не окопані, окопуватися нам не дали взагалі", - каже BBC News Україна пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України з позивним "Старський".

Військовий разом зі своїм підрозділом брав участь у боях за Гостомельський аеропорт.

Напередодні російського вторгнення українські військові планували звести оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Але керівництво "Антонова" зробити їм це не дало, слідує із заяви Служби безпеки.

Це підтверджує співрозмовник BBC у Нацгвардії.

"Були суперечки з директором. Він всіляко намагався не дати підготувати позиції. Казав, що тут не можна споруджувати траншеї, адже це аеропорт", - каже "Старський".

Враховуючи, що на той момент вже була інформація про те, що готується наступ, директор не міг дати якихось чітких причин, чому він чинив спротив, додає військовий.

Атаку понад 30 російських гелікоптерів у Гостомелі зустріли лише прикордонники і строковики, яким допомагали бійці Нацгвардії. "Це була битва Давида і Голіафа", - розповідав кореспондентці BBC оборонець аеропорту.

"Бій був дуже інтенсивний, але незворотних втрат українські військові, на відміну від росіян, не понесли", - розповідає "Старський". Декілька десятків українських бійців потрапили у полон, але вони змогли повернутися додому під час обміну.

Битва за Гостомельський аеропорт тривала з 24 лютого до кінця березня.

Він мав стати базою для російських військових, які планували у лічені дні захопити Київ, але зробити їм цього не дали. Українські сили оборони підірвали злітно-посадкову смугу й таким чином зупинили висадку наступних десантів в Гостомелі.

"Зрада людська, зрада льотна"

Оголошення підозри керівникам компанії вважає важливим кроком командир екіпажа і пілот легендарного Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов.

"Початок добрий, але важливо, щоби на цьому не зупинилися, потрібно знайти всі докази, потрібен прозорий суд", - каже Антонов BBC News Україна.

Автор фото, YouTube Дмитра Анотонова Підпис до фото, Командир екіпажа і пілот легендарного Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов вважає дії правоохоронців важливим, але тільки першим кроком

Він був одним із перших, хто ще у березні минулого року звинуватив завод "Антонов" у злочинній бездіяльності.

За його словами, 26 січня, майже за місяць до війни, представники НАТО та NSPA (так називають агентство, що займається закупками та забезпеченням Альянсу) через попередження Заходу про можливий напад Росії на Україну пропонували керівництву "Антонова" перебазувати весь його флот у Лейпциг - разом з усім персоналом, екіпажем та запчастинами.

Якби дали команду, твердить Антонов, літаки можна було б евакуювати протягом двох-трьох годин, але керівники цього не зробили.

"Те, що усе підприємство готувалося до здачі росіянам, це повинно довести слідство, але те, що не евакуювали літаки, оце, на мою думку, як для пілота, головне лихо. Знищені найкращі літаки нашої авіакомпанії", - каже Антонов.

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На його думку, причина цього у тому, що дирекція підприємства була переконана у швидкому захопленні аеропорту і більше хвилювалася про свої власні інтереси.

"Готувався подарунок тим, хто йшов до нас з бліцкригом. Це зрада, людська зрада, зрада льотна", - каже льотчик.

Він пояснює також, що топменеджмент компанії за два тижні до війни виїхав у Лейпциг в Німеччині, де було дочірнє підприємство "Антонова".

За словами Антонова, для них було зрозуміло, що тут [в Україні] практично все вирішено.

В результаті бойових дій у міжнародному аеропорту "Антонов" у Гостомелі були знищені та сильно пошкоджені вісім із 13 літаків авіапідприємства.

Зруйновано диспетчерську вежу та адмінбудівлю аеропорту, у флоті компанії залишились пʼять літаків Ан-124-100.

"Коли кажуть, що евакуювали 5 літаків, це не так, - зазначає Антонов, - вони перебували у комерційній роботі. Нам просто пощастило, якби вони всі були у Гостомелі, ДП “Антонов” на даний час не мало б жодного літака".

Майбутнє "Мрії"

Легендарну "Мрію", найбільший за розмірами й вантажністю літак у світі, знищили росіяни під час атаки на аеропорт Гостомеля в перші дні війни.

Однак вже у квітні минулого року завод "Антонов" оголосив про плани відбудувати літак.

Як пояснювали співробітники підприємства, основні агрегати для планера літака є в наявності.

Але нова "Мрія" має відповідати сучасним льотним нормам та бути обладнаною відповідно до завдань, які виконуватиме літак.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Мрія" доставила захисні маски з Китаю у Німеччину під час пандемії коронавірусу

Щодо відбудови Мрії, Дмитро Антонов каже, що робота іде, але поки є багато проблем.

За його словами, немає державного рішення щодо того, як буде розвиватись авіапромисловість України у майбутньому, і яка роль у цьому "Мрії".

"Я гадаю, що це має бути міжнародний проєкт, міжнародні інвестиції. "Мрію" будуватиме вільна Україна разом з авіаційними виробниками світу", - каже він.