Потужний вибух нафтобази в Севастополі. Все, що відомо.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежу в Козачий бухті видно з усіх районів Севастополя

22 хвилин(и) тому

У Козачій бухті Севастополя, ймовірно, після удару безпілотника спалахнув резервуар з паливом, заявив голова анексованого Росією міста Михайло Развожаєв. Пожежу не вдається загасити.

"Горить резервуар з паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, спалах стався через влучення БПЛА", - написав о п'ятій ранку Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

За його словами, площа пожежі становить близько 1 тисячі квадратних метрів, їй присвоєний найвищий рівень складності.

Влада анексованого Криму регулярно заявляє про атаки безпілотників на Чорноморський флот, що базується в Севастополі. Українська влада не підтверджує ці повідомлення, але загалом заявляє про легітимність ударів по півострові, контроль над яким Росія отримала у 2014 році.

Автор фото, Михайло Развожаєв Підпис до фото, Очільник окупаційної влади Севастополя заявив, що пожежа має найвищий рівень складності

Автор фото, Михайло Развожаєв Підпис до фото, Пожежу на нафтобазі намагаються ліквідувати 18 пожежних розрахунків

Пізніше Развожаєв повідомив, що прибув на місце надзвичайної події і очолив оперативний штаб.

"Ніхто з людей не постраждав...Громадянським об'єктам нічого не загрожує", - запевняє очільник окупаційної влади.

"Ситуація під контролем наших пожежних та всіх оперативних служб. На місці 18 пожежних розрахунків, 60 вогнеборців доблесно борються з вогнем, очікується прибуття пожежного поїзда...Оскільки обсяг палива великий, то знадобиться час на локалізацію займання".

На думку Развожаєва, пожежа на нафтобазі "не вплине на ситуацію із постачанням паливом Севастополя".

"Ці резерви були задіяні для постачання пального на автозаправні станції", - запевняє він.

Але через інцидент Росспоживнагляд почав проводити виміри гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у мікрорайоні Козача Бухта.

Результати замірів ще не оголошені.

В соцмережах почали заявилятися чисельні відео і фото масштабної пожежі. На них видно, що горить значна територія і вогонь від пожежі підіймається високо над містом.

Українська сторона, станом на 9:00 суботи, не коментувала вказану подію і не підтверджувала свою причетність до атаки на нафтобазу.

Однак організація "Атеш", яка називає себе "партизанським рухом українців і кримських татар" на окупованих територіях вранці 29 квітня розмістило в своїх соцмережах напис: "В Севастополі все тільки починається".

Що таке Козача бухта в Севастополі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Об'єкти ЧФ РФ в Севастополі вже не перший раз опиняються під ударом з початку війни

Козача - одна з двох бухт в Севастополі, що знаходиться в 15 км на південний захід від центру міста. Вона тривалий час використовується для розміщення військових об'єктів.

В цьому районі також мешкають родини військових Чорноморського флоту РФ і дислокується декілька військових частин.

Зокрема, так розміщується морська піхота ЧФ РФ.

Раніше об'єкти Чорноморського флоту Росії в Севастополі вже ставали об'єктами нападів морських і повітряних безпілотників.

Так, наприкінці липня 2022 року БПЛА атакував штаб ЧФ. Постраждали п’ятеро співробітників штабу флоту.

Вже 29 жовтня відбулась наймасштабніша атака морських і повітряних дронів на військовий флот у сучасній історії. Вранці того дня до 10 безпілотників змогли пробратися до берегів Севастополя і атакувати російські кораблі.

РФ визнала влучання лише в мінний тральщик, українські експерти заявляли, що ймовірно пошкодження отримав також і флагман флоту - фрегат "Адмірал Макаров".

Київ прямо не взяв на себе відповідальність, але президент Володимир Зеленський через два тижні після атаки на ЧФ РФ оголосив про створення повноцінного "флот морських дронів".