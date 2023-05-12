Росія відступає біля Бахмуту. Що там відбувається

Автор фото, Reuters

Author, Олег Черниш, Віталій Червоненко

Role, BBC Україна

57 хвилин(и) тому

Міністерство оборони РФ офіційно визнало "зміну позицій" біля Бахмуту - фактично частковий відступ. Українська влада заявляє, що ЗСУ вдалось відкинути противника на цьому напрямку і "ворог фактично біжить".

У коментарі ВВС представники ЗСУ розповіли деталі цієї втечі.

На початку тижня стало відомо, що російські сили біля Бахмуту, що штурмують місто вже понад 10 місяців, почали втрачати позиції на флангах - з півдня та півночі.

Про небезпеку цього ще півтора місяця тому попереджав очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, який фактично є основним спікером від РФ щодо ситуації в місті.

Так от він заявив, що підрозділи його найманців просуваються в самому Бахмуті, але можуть потрапити в пастку, якщо регулярна російська армія не зможе утримати фланги навколо міста. За словами Пригожина, якщо Збройні сили Україні "закриють цю пастку" весь російський фронт на цій ділянці обвалиться.

Тепер його "прогнози" почали справджуватись - це визнає міноборони РФ, ЗСУ та сам Вагнер.

Несподівані атаки і провалені фланги

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український солдат у Бахмуті. ЗСУ попри 10 місяців російських атак на місто продовжують утримувати його.

Третя штурмова бригада ЗСУ, сформована з колишнього полку Нацгвардії "Азов", повідомила 10 травня, що атакувальні дії українські сили вели на південно-західних околицях Бахмута.

Цей фланг утримувала 72-ї окрема мотострілецька бригада армії РФ. Українські бійці змогли розгромити їхні позиції і змусити до відступу. Фактично, були розгромлені дві роти російської бригади разом з бойовою технікою та боєкомплектом.

Євгеній Пригожин не приховував свого обурення діями бійців ЗС РФ. За його словами, позиції, які залишила російська армія на фланзі, є стратегічним плацдармом, в боях за який загинуло пів тисячі "вагнерівців"

"Кинули позиції і втекли всі, оголили фронт шириною 2 км та глибиною 500 м", - заявив він.

Військові аналітики визначили, що мова йде про ділянку фронту біля сіл Ступочки, Іванівське і Кліщіївка. Це дійсно дуже важливий плацдарм, захопивши який наприкінці зими – на початку весни російські сили загрожували перерізати дорогу Костянтинівка – Бахмут.

Ба більше, вже на наступний день – 11 травня – знову таки російські воєнкори і блогери почали повідомляти, що фланги російської армії біля Бахмуту продовжують тріщати.

Тепер українські бійці змогли просунутись вже з північно-західного боку і відкинути російську армію від дороги "Часів Яр – Бахмут" біля Богданівки і Хромового.

В панічних заявах росіян це все виглядало як початок того самого заздалегідь анонсованого "великого контрнаступу" України.

Джерело ВВС Україна серед військових ЗСУ, що зараз воюють біля Бахмуту, каже про "дезорганізацію" і "хаотичні відступи" російських бійців - "ворог фактично біжить". Хоча і наголошує, це ще не "великий контрнаступ", а "бойова робота з елементами контрнаступу".

Офіцер ЗСУ також спростовує заяви Пригожина, який запевняє: попри проблеми на флангах ПВК "Вагнер" продовжує просуватись вперед в самому Бахмуті.

"Ніяких просувань, які вплинули б на оперативно-тактичну обстановку, вони не здійснили".

Автор фото, Reuters

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий також підтвердив факт успішних атак українців на обох флангах Бахмуту.

"Наші підрозділи на південному і північному флангах змогли в ході контратакувальних дій в рамках оборонної операції відкинути ворога на відстань від 250 м до 1,5 км", – повідомив він ВВС Україна.

За минулу добу, сказав речник, вбито близько двох сотень російських військових, 244 поранені та 15 взяті в полон.

"Ми продовжуємо успішну оборонну операцію, спрямовану на знищення бойового потенціалу ворога", – наголосив Череватий.

Заяви Росії: від паніки до заспокоєння

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин каже, що оборона РФ на флангах Бахмуту "сиплеться" і це призведе до "катастрофи".

Автор фото, Телегра Сімонов Підпис до фото, Карта відступу росіян, яку поширюють російські воєнкори

Алармістські заяви Пригожина щодо ситуації навколо Бахмуту ввечері 11 травня підтримали найвідоміші російські військові блогери і воєнкори.

Так, наприклад, представник "Комсомольської правди" Олександр Коц заявив, що тиск українських військ на флангах Бахмуту був успішним.

"На жаль, на деяких ділянках йому вдається зайняти рубежі, які нам далися неабиякою кров'ю"

"Поки в місті йшли бої, противник формував ударні угруповання, які мають по флангах обійти Бахмут, щоб взяти "Вагнер" в оточення", – пояснив російський "воєнкор".

Євген Піддубний, представник російського державного телеканалу ВГТРК, заявив, що крім операції з оточення російських сил в Бахмуті українці змогли організувати прорив у районі Соледара.

Пізно ввечері 11 травня міністерство оборони РФ дало свій коментар щодо вказаних подій. Там заперечили "прорив російської оборони" і заявили, що "загальна обстановка перебуває під контролем".

Однак вже наступного дня тональність заяв міністерства змінилась.

В щоденному зведенні представник відомства, генерал Ігор Конашенков повідомив, що російські військові "з метою підвищення стійкості оборони" перемістились до Берхівського водосховища. Тобто фактично відступили на 2-3 км назад до сіл Ягідне і Берхівка на північних околицях Бахмуту.

Але міноборони запевняє, що атаки ЗСУ біля Соледару "були відбиті, проривів оборони не допущено".

На цій ділянці українські сили начебто наступали на фронті довжиною 95 км силами тисячі бійців і 40 танків.

Очільник "Вагнера" Євгеній Пригожини назвав заяву російського міністерства брехнею. Він вказав на те, що війська ЗС РФ на флангах втекли і українці близькі до того, щоб почати оточення "вагнерівців" в Бахмуті. Останній крок до цього - взятті Берхівки.

"Відбувся не тактичний відступ, тут товариш Конашенков, м'яко кажучи, злукавив. Відбулася втеча підрозділів міноборони", – заявив він у своєму відеозверненні 12 травня.

"Захоплення Бахмуту нічого не дасть РФ, тому що фланги сиплються, фронт провалюється. І спроби міноборони в інформаційному полі якось згладити ситуацію призведуть до глобальної трагедії для Росії", – резюмував керівник "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, 12 травня провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, де заслухав командувача українського угруповання в Бахмуті, генерала Олександра Сирського