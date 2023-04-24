ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини. Це вже початок великого контрнаступу України?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дим після обстрілів лівого берега Херсонщини, який окупований Росією. Березень 2023 року.

1 година тому

Американські аналітики і російські воєнкори та пропагандисти заявляють, що українська армія переправилася через Дніпро біля Херсона і створює там плацдарм. Київ це не підтверджує, але і не заперечує.

Інститут вивчення війни (ISW) 23 квітня у своєму щоденному звіті звернув увагу на можливе просування української армії на Херсонщині. Американські експерти проаналізували повідомлення російської сторони і зробили висновок, що ЗСУ, ймовірно, переправились через Дніпро і зайняли позиції на лівому березі річки біля міста Олешки.

Українська сторона офіційно не підтвердила початок наступу на цій ділянці. Військове командування закликало до "інформаційної тиші", а джерела ВВС Україна у війську на цьому напрямку кажуть, що певний рух таки почався.

Форсування і просування?

ISW звертає увагу на кадри з геолокацією, опубліковані росіянами 22 квітня, які вказують на те, що українці змогли зайняти позиції на березі річки Дніпро за 7 кілометрів на південний захід від Херсона.

А також просунутись на декілька кілометрів південніше. Це фактично є ознакою того, що Україна вибила росіян з островів в дельті Дніпра біля Антонівського мосту, за які точилася боротьба з листопада минулого року.

Водночас ключовим є те, що, за даними аналітиків, українські армійці не просто переправились на інший берег Херсонщині, але й змогли налагодити стабільну логістику для свого плацдарму.

Автор фото, ISW Підпис до фото, Жовтим кольором на південь від Херсону позначена територія лівобережжя, де начебто висадились українські війська

"Російські сили можуть приділяти пріоритетну увагу підтримці оборони у міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови у дельті Дніпра без нагляду. Масштаби та наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, як і здатність і бажання України зберігати стійкі позиції в цьому районі", — сказано у звіті ISW.

Головні російські воєнкори також заявляють про активні дії українських військ на південь від Херсона. Наприклад, російський пропагандист Юрій Котьонок (417 тис. підписників в телеграмі) 22 квітня написав, що ЗСУ накопичують тут "переправні засоби" для форсування Дніпра.

На його думку, українці спробують одночасно форсувати річку на Херсонщині і завдати удару на Запорізькому напрямку.

Ще один російський ТГ-канал WarGonzo (1,2 млн підписників) заявляє, що станом на ранок 24 квітня українські війська намагаються закріпитися на острові Великий Потьомкін, що розташований ближче до лівого берега.

Російська армія використовує артилерію, щоб завадити цьому, і завдає ударів по правобережжю та по обласному центру зокрема.

Це підтверджує українська сторона. Речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що в останні дні РФ суттєво посилила атаки на Херсонщину як відповідь на "інформаційні вкиди" про просування ЗСУ на цьому напрямку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія майже щоденно обстрілює обласний центр Херсон, який змушена була залишити на початку листопада минулого року

"Реагуючи на такі інформаційні вкиди ворог суттєво посилив атаки по правобережжю. І ми маємо дуже потужний обстріл Херсонського району, Бериславського району. Зруйновано близько 30 будинків, постраждали цивільні люди, зруйнували школу в одному з населених пунктів”.

Вона не підтвердила і не спростувала факт висадки ЗСУ на лівому березі, зазначивши лише, що "складна робота триває".

"Хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба перетнути таку перешкоду, як Дніпро. Тобто, коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою", – сказала речниця в ефірі національного телемарафону.

"Тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші до того часу, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових".

Плацдарм чи відволікання?

Рух на південь від Херсону дійсно виглядає дуже перспективно як головний напрям довгоочікуваного українського контрнаступу. Звідси до адмінмежі з Кримом приблизно 90 км. Перерізання російських логістичних зв'язків біля окупованого півострова суттєво допомогло б Україні знизити атакувальний потенціал противника як на півдні, так і на сході.

Однак на заваді можуть стати особливості місцевості на лівобережжі Херсонщини.

Військовий історик і аналітик Михайло Жирохов звертає увагу, що певні розвідувальні підрозділи українських військ вже раніше здійснювали рейди на лівий берег Херсонщини.

Але там вони виконували тимчасові завдання, насамперед розвідувального і диверсійного характеру. Тобто вони не мали задачі закріпитись і утримувати території між Херсоном і Олешками.

"Розумієте, ці території - це дачі. А вони мають таку особливість, що утримувати їх дуже і дуже важко", – зазначив експерт в розмові з ВВС.

Саме тому він має великі сумніви, що оприлюднена ISW інформація про "український плацдарм" на лівобережжі відповідає дійсності.

Автор фото, khersondaily.com Підпис до фото, Територія між Херсоном і Олешками - це переважно дачні ділянки на островах, заплави і невеликі річки, де важко облаштувати плацдарм для військ. На фото - острів Великий Потьомкін до повномасштабного вторгнення Росії.

Слід також зазначити, що територія між Херсоном і Олешками – це фактично низка великих і малих островів, заплав та інших болотяних і водних перешкод. А далі на південь починається степова і пустельна зона.

Пересуватись таким рельєфом при наявності в противника суттєвої переваги в повітрі дуже важко. Наприклад, каже Жирохов, росіяни легко можуть знищити наведені українцями понтонні мости за допомогою потужних керованих авіабомб.

"Якщо робити плацдарм, то він має бути придатним для використання танків. Одна справа перекинути через Дніпро 200-300 людей на надувних човнах, а інша справа – 20-30 танків плюс боєприпаси до них. Це має бути дуже потужна військова операція із залученням інженерних частин і наведенням понтонів".

Жирохов пригадує, що під час АТО в 2014 році українській армії знадобилось 2 тижні для переправлення усього 4 танків через річку Кальміус на Донбасі, яка значно менше за розмірами ніж Дніпро.

Офіцер ЗСУ, що долучений до операцій на Херсонському напрямку, каже, що говорити про плацдарм тут дійсно зарано.

"Зараз це швидше тимчасові вилазки на острови і частково на лівий берег. Говорити про серйозний плацдарм ще рано. Це швидше намагання зачистити прибережні зони", - пояснює він ВВС Україна.

Однак, не виключено, що поки на Донбасі останніми тижнями йдуть зливи і вогкий ґрунт не дає шансів на контрнаступ українській бронетехніці, на Херсонщині Збройні сили спробують піднести сюрпризи противнику.