Як український гурт TVORCHI готується до Євробачення під час війни

Підпис до фото, Андрій (ліворуч) познайомився з Джеффрі (праворуч) у Тернополі, де вони вчилися на фармацевтичному факультеті Тернопільського медичного університету

Author, Джеймс Вотергаус

Role, Кореспондент ВВС в Україні

1 година тому

"Я продовжую боротися, попри біль. Світ - у вогні, але треба діяти".

У львівському нічному клубу зібралося понад 600 людей. Вони танцюють під сміливі тексти гурту TVORCHI — нігерійсько-українського попдуету, який представлятиме Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

Вони наживо виконали свою пісню Heart of Steel до того, як опівночі почалася комендантська година.

Фронтмен Джеффрі занурив публіку у виступ, спілкуючись з нею англійською та українською, а Андрій доповнив душевний вокал гучним електронним звучанням з діджейської деки.

За лаштунками хлопці розповіли нам, що коли виходять на сцену, війна в Україні "завжди в їхніх думках".

Автор фото, TVORCHI PRESS TEAM Підпис до фото, Концерт TVORCHI у Львові мав певний політичний меседж - що заборонено правилами "Євробачення"

Відповідальність представляти Україну на "Євробаченні" лягла на плечі Андрія і Джеффрі після перемоги на національному відборі з піснею Heart Of Steel.

Її Андрій написав минулого року під час облоги "Азовсталі". Дует каже, що це - сингл "сили, впевненості й відповідальності".

"Це про сильних людей, які не втрачають бойового духу у важкій ситуації", – пояснює Андрій.

"Для нас важливо, щоб наша країна змогла перемогти окупантів, які прийшли на нашу землю. І якщо ми виграємо "Євробачення", теж буде добре".

Коли бачиш, як Джеффрі запрошує фанатів на сцену, мимоволі замислюєшся про перевагу "гри на домашньому полі", яку Україна втрачає цього року.

Тогорічний успіх гурту Kalush Orchestra з піснею-переможцем "Стефанія" міг стати для країни шансом провести "Євробачення" утретє.

Але через розв'язану Росією війну організатори перенесли захід у Ліверпуль.

"Нічого страшного, - філософськи розмірковує Джеффрі. - Ми знаємо, чому так сталося, і вдячні Британії за те, що вона прийме конкурс від нашого імені".

TVORCHI визнають, що підготовка до "Євробачення" часом буває складною. Репетиції й примірки костюмів іноді переривають сирени повітряної тривоги.

"Ми йдемо в укриття, а потім живемо звичним для українців життям", — каже Андрій.

Деяким глядачам хочеться, щоб Україну сприймали не просто як країну, що воює з Росією.

У натовпі ми натикаємось на Кирила, який вважає, що "країні треба робити щось нове".

"Минулого року все було про війну. Тепер ми маємо показати людям, що Україна – це щось більше. Ми - це культура, наша мова і суспільство".

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Історія TVORCHI розпочалася у Тернополі у 2016 році.

Джеффрі за три роки до того приїхав до України з Нігерії і вивчав фармацевтику у Тернопільському медичному університеті.

На тому ж факультеті вчився Андрій. Коли він на вулиці побачив Джеффрі, то зупинив його, бо хотів знайти когось, з ким міг би практикувати англійську.

Джеффрі дуже здивувався, але погодився, бо не мав друзів, з якими можна було б практикувати українську.

"Я сказав "добре", і наступного дня ми пішли на пиво. На тій вулиці все і почалося". Ланцюжок подій, що виведе дует на найбільшу музичну сцену.

З 2018 року вони випустили чотири студійні альбоми й навіть кілька років тому спробували щастя на національному відборі "Євробачення".

Підпис до фото, У Тернополі гурт впізнають на вулицях

Дует привертає увагу тернопільчан під час прогулянки. Але, схоже, не всі місцеві будуть прикуті до екранів своїх гаджетів і телевізорів у травні.

"Я не стежу за "Євробаченням" цього року, - каже Марія, яку ми зустрічаємо у місті. - Новини в Україні – важливіші. Дивитимусь, коли ми виграємо війну, і я матиму кращий настрій".

Однак Джеффрі не впевнений, чи дивитимуться конкурс навіть його батьки.

"У Нігерії ніхто не дивиться "Євробачення", – пояснює він. - Вони навіть не чули про цей конкурс. Коли нас обрали, мені довелося розповісти про нього. Але вони за нас радіють".

Коли минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Джеффрі вирішив залишитись в Україні, переважно через спільний з Андрієм музичний проєкт.

І тепер музика змушує їх виїхати з країни до Ліверпуля.

Гурт каже, що повернеться – в ідеалі зі скляним трофеєм "Євробачення".