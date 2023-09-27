"Творець": у прокат виходить "неймовірно самобутня" наукова фантастика

Автор фото, 20th Century Studios

1 година тому

Гарет Едвардс, режисер "Годзілли" та "Бунтар Один", повертається з ще одним науково-фантастичним бойовиком - "Творець".

Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де людство веде війну проти роботів, керованих штучним інтелектом.

Фільм вийде в український прокат 28 вересня 2023.

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"Творець" належить до того виду стрічок, яким загрожує вимирання, вважає кінокритик ВВС Ніколас Барбер. Ця голлівудська науково-фантастична епопея не заснована на відеогрі, коміксі чи фільмі, який ви вже бачили.

Її також не можна назвати повністю оригінальною – там є відлуння "Термінатора", "Того, хто біжить по лезу" і "Зоряних воєн" – і це не дивно, враховуючи, що його режисером і співавтором сценарію є Гарет Едвардс.

Але світ, який побудували Едвардс і його команда, приголомшливо самобутній, зі своїм похмурим настроєм, потертою й брудною картинкою на екрані.

Коли 2016 року вийшов "Бунтар Один", Едвардс сказав, що хоче зняти "Зоряні війни" так, щоб там була "реальність війни". Якщо тоді йому це не зовсім вдалося, то у "Творці" він дуже наблизився до цієї ідеї.

Автор фото, Glen Milner/20th Century Studios

Дія стрічки розгортається 2070 року. Наближається війна між людством і штучним інтелектом.

Очолити боротьбу за виживання випадає Джошуа (Джон Девід Вашингтон), загартованому у спецопераціях колишньому спецпризначенцю, який важко переживає зникнення своєї дружини (Джемма Чан).

Джошуа має вистежити і вбити Творця, невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Творець розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні і всьому людству.

Тож елітний боєць проникає на окуповану штучним інтелектом територію. Однак там він з’ясовує, що зброя кінця світу, яку йому доручили знищити, – це штучний інтелект у вигляді маленької дівчинки-андроїда (Мадлен Юна Войлес), що розмовляє з екраном комп'ютера.

Командування наказує вбити дитину заради виживання людства, але в її очах він бачить проблиски людяності.

"Це дуже, дуже заплутана історія батька й дитини, - каже режисер стрічки Гарет Едвардс, - у тому сенсі, що ця маленька дівчинка - Гітлер, і ви можете зупинити Другу світову війну, якщо просто вб'єте її. Однак складне рішення має ухвалити звичайна людина".

Автор фото, 20th Century Studios

Що робить фільм унікальним, так це баланс між веселим ескапістським блокбастером і похмурим натуралізмом війни.

Однак не забувайте, це науково-фантастичний бойовик зі своєю часткою героїчних вчинків, перестрілок з лазерної зброї й величезними космічними кораблями, від звуків яких трясуться сидіння в кінотеатрі.

Це неймовірно швидкий і невпинно напружений трилер, в якому Джошуа тікає від переслідування з одного місця в інше, з села у галасливе місто. Щоразу, коли він зупиняється відпочити, у когось стріляють чи щось вибухає.

З Вашингтона вийшов симпатичний головний герой з трохи пихатою харизмою і вразливістю звичайної людини, а героїня Войлз переконливо перетворюється з холодної машини на людину з емоціями, але режисер не допускає, щоб стосунки Джошуа і дівчинки-робота ставали сентиментальними (принаймні, у більшості випадків).

Також тішить відсутність жартів у стилі Marvel. Є кілька легковажних моментів, але загалом "Творець" вільний від відчайдушного прагнення бути смішним, яке переслідує багато сучасних блокбастерів.

Більшість епізодів фільму зняли серед зелених гір, полів і високих, схожих на кинджали, островів Таїланду. А футуристична комп'ютерна графіка вплетена так органічно, що кінематографічні чари не руйнуються. Навіть коли на екрані з'являються роботи й броньовані судна на повітряній подушці, побачити зв'язок між фізичним та цифровим практично не можливо.

Однак режисер стрічки не зміг досягти точності у певних моментах. Деякі технології у фільмі про "2070 рік" здаються менш просунутими та менш лячними, ніж технології, які використовують вже сьогодні. Приміром, герої стрічки вражені появою робота-дитини, тоді як вчені з M3GAN вирішили це питання ще рік тому.