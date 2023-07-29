Біля узбережжя Італії знайшли давньоримський корабель з сотнями цілих амфор

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32 хвилин(и) тому

Біля узбережжя Італії виявили уламки давньоримського вантажного корабля, збудованого понад 2000 років тому.

Судно завдовжки близько 20 метрів виявили біля порту Чивітавекк'я, приблизно за 80 км на північний захід від Риму. Збудували корабель приблизно у І-ІІ століттях до нашої ери.

На борту корабля перебувають сотні амфор. У заяві поліції, яка оголосила про знахідку, йдеться, що більшість з них винятково добре збереглися.

Корабель виявили на піщаному морському дні на глибині 160 метрів нижче за рівень моря.

"Ця виняткова знахідка — важливий зразок давньоримського корабля, що затонув, який потрапив у біду на морі і намагався досягти узбережжя. Вона також дає нам уявлення про морські торговельні шляхи в давні часи", — повідомили представники поліції.

Дослідженнями, пов'язаними з цією археологічною знахідкою, керує спеціальний відділ італійської поліції, який відповідає за захист культурної спадщини країни.

Його представники пояснили, що корабель знайшли та зафільмували за допомогою робота з дистанційним керуванням.

Чи намагатимуться фахівці підняти уламки корабля або вантаж з дна моря на поверхню, поліцейські не повідомили.

Амфори, подібні до тих, які виявили на борту, зазвичай використовували для перевезення рідин — наприклад, олії, вина або рибного соусу.

Такі артефакти поширені у східному Середземномор'ї.

Виявлення корабля з амфорами не є чимось незвичайним — вважається, що на дні Середземного моря розкидані тисячі затонулих кораблів часів античності.

У 2018 році біля узбережжя Болгарії знайшли грецьке торгове судно, яке затонуло понад 2400 років тому. Його офіційно визнали найстарішим з відомих кораблів у світі, виявлених у збереженому стані.