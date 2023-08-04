Cара Ештон, яка стала речницею Сил оборони ЗСУ. Чому про неї всі говорять

Автор фото, TRO Media

Author, Світлана Дорош

Role, ВВС Україна

19 хвилин(и) тому

Американка Сара Ештон-Сірілло, яка півтора року тому приїхала в Україну і вступила до лав ЗСУ, стала офіційним представником Сил оборони України і почала вести кілька медійних проєктів для англомовної аудиторії у США та Європі.

У російських соцмережах ця інформація очікувано спричинила шквал хейту й образ на адресу Сари.

Проте і багатьох українських користувачів ця новина зачепила за живе.

Агресія була спричинена передусім тим, що 46-річна Сара – трансгендерка, яка змінила стать близько чотирьох років тому. До 2019 року вона була Майклом Джоном Сірілло.

Як вона опинилася в Україні, чим тут займається і що відповідає на брутальні закиди на свою адресу?

"Якби мене раніше запитали, чи опинюся я в Україні, я б сказала "Ні"

До приїзду в Україну Сара жила у США, у Лас-Вегасі. Останні роки вона займалася журналістикою та комунікаціями, а також письменницькою діяльністю. Після того, як у 2015 році побувала у таборах сирійських біженців у Туреччині, написала книгу "По доріжках сліз".

Сара зізнається: ніколи не думала, що колись приїде в Україну і воюватиме.

"Якби мене раніше запитали, чи опинюся я в Україні, я б сказала ні. Що я буду в ЗСУ – також ні, нізащо", - розповідала вона в інтерв’ю "Українській правді" кілька місяців тому.

Сара Ештон навесні 2022 року як журналістка поїхала зі США до Польщі, аби досліджувати тему українських біженців.

Автор фото, Fox 5 News Підпис до фото, В Америці Сара Ештон займалася журналістикою, а в Україні стала бойовим медиком

Невдовзі вона поїхала робити репортажі з передової в Україні, а вже згодом вирішила вступити у тероборону.

Спочатку вона служила у батальйоні ТРО імені Номана Челебіджіхана як бойовий медик, потім її перевели у Харківську область. Там вона не лише рятувала українських військових, але й передавала репортажі про обстріли Харкова.

А у лютому 2023 року на передовій у Луганській області її поранили в руку і обличчя.

Нещодавно її запросили до команди медійників сил ТРО.

"Вона служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом та є бойовим медиком. Має поранення. Та найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію - об'єктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду", - написала у фейсбуку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Звісно ж, це модно, в тренді"

Російські медіа кілька останніх днів поширюють новину про "нового речника ЗСУ", роблячи акцент на трансгендерності Сари Ештон і запевняючи, що в українців ця новина викликала хвилю обурення.

"ЗСУ довго думали, кого б зробити своїм обличчям для західної аудиторії, і нарешті вигадали. Звісно ж, це трансгендер – модно, в тренді", - написало одне з російських видань.

"У Сари велика американська аудиторія, - каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. - З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії лише у твіттері становило 28,3 млн користувачів. Тож чому так збудились хейтом ворожі соцмережі - зрозуміло. Втім, це лише збільшило аудиторію Сари".

"Хейтять ті, хто сидить вдома, на дивані"

Автор фото, фейсбук Олекса Світлійший Підпис до фото, Олексій Дмитрашківський каже, що Сара Ештон рветься на передову, але її внесок на інформаційному фронті дуже важливий

Нова посада Сари Ештон спричинила чималу дискусію і серед українців.

Один з активістів "Правого сектора" Андрій Тарасенко називає факт призначання "трансгендера з Америки" "іспанським соромом".

"Яка різниця, яка стать чи самоідентифікація статі? - відповідає у коментарях до посту Андрій Лучков. - Вона жила та висвітлювала атаки росіян по Харкову у твіттері. До речі на Північній Салтівці. На мій погляд, відважна людина".

"Мені абсолютно байдуже, трансгендер вона чи ні. Я її сприймаю як жінку, бо вона себе асоціює з жінкою. А хейтять ті, хто сидить вдома, на дивані, не воює і шукає виправдань для себе", - каже ВВС Україна начальник служби звʼязків з громадськістю командування сил ТРО ЗСУ Олексій Дмитрашківський, який запросив Сару працювати у медійній сфері.

"Якщо комусь не подобається, що вона має якісь свої погляди на життя, - не дивіться, не слухайте. Але результат показує, що вона робить правильні речі", - додає він.

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик визнає, що для українського споживача інформації поява такої людини може виглядати дивно, але якщо це буде ефективно для американської аудиторії, "то чому б і ні".

Автор фото, ТРО Media Підпис до фото, "Росія ненавидить правду" - одна з програм на youtube, яку почала вести Сара Ештон

"Мені все одно, який гендер воює за Україну проти російського агресора. Бо це війна на виживання. Тому я вітатиму участь будь-кого на боці України", - каже Віталій Кулик у коментарі ВВС Україна.

"Я знаю, що багато представників ЛГБТ воюють за Україну. Є ціла формація ЛГБТ-військовослужбовців, які відкрито позиціонують себе. І вони воюють не лише за незалежність України, але й за свої права, а також за права ЛГБТ в інших країнах, включно з Росією", - наголошує експерт.

Після хвилі дискусій у соціальних мережах усім стурбованим відповіла сама Сара Ештон.

"В Україні ми не боремося за толерантність і не просимо прийняття. В Україні ми живемо і помираємо за свободу і визволення для всіх людей", - написала вона у твітері.