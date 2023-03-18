Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет подав у відставку. Чим він запам'ятався

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1 година тому

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет подав заяву про відставку. У суботу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що наступного тижня парламент планує звільнити Шкарлета і призначити на його місце Оксена Лісового.

За часів президента Януковича Шкарлет долучився до Партії регіонів, а за Порошенка - до його президентського блоку.

Сергій Шкарлет як кандидат на посаду міністра освіти у 2020 році сподобався Володимиру Зеленському. Про це президент сам казав журналістам 6 червня на зустрічі у Заліссі. Шкарлета не вдалося зразу призначити міністром, тож з червня 2020 року він був в.о. міністра.

Тоді ж Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета, що переросло у судовий процес.

Громадськість неодноразово вимагала відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти й науки. На протести виходили і активісти, й освітяни, й студенти.

Шкарлет наразився на шалену критику після того, як МОН оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА. МОН звинуватили у "перевищенні повноважень" та "спробі втрутитися у виборчий процес". З вимогою відставки Шкарлета у лютому 2022 року студенти виходили на акції протесту.

Провладний за трьох президентів

Сергій Шкарлет народився 1972 року.

Школу закінчив на Чернігівщині, а першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "математичне забезпечення системи автоматизації".

Ще одну вищу освіту здобув у 1996 році в Чернігівському технологічному інституті за напрямком "Облік і аудит".

Згодом він захистив кандидатську дисертацію, а потім - докторську.

1996 року став асистентом кафедри Чернігівського технологічного інституту, з часом - доцентом кафедри в уже на той час Чернігівському технологічному університеті.

З 2001 по 2010 рік Сергій Шкарлет працював у приватному освітньому бізнесі - був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Він став наймолодшим ректором країни, очоливши Чернігівський національний технологічний університет в 2010 році.

Тоді ж він приєднався до команди новобраного президента Віктора Януковича й Партії регіонів.

На місцевих виборах 2010 року Шкарлет обрався до обласної ради від Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним. Мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником.

В 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

Автор фото, Пресслужба МОН Підпис до фото, Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником. На фото - його нагородження у кабінеті Табачника.

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", - заявляв він журналістам.

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета.

В 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Тоді він не набрав достатньо голосів.

Сергій Шкарлет як кандидат на посаду міністра освіти сподобався Володимиру Зеленському. Про це президент сам казав журналістам 6 червня на зустрічі у Заліссі.

За його словами, Шкарлета йому запропонували ректори університетів. Зеленський цитував ректора з Хмельницького, який захищав Шкарлета тим, що за часів Януковича всіх освітян змушували вступати в Партію регіонів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Чернігова Владислав Атрошенко (другий ліворуч) від БПП та ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет (в центрі) під час урочистого відкриття Студентської площі в 2018 році

На зауваження журналістів, що університет Шкарлета перебуває навіть не в першій 50-ці рейтингу українських вишів, радники президента парирували - "знаємо, як складаються ці рейтинги".

Загалом Зеленський пояснив журналістам, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.

До того візиту Зеленський роздав нагороди працівникам чернігівського університету й навіть нагородив медаллю "За працю та звитягу" керівницю студентської їдальні.

Доклався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти, 30 червня 2020 року

Конфлікти, скандали, протести

17 червня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Шкарлета парламенту для призначення міністром освіти. Проте тоді профільний комітет розкритикував кандидата, а у фракції "Слуга народу" забракло голосів.

Перед тим можливе призначення ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета міністром підняло хвилю обурення серед активістів та у ЗМІ.

Йому закидали, що багато його наукових робіт містять плагіат. Також було питання щодо зв'язків з Партією регіонів.

За часів президента Януковича Шкарлет долучився до Партії регіонів, а за Порошенка - до його президентського блоку.

Всі закиди та звинувачення Шкарлет заперечує.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти згодом таки виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Також ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив висновки, що плагіат був не лише в докторській дисертації Шкарлета, але й був системним при захисті в галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де Шкарлет працював ректором.

Попри це, в.о. міністра наполягав, що плагіату у його роботах немає.

"Заявляю, що ніякого плагіату в моїх роботах немає. А є вирвані з контексту фрази", - запевнив він.

Шкарлет подав до суду на Нацагентство з питань забезпечення якості освіти, а міністерство внесло законопроєкт, що позбавляє агентство незалежного статусу.

17 грудня 2020 року Верховна Рада після піврічного затягування призначила повноправним міністром освіти та науки Сергія Шкарлета.

"За" проголосували 226 депутатів - мінімальна більшість голосів. Шкарлета підтримали фракції "Слуга народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" і "Довіра".

У квітні 2021 року Шкарлет заявив, що виграв суд. Окружний адміністративний суд Києва(ОАСК) встановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), який виявив плагіат у його роботах, зробив це незаконно. Проте у рішенні суду не йшлося, чи містився плагіат у роботах Шкарлета.

У грудні 2022 року Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК, керівництву якого раніше вручили підозри у вчинення злочинів. Президент Зеленський підписав закон про ліквідацію суду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція за відставку Сергі Шкарлета, 14 лютого 2022 року

За час керівництва Шкарлетом міністерством було кілька скандалів. Міністерство планувало реорганізувати директорати, які створили за допомоги Євросоюзу. Україна отримала попередження від ЄС про можливе згортання фінансування реформи освіти з боку союзу.

Після цього Шкарлет змушений був пояснювати свою позицію послу ЄС і запевняти про незмінність курсу реформ.

Напередодні призначення різноманітні освітні організації висловлювались як за, так і проти цього кроку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна анонсував, що призначення Шкарлета залежить від успіху навчального року восени 2020 року на фоні пандемії коронавірусу.

Попри критику експертів, в уряді роботу Шкарлета називали успішною.

У вересні 2020 року стався скандал, коли в.о. мініста освіти направив уряду подання на призначення батьку Володимира Зеленського наукової пенсії. Тоді уряд не підтримав пропозицію міністра.

У лютому 2022 року Шкарлет наразився на шалену критику після того, як МОН оголосило новий конкурс на посаду президента НаУКМА. З вимогою відставки Шкарлета студенти знову вийшли на акції протесту.

З початком повномасштабної війни МОН закидали, що саме міністерство не впоралося з евакуацією іноземних студентів, що сприяло хаосу на кордонах, а також з вирішенням їхніх проблем з продовженням освіти в Україні.

Також МОН закидали неспроможність організації навчання дітей на окупованих територіях. За інформацією освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, робоча група ще влітку розробила і передала в МОН проект алгоритму дій щодо доступу до української освіти з окупованих територій. Ні запропонований робочою групою, ні інший оприлюднений так і не був. Про це повідомляла у статті для Української правди засновниця ГО "Смарт-освіта" Іванна Коберник.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція за відставку Сергія Шкарлета, 14 лютого 2022 року