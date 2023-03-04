11 найкращих фільмів березня

Author, Ніколас Барбер

Role, BBC Culture

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Lionsgate

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв", "Крід 3" і останній "Джон Вік" з Кіану Рівзом у головній ролі – кореспондент ВВС Ніколас Барбер перелічує релізи цього місяця, які не можна пропустити.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"

Автор фото, Paramount Pictures

"Підземелля і дракони", надзвичайно популярну рольову гру, вперше екранізували у 2000 році. Тепер виходить нова спроба перетворити гру на карколомний фантастичний блокбастер - цього разу з Крісом Пайном, Мішель Родрігез і Редже-Жан Пейдж у головних ролях, а також Г’ю Грантом у ролі насмішкуватого лиходія.

Як можна судити з цього кастингу, комічний тон фільму далекий від приреченості й похмурості "Володаря перснів" і "Гри престолів". Його режисери, Джон Френсіс Дейлі та Джонатан Голдштейн, здобули популярність завдяки комедії "Нічні ігри".

"Вони справді смішні хлопці, - сказав Пайн в інтерв'ю Collider. - Вони створили дійсно чудову комедію. І їхня ідея того, як розповісти цю історію - саме те, що мені подобається у високобюджетному кіно".

На великі екрани фільм вийде 31 березня

"Лютер: Сонце на спаді"

Автор фото, Netflix

Тепер, коли Ідрісу Ельбі вже виповнилося 50, його шанувальникам, можливо, доведеться відмовитися від мрії про те, що врешті-решт він зіграє Джеймса Бонда. Але вони можуть розрадити себе стрічкою "Лютер: Сонце на спаді", яку Netflix зняв за мотивами відомого серіалу BBC.

Коли ми востаннє ми бачили Джона Лютера, опальний поліцейський детектив перебував у в’язниці, але він виривається звідти на пошуки багатого серійного вбивці, якого грає Енді Серкіс. Чи зможе Джон зловити маніяка до того, як інша детективка (Синтія Еріво) спіймає Джона?

Творець серіалу Ніл Кросс обіцяє відповісти на це запитання ще більш яскраво, ніж у телесеріалі.

Він сказав Моргану Джеффрі в Radio Times: "Фільм надає значно ширше полотно та більший бюджет, щоб розповісти ті історії, які ми завжди хотіли розповісти. І ми справді отримали таку можливість, залишаючись при цьому цілком вірними Лютеру".

Стрічка виходить 10 березня на Netflix

"Шазам! Лють Богів"

Автор фото, Warner Bros

Найяскравіший і найсмішніший із супергеройських блокбастерів DC отримав продовження, яке також зняв Девід Ф. Сендберг.

Ашер Ейнджел повертається в ролі Біллі Бетсона, школяра, який може перетворитися на напівбога, схожого на Супермена, якого грає Закарі Леві. Але тепер його названі брати й сестри теж можуть перетворитися на супергероїв.

"Це свого роду продовження першого фільму, - сказав Сендберг у інтерв'ю Entertainment Weekly. - У цьому фільмі він нарешті знайшов сім’ю. Але тепер ми бачимо, як він стикається з проблемами, коли вони ростуть… Він не хоче, щоб усі просто розбіглися й пішли займатися своїми справами".

Біллі також доводиться мати справу з люттю богів – точніше богинь. Гелен Міррен, Люсі Лью та Рейчел Зеглер грають мстивих дочок Атласа, тож якщо ви коли-небудь хотіли побачити леді Гелен, яка летить у бій разом із мінотаврами, гарпіями та єдинорогами - тепер у вас є шанс.

Фільм виходить на екрани з 17 березня

"Джон Вік 4"

Автор фото, Lionsgate

Кіану Рівз вчетверте одягає свій чорний костюм, щоб зіграти Джона Віка, відставного найманого вбивцю, якого знову затягує до тіньової гільдії убивць.

З моменту виходу першого фільму в 2014 році історії та міфологія фільму стали складнішими. Чи стане "Джон Вік" всесвітньою франшизою бойовиків, що зможе конкурувати з Джеймсом Бондом і "Місія нездійсненна"?

Новий фільм триває 2 години 49 хвилин, протягом яких Вік подорожує по всьому світу, і разом з Рівзом на екрані з'являються такі зірки як Донні Єн і Білл Скарсгард.

"У нас була дивовижна різноманітність локацій… від Сакре-Кер до Тріумфальної арки, до Лувру та Ейфелевої вежі, - сказав режисер Чад Стахельскі в інтерв'ю Collider. - Ми були в Акабі, Парижі, Берліні, Токіо, Осаці".

На великих екранах фільм можна буде побачити з 22 березня

"Крід 3"

Автор фото, Metro-Goldwyn-Mayer

У третьому фільмі боксерської серії Адоніс "Донні" Крід виходить на ринг зі старим другом, якого грає грізний Джонатан Мейджорс, зірка стрічки "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

Це перший фільм із серії про Кріда, режисером якого став його зірка Майкл Бі Джордан. Але найбільшою зміною є те, що творець франшизи Сильвестр Сталлоне не з’явиться в ролі Роккі Бальбоа, оскільки посварився з її продюсером Ірвіном Вінклером.

"У нас не було б Донні без Роккі, і він завжди буде опорою в житті Донні, - сказав Джордан в інтерв'ю Total Film, - але "Крід 3" - це справді світанок нової ери для франшизи та персонажа".

Фільм виходить на екрани з 3 березня

"Безмежний басейн"

Автор фото, Neon

В останньому боді-горорі Брендона "сина Девіда" Кроненберга Александр Скарсгард грає письменника, який убив людину в автокатастрофі під час відпустки на тропічному курорті.

Місцева влада засуджує його до смертної кари - якщо він не заплатить за створення клона-дубліката, якого стратять замість нього. Минулорічні фільми "Скляна цибуля", "Меню" та "Трикутник смутку" теж демонстрували покарання багатіїв на заморських островах, але фільм Кроненберга, каже Крісті Пучко з Mashable, темніший і заплутаніший, ніж будь-який із них.

Фільм вийде на великі екрани з 24 березня

"65"

Автор фото, Sony Pictures

Браян Вудс і Скотт Бек написали сценарій до фільму "Тихе місце" - тож вони є майстрами трилерів про виживання "людина проти монстра". У їхньому новому фільмі Адам Драйвер грає астронавта, який розбився на планеті, яка спочатку здається далекою, але виявляється Землею 65 мільйонів років тому.

Йому та єдиній іншій уцілілій у катастрофі (Аріана Грінблатт), доводиться мандрувати первозданною пустелею, де їхній запах незабаром вловлюють голодні динозаври.

"Парк Юрського періоду" зустрівся з "Хижаком"? Або "65" - щось більш оригінальне?

"За останні 10 років у кіно майже кожен другий фільм є продовженням, рімейком або перезапуском, — сказав Вудс у інтерв'ю Discussing Film. - Але надія на цей фільм полягає в тому, що в ньому є якась таємничість. І, сподіваюся, він дещо відрізняється від того, що переважно бачать люди у кіно".

Фільм виходить на великі екрани з 10 березня

"Дорослий бізнес: Історія Pornhub"

Автор фото, Netflix

Нещодавно Pornhub став 12-м найбільш відвідуваним вебсайтом у світі. З моменту свого запуску в 2007 році він став синонімом порнографії в інтернеті, зокрема порнографії, створеної користувачами. Водночас було багато повідомлень про відео жорстокого поводження з дітьми та інші форми сексу без згоди на сайті.

Новий документальний фільм від Jigsaw Productions Алекса Гібні досліджує складну історію Pornhub. Стрічка "вимагає від нас замислитися про те, що означають сексуальність і згода, у той час як інтернет-платформи вартістю мільярд доларів процвітають за рахунок контенту, створеного користувачами", каже її режисерка Сюзанна Гіллінгер.

"Хто має і хто повинен мати владу в цьому середовищі? Ми сподіваємося, що цей фільм породить важливі розмови про секс і згоду як в інтернеті, так і за його межами", - додає вона.

Фільм виходить 15 березня на Netflix

"Всередині"

Автор фото, Focus Features

У провокаційному дебюті Василіса Кацупіса Віллем Дефо грає Немо, крадія творів мистецтва, який грабує розкішний пентхаус у Нью-Йорку. Коли спрацьовує високотехнологічна система сигналізації, він чекає, що прибіжать охоронці.

Але стається дещо гірше: охорона не прибігає, але натомість несправна система замикає Немо в квартирі без водопостачання та зв’язку із зовнішнім світом. А власник не має повернутися ще кілька тижнів чи навіть місяців. Яка користь тепер Немо від безцінних картин і скульптур?

"Це була б чудова роль для будь-якого актора, - пише Піт Геммонд з Deadline, - але Дефо чудово на неї підходить на багатьох рівнях у цьому психологічному трилері про виживання, про мистецтво та його значення в нашому житті".

Фільм вийде на екрани з 15 березня

"Хороша людина"

Автор фото, Metro-Goldwyn-Mayer

Майже через 20 років після "Країни садів", дебюту Зака Браффа як сценариста і режисера, колишня зірка серіалу "Клініка" зняв "Хорошу людину" - ще одну інді комедійну драму, натхненну його власним життям і рідним містом у Нью-Джерсі.

"Я думаю, що "Хороша людина" і "Країна садів" - це справді я в різні періоди мого життя", - сказав він в інтерв'ю The Guardian.

Флоренс П'ю (колишня дівчина Браффа) грає Еллісон, успішну та щасливо заручену молоду жінку. Але після того, як вона потрапила в автомобільну аварію, в якій загинула її майбутня невістка, вона занурилася в алкоголізм і зловживання психоактивними речовинами.

Чи може порятунком для неї стати її дружба з Деніелом (Морган Фрімен), овдовілим ветераном В’єтнаму, який мав стати її тестем?

"Я хотів написати про горе і про те, як люди оговтуються після горя, - каже Брафф. - Я хотів написати про щось універсальне - це не обов’язково має бути жахлива автомобільна аварія, а будь-яка чорна смуга у житті глядачів".

Фільм виходить на екрани 24 березня

"Близько"

Автор фото, A24

Лео (Іден Дамбрін) і Ремі (Густав де Вейле) близькі, як брати - якщо не ближчі. Вони проводять кожну мить разом у ідилічній сільській місцевості Бельгії, і не можуть уявити собі інше життя. Але у віці 13 років хлопці вступають до нової школи, де їхня випадкова близькість викликає запитання та чутки, які можуть їх розлучити.

Ця делікатна драма Лукаса Донта про тиск однолітків - "прекрасна елегія втраченої невинності", пише Філ де Семлієн у Time Out.

"Делікатно простежуючи емоційно вбивчі, але невидимі рамки конформізму, які нав’язують молодим людям у роки їхнього найбільшого становлення, ця тиха трагедія зі своєю ніжною витонченістю та співчуттям водночас дає надію".

Фільм виходить на екрани з 3 березня