10 перемог України за рік війни: ЗСУ назвали свої досягнення

Автор фото, Міністерство оборони України

1 година тому

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну українське військове керівництво провело брифінг, де розповіло про ситуацію на фронті та підсумки року війни.

У ньому зокрема взяла участь заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка назвала основні перемоги України за минулий рік.

"У четвер, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала акт геноциду проти українців, внаслідок якого світ побачив справжнє обличчя "русского мира", - зазначила Маляр.

"Складно було уявити, що наша реальність набуде сюжетів Другої світової війни: нічні бомбардування, російські танкові колони на наших рідних дорогах, артилерія, яка сіє смерть і стирає вулиці, села і міста", - додала вона.

Маляр також зазначила, що з точки зору озброєння українська армія де-факто вже стала армією НАТО.

За минулий рік, зазначила вона, Україні вдалося об'єднати всі оборонні потужності країн та поступово перехоплювати ініціативу в супротивника.

За словами Маляр, ЗСУ здобули 10 найбільших перемог:

Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року.

Масовий спротив мирного населення росіянам на тимчасово окупованих територіях.

Вигнання російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року.

Знищення ракетного крейсера “Москва” - флагмана російського Чорноморського флоту у квітні 2022 року.

Вигнання росіян з острова Зміїний у червні 2022 року.

Знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року.

Вигнання росіян з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року.

Вигнання російських військ з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року.

Успішні дії української системи протиповітряної оборони з жовтня 2022 року до лютого 2023 року.

Стримування російського наступу на сході України з грудня 2022 року до лютого 2023 року.

"Стримування триває і по сьогоднішній день. Країна пам’ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Ми дякуємо усім, хто нині тримає стрій і продовжує захищати нашу Батьківщину. Дякуємо усім хоробрий українцям, які тримають свій фронт", - підсумувала свій виступ Маляр.

5 тисяч ракет і 3,5 тисячі авіаударів

Також на брифінгу виступив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила по території України майже п’ять тисяч ракет.

"Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів", - зазначив він.

Громов додав, що росіяни також завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотників.

За його словами, через початок "високоточного ракетного голодування", російські війська використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивців авіаносців", для знищення житлових будинків українців.

Він також додав, що плани Кремля не змінилися і росіяни намагатимуться захопити ключові міста Донеччини, а до літа - захопити Луганську та Донецьку області.