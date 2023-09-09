Що світові лідери на саміті G-20 говорили про війну в Україні?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Підсумкова заява саміту G-20 викликала змішані емоції. Хто назвав її "жорсткою", а комусь вона здалась "занадто поблажливою" до Росії.

1 година тому

Тема російсько-української війни була однією з головних на саміті "Великої двадцятки" (G-20), що відбувся в Індії. Однак підсумкова декларація повною мірою не задовольнила Київ.

На саміт в Нью-Делі прибули усі лідери "Двадцятки" окрім очільників Росії та Китаю. Відсутність Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна відразу ж робила мізерними шанси досягти проривних рішень, які б влаштували усі сторони.

Одним з найбільш дискусійних питань було відновлення "зернової угоди", яку РФ полишила в липні цього року. Це поставило під загрозу продовольчу безпеку в усьому світі.

В підсумковій декларації це питання згадано. Лідери G-20 закликають відновити "зернову угоду".

Документ саміту закликає до "повної, своєчасної та ефективної реалізації угоди для забезпечення негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив матеріалів з Російської Федерації та України".

Таке формулювання дає зрозуміти, що в рамках G-20 ще не було досягнуто домовленостей щодо відновлення угоди.

Але попереду ще один день, оскільки на саміті присутні як Туреччина, яка виступила посередником угоди разом з ООН, так і Росія.

За даними ЗМІ, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган докладає зусиль на зустрічах із лідерами країн під час саміту G-20, щоб ті пішли на компроміс із Кремлем

Зокрема, це включатиме відновлення страхування російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd's, а також підключення російських банків до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Щодо інших питань, пов'язаних з Україною, то декларація G-20 закликає до "мирного вирішення" конфліктів і вказує на недопустимість застосування ядерної зброї.

Розділ про війну в Україні у спільній декларації відповідає занепокоєнням сьогодення, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

Він відповідав на запитання ВВС, щодо того, чи були заяви, які використовуються в Делі щодо України, пом’якшені порівняно з минулорічною Балійською декларацією G-20, щоб змусити Росію підписати підсумковий документ.

"Я б тільки сказав, що Балі — це Балі, а Нью-Делі — це Нью-Делі", — відповів міністр. "Балі був рік тому, ситуація була іншою. Відтоді багато чого сталося".

Джайшанкар зазначив, що геополітичний сегмент декларації складається з восьми параграфів, з яких сім присвячені українському питанню.

"Багато з них висвітлюють проблеми, які мають велике сучасне значення, у тому числі занепокоєння щодо безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив, а також питання атак на інфраструктуру", – сказав міністр.

Реакції на декларацію G-20

Автор фото, PA Підпис до фото, Зустріч прем'єр-міністра Великобританії Ріші Cунака та очільника Індії Нарендри Моді на полях саміту G-20. Сунак був одним з тих, хто назвав підсумкову декларацію достатньою жорсткою

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав Делійську спільну декларацію "важливою віхою для головування Індії та вотумом довіри до того, що G-20 може зібратися разом для вирішення низки нагальних питань".

"І з нашої точки зору, це дуже добре, відстоювати принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій", - заявив він.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що спільна Делійська декларація містить "дуже жорсткі формулювання" щодо війни в Україні, яку він назвав "незаконною". Він також заявив, що Росія на саміті "повністю ізольована".

"Те, що ви побачите в комюніке, є жорсткими словами, які підкреслюють вплив війни на ціни на продовольство та продовольчу безпеку", — сказав Сунак.

Комюніке також визнає принципи Статуту ООН щодо поваги територіальної цілісності, сказав він і назвав це "хорошим і сильним результатом".

Однак Україна не повною мірою задоволена текстом декларації, зазначив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання, - вказує він. - Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи".