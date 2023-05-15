Демони, оголені монстри і страшний гламур. Як жахи допомагають долати травму

Автор фото, Elliott Mickleburgh

Author, Емілі Стір

Role, BBC Culture

22 хвилин(и) тому

Фільми та історії жахів змушують нас зазирнути у найтемніші закутки життя. Для художників, які використовують їх у своїх роботах, елементи горору можуть стати шляхом до зцілення та розширення можливостей. Деякі з них руйнують культурно вкорінені кліше, такі як табуювання жіночої кровотечі та демонізацію відьом. Інші передають жах пережитого через гротескні образи.

"Горор дав мені сили та мову, щоб обговорювати травми та речі, яких я соромлюся, у спосіб, який відмежовує мене від них", - каже Лідія Петтіт. Лондонська художниця щойно відкрила персональну виставку "У твоєму гніві я бачу страх" у берлінській галереї Юдін, де вона постає у ролі жертви, вбивці з ножем і грізної відьми.

Вона намагається подолати сексуальні травми та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) за допомогою живопису, демонструючи не лише себе як постраждалу, а й своє почуття помсти.

Автор фото, Elliott Mickleburgh Підпис до фото, Лідія Петтіт, "Я неминуча"

"Образ лиходія в моїй роботі - це відображення того, що я надаю своєму гніву й болю цю надзвичайно потужну, монолітну присутність, щоб вони могли жити поза моїм тілом, - каже вона. - Намалювати себе оголеним монстром із ножем - це спосіб протистояти реальності, з якою я живу; наслідкам замовчування моєї травми та намаганню догодити іншим усе своє життя. Помістити цю сутність на полотно та протистояти їй, а також знати, що це я, - це чудовий спосіб повернути собі контроль".

Горор може створити детальну візуалізацію психіки. Аналітикиня й письменниця Ліза Маркіано є співведучою подкасту "Юнгіанське життя" (This Jungian Life), який заглиблюється в такі теми, як краса та секс через психоаналіз та оповідання.

"Карл Юнг говорив про "тінь", і вона має багато проявів, - каже вона. - Це можуть бути частини нас самих, які є табуйованими чи злими, з якими нам доводиться боротися. Багато фільмів жахів показують, як ми перемагаємо зло - це може бути образ его, яке бореться з цими частинами психіки".

Один з епізодів подкасту, присвячений жахам, розповідає про роль монстра в таких оповіданнях.

"Є неймовірна пісня, Weeping Дена Геймана, — розповідає вона BBC Culture. - Про замкнене та залякане чудовисько. Люди приходять подивитися на нього. Коли все затихає, ви розумієте, що чудовисько не реве, воно плаче. Це про апартеїд, коли група людей була відчужена та перетворена на монстра. З психологічної точки зору, монстрів можна розглядати як частину нас самих, якої ми зреклися. Ця частина нас часто є місцем нашого болю, який хоче, щоб ми його усвідомили, інтегрували та любили".

Шестеро сучасних художників розповідають про те, як вони приймають або руйнують глибоко вкорінені ідеї жахливого у своїх роботах.

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Автор фото, The artist, Société, Berlin, FVU, the Rothschild Foundation, and Frans Hals Museum Підпис до фото, Маріанна Сімнет, "Пташина гра", 2019 (кадр з фільму)

Маріанна Сімнетт

Маріанна Сімнетт розкриває лихі частини розуму, які багато хто відчуває з дитинства, але мало хто визнає. Її фільми пробуджують "тонкі підводні течії, які завжди киплять під поверхнею нашого щоденного існування.

"Ми всі винні в насильстві над іншими", - каже вона.

У таких фільмах, як "Пташина гра" і "Сповідь ворона", за участі юних акторів знаходять відлуння моторошні дитячі казки та зображені паранормальні тварини.

"Я думаю, що проблема нашого західного уявлення про дітей полягає в тому, що вони чисті й невинні й не мають темних почуттів", - каже Сімнетт та рішуче відкидає тезу про дитячу невинність, яка породжує провину та сором, і таким чином вона створює простір, в якому можуть існувати усі частини розуму, включно з лихими.

Сімнетт поєднує жахи із гумором, фетишем і гібридністю. Хоча її роботи часто переносять глядачів в уявні простори, вони відображають вразливість, яку багато хто відчуває в реальному житті.

"Ми живемо у психологічно важкий час, коли наш світ сповнений великих протиріч і парадоксів, - каже вона. - Горор як жанр здатний виразити вразливість, яку відчуває людина, коли зовнішній світ перебуває на межі краху".

Автор фото, Grace Ndiritu, Kate MacGarry, London Підпис до фото, Грейс Ндіріту, "Пологи: народження нового музею", 2023

Грейс Ндіріту

У західній культурі шаманізм довгий час мав негативні конотації з відьомством і довкола нього було багато стереотипів. Натомість Грейс Ндіріту відзначає його потенціал для зцілення.

"Історично шаманізму боялися, оскільки західне мислення бачить світ мертвим, а не одухотвореним, - каже вона. - Якщо ви не вірите ні у що, що не можна науково підтвердити або про що не можна думати раціонально, цього потрібно боятися. Більшість корінних культур і великий відсоток незахідного світу вірять у щось інше. Сила природного світу є важливою з точки зору зцілення".

З 2012 року Ндіріту досліджує роль шаманських і нераціональних методологій у своїй серії "Зцілення музею". Мисткиня використовує у своїх роботах перформанс та інклюзивність, прагне відновити сакральність культурних просторів і веде групи зцілення травм.

"Знадобилося 20 років, щоб цю практику дійсно сприйняли серйозно, - каже вона. - Коли я починала проєкт, я відчувала, що музеї вмирають, і єдиний спосіб зцілити їх - це принести в них нову енергію".

Автор фото, Jenkin van Zyl Підпис до фото, Дженкін ван Зіл, "Схибнуті", 2019

Дженкін ван Зіл

Дженкін ван Зіл створює фільми та інсталяції, у яких об’єднує горор, фетиш і клубну культуру. Його підривні твори, сповнені жахливих істот та наративів самознищення, контрастують із капіталізмом 21-го століття та його очікуваннями конформізму.

"Горор захоплює, тому що він бачить у маргінальності потенціал джерела влади, - розповів він BBC Culture. - Я часто створюю простори, які демонструють ідеєю краху, ентропії чи руїни як потенціал для протидії глобальній політиці. У культурі, яка чинить так багато насильства щодо нонконформізму та гендерного квіру, я зацікавлений у створенні просторів, де некеровані тіла можуть не тільки вижити, але й процвітати".

На нещодавній виставці у Лондоні ван Зіл створив "готель кохання", де на повторі демонстрували фільм, у якому щури брали участь у невпинному танцювальному змаганні.

У роботах митця часто проявляється циклічна руйнація, що кидає виклик індустріальному міфу прогресу.

"Це ідея тіла, яке може пройти через травму або занепасти, але потім відновитися, - каже він. - Я представляю речі, які вважають страшними та жахливими, як гламурні та сексуальні, а речі, які традиційно вважають прекрасними, як відчужені та непотрібні".

Автор фото, Hayv Kahraman, Pilar Corria Підпис до фото, Гайв Кахраман, "Переплетення з торші №2"

Гайв Кахраман

Картини Гайв Кахраман демонструють жахи її досвіду імміграції. Вона зображує жінок, зігнутих під неприродними кутами, показуючи тіло одночасно як місце насильства та самоволодіння.

"Коли людину підкоряють, дегуманізують і повністю позбавляють будь-яких юридичних прав, тіло є останнім місцем, де людина має автономію, - каже вона. - Тіло для мене - це місце опору та нового існування. Це засіб поставити під сумнів і переробити різноманітні несправедливості, які його мучать і стримують".

І хоча жінки у роботах авторки зображені у нестерпних позах, вони мають безперечну силу й іноді прямо дивляться на глядача, який дивиться на них.

"Вони кажуть: "Я знаю, як мене бачать, і я тут, щоб кинути цьому виклик". Я завжди думаю про "подвійну свідомість" Дюбуа, де він говорить про відчуття, коли дивишся на себе очима іншого. У цьому випадку інший - це домінантне біле гетеронормативне суспільство".

У деяких її роботах з розкритих ротів і з голів випадають вузлуваті нутрощі.

"Як людина, яка відчула себе дегуманізованою та пережила травму асиміляції, яка здебільшого передбачає стирання самого себе, інстинктивне "відчуття нутром" - це те, що потрібно виправити, - каже вона. - Я хотів відновити зв'язок і відновити свої "відчуття нутром".

Автор фото, Jonty Wilde, courtesy YSP Підпис до фото, Ліндсі Мендік, "Де поховані тіла", 2023

Ліндсі Мендік

Ліндсі Мендік, чиї керамічні інсталяції візуалізують сильні психологічні переживання, черпає натхнення у готичній літературі, зокрема у творчості Едгара Аллана По та Роберта Луїса Стівенсона.

"Я схиляюся до готики, тому що без неї важко описати жахи повсякденності, - каже вона. - У нашій культурі є речі, як-от перевертні, які походять від глибоко вкорінених страхів щодо нашого місця в суспільстві. Багато чого в житті мене смертельно лякає, я відчуваю цей принизливий жах щодо найпростіших речей. Ідеї горору та інакшості допомагають мені це пояснити".

У її роботах поєднуються гумор і гротеск, створюючи сцени, які виглядають гіперболізованими й підвищують градус емоцій.

"Для митця жахи дають величезне багатство матеріалу, тому що вони демонструють глибину людської уяви", - каже вона.

Автор фото, Paulina Fi Garduño Підпис до фото, Тарін О’Райлі, "Нутрощі слави"

Тарін О’Райлі

Тарін О'Райлі, художниця з фонду Sarabande Лі МакКвіна, у своїй творчості приділяє увагу монструозній жіночності. До горору її привів ПТСР.

"Останні жінки", які виживають у фільмах жахів, переживають надзвичайну травму, - розповіла вона ВВС. - Вони повинні стати монстрами і втратити свою жіночність, втратити те, ким вони є морально, щоб вижити".

О'Райлі також цікавить мотив крові, який "завжди був синонімом жіночого тіла", каже вона.

Її скульптури вирізняють комічно-гротескні риси: яскраво-рожеві язики у мушлях устриць; металеві рукавички мають манікюр, схожий на кігті. Її надихають кліше про смерть в образі жінки в історії мистецтва: під час чуми смерть - це жахлива крилата жінка, натхненна Євою, яка принесла людям перший гріх. На піку сифілісу смерть - це жінка-скелет, яка заманює чоловіків.