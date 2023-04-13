"Повна мобілізація", війна у 2024 році та розчарування владою в Україні - нові прогнози зі зливу Пентагону

Автор фото, Reuters

35 хвилин(и) тому

У 2023-му мирних переговорів між Росією і Україною не очікується, а бойові дії продовжаться і наступного року. Такі висновки Washington Post робить із "зливу Пентагону".

"Війна, ймовірно, триватиме до 2024 року, жодна зі сторін не досягне перемоги, і обидві сторони відмовляться від переговорів", — йдеться у статті з посиланням на ті документи.

Ця оцінка, пояснює видання, ґрунтується на вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони. І такі висновки Штатів можуть спонукати критиків війни продовжувати наполягати на мирних переговорах України й Росії.

Через "недостатню кількість військ та запасів для ефективних операцій" обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних переваг, зазначає видання, посилаючись на "злив".

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Неназваний представник США заявив, що рішення про початок переговорів із Москвою залежить від президента України Володимира Зеленського. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Київ та надавати йому техніку та зброю.

При цьому для української сторони війна на виснаження може призвести до розчарування всередині країни та критики того, як ведеться війна, "підвищивши ймовірність зміни керівництва", зазначено в документі.

Незрозуміло, однак, чи йдеться про зміну керівництва у політичному чи у військовому контексті. Зеленський залишається популярним в Україні, але існує напруженість між його офісом та головнокомандувачем Збройних сил України генералом Залужним, якого деякі в Києві вважають політичною загрозою.

Тупикова ситуація також спричинить те, що Україна проведе "повну мобілізацію" серед свого населення, відправивши на передову більше молодих людей, прогнозують в документі.

А Росія буде змушена залучити "деградовані резерви через скорочення бойових сил" і також може провести ще одну хвилю мобілізації.

При цьому, вважають у США, Україна посилить удари по російській території, що турбує американських чиновників, які побоюються, що такі удари можуть змусити президента Путіна до ескалації або дати привід Китаю надавати військову підтримку Росії.

Офіційні особи США попередили, що такий аналіз, пов'язаний з війною в Україні, є мінливим, а матеріали, що просочилися, можуть не містити нюансів, які Сполучені Штати зібрали вже після їх підготовки.