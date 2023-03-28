Українське Рісорджименто. 5 причин, чому італійська прем'єрка Джорджа Мелоні захищає Україну

Автор фото, Getty Images

Author, Георгій Ерман

Role, BBC News Україна

1 година тому

Минулого тижня багато українців із захопленням переглядали відео виступу італійської прем’єрки Джорджі Мелоні на підтримку України. Тоді вона відповіла у парламенті на зауваження депутатки "Руху п’яти зірок" Елізи Скутелли щодо того, чи не настав час зупинити постачання зброї Україні і думати про мир.

В Україні виступ італійської прем’єрки став вірусним і викликав слова вдячності з боку користувачів соцмереж, на кшталт: "Ця жінка вразила моє серце наповал!", "Це найкращий виступ за всі часи на підтримку України!" і так далі.

Низка експертів і раніше заявляла, що позиція Італії під час війни стала приємним сюрпризом для України з огляду на традиції проросійської політики, які набули особливо виразних форм за часів урядування Сільвіо Берлусконі і які досі мають прихильників як серед деяких правих, так і серед деяких лівих політиків.

З початку повномасштабної війни італійський уряд на чолі з експрезидентом Європейського центробанку Маріо Драгі рішуче підтримав Україну, надав кілька пакетів допомоги з озброєнням і погодився зі статусом кандидата в учасники ЄС для України. Але потім, у вересні 2022 року, відбулися дострокові вибори, на яких перемогла права коаліція, де серед політиків з відверто проросійським минулим як Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні найбільш виразною прихильницею підтримки України опинилася саме Мелоні.

І от тепер українці безпосередньо побачили, як очільниця італійського уряду виразно "відшила"представницю третьої політичної сили країни на чолі з експрем’єром Джузеппе Конте (2018-2021), який щонайменше з квітня минулого року виступає проти подальших поставок зброї Україні.

І тому є кілька причин – від симпатій італійської прем’єрки та її поглядів до геополітичних розрахунків та чистого прагматизму.

Симпатія до захисників України та "українського Рісорджименто"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джорджа Мелоні під час візиту до Києва, 21 лютого 2023 року

Мелоні в минулому була праворадикальною активісткою, якій досі часто згадують схвальні слова про Муссоліні у 90-х. Зараз вона дотримується націоналістичних консервативних поглядів, мріє про велич Італії і періодично свариться з ЄС та франко-німецьким ядром об’єднання, зокрема, президентом Франції Макроном, обґрунтовує ці конфлікти національними інтересами.

"Ті, хто вважає, що в ЄС є перший і другий дивізіон, вважає, що Європа має бути клубом, в якому є ті, хто має більше значення, і ті, хто має менше значення, помиляються", - це її висловлювання демонструє щонайменше незгоду з нинішнім становищем Італії в ЄС.

Вона захоплюється мужністю, самопожертвою і боротьбою українських військових.

"Вторгнення в Україну є агресією проти Європи, демократії та суверенітету націй. Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє і наша свобода також залежать від мужності українського народу протистояти російському неоімперіалізму", - заявила Мелоні 22 березня 2022 року.

А 16 травня вона присвятила допис у фейсбук загиблим під час оборони Маріуполя бійцям "Азову" Віталію та Аллі Тараніним (посмертно нагороджені орденами За мужність III ступеню).

"Своє кохання вони скріпили під бомбами, до кінця мужньо боролися за оборону Маріуполя, щоб забезпечити краще майбутнє своїй землі та своїй дитині. Кохання, яке тепер буде жити вічно".

І не менш важливим для неї є те, що українці не просто захищають території, а намагаються зберегти національну ідентичність від знищення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелоні під час покладання квітів на Київщині

Під час візиту до Києва 21 лютого 2023 року Мелоні пояснила, що для Італії те, що роблять українці нагадує італійське Рісорджименто – багаторічну боротьбу за об’єднання Італії у XIX сторіччі, під час якої італійці зіткнулися зі спротивом Австрійської та меншою мірою Французької імперій і успішно його подолали.

"Минув майже рік з того дня, коли годинник перевели на кілька десятиліть тому, вторгнення мало тривати кілька днів, але цього не сталося, тому що була недооцінена героїчна реакція нації, готової на все, щоб захистити свою свободу, суверенітет та ідентичність", - відзначила італійська лідерка.

"В очах усього світу Україна вже виграла битву за утвердження своєї ідентичності. Я згадую народження італійської держави, тому що був час, коли казали, що Італії як нації не існує, що Італія – це лише географічне поняття, але потім сталося італійське Рісорджименто (Відродження. – Ред.) і Італія продемонструвала, що є нацією. Хтось казав, що Україну легко зламати, бо вона - не нація. Але своєю здатністю боротися, чинити спротив ви довели, що ви надзвичайна нація".

Політичний розрахунок або ж послідовність?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато років лідери італійських правих захоплювалися господарем Кремля. Маттео Сальвіні у футболці із зображенням Путіна, 2015 рік

Однак не можна сказати, що Мелоні завжди була проти Путіна.

У 2015 році партія "Брати Італії" навпаки виступала проти санкцій щодо Росії, називала їх "марними та мазохістськими" через шкоду для італійського бізнесу.

У грудні 2015 року журналістка La7 Attualità запитала Мелоні, хто краще – російський керівник чи італійський прем’єр-ліберал Маттео Ренці.

"Путін має набагато чіткіші ідеї, ніж Ренці, у зовнішній політиці, він захищає національні інтереси", - такою була відповідь політикині.

У 2018 році вона навіть коротко привітала Путіна з перемогою на президентських виборах, тих самих, які в Україні не визнали, бо голосували на них мешканці окупованого Криму.

Що ж змінилося?

За версією журналістів Politico, шлях Джорджи Мелоні до політичної респектабельності пролягала через Володимира Путіна. По суті через засудження його політики.

На парламентських виборах 2018 року партії Джорджі Мелоні вдалося отримати лише 4% голосів виборців та провести невелику фракцію у парламент. Її успіхи були набагато скромнішими за конкурентів з правого табору – Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі.

Щоб не опинитися в ролі аутсайдера на наступних виборах, завоювати поміркованих консервативних виборців, партія відмовилася від деяких радикальних вимог – наприклад, виходу з єврозони, чітко підтримала членство в НАТО. Під час російських погроз 2021 року партія наголошувала на територіальній цілісності України, щоб відрізнятися від Сальвіні та Берлусконі, які вже давно створили собі імідж друзів Путіна та прихильників анексії Криму.

Коли почалася повномасштабна війна, Берлусконі засудив Путіна за напад, казав про своє розчарування, водночас засуджував Захід за нездатність до перемовин і поставки зброї, казав, що "об'єднана Європа має зробити пропозицію про мир, намагаючись змусити українців прийняти вимоги Путіна".

Політику Сальвіні порівнювали з флюгером, бо він спочатку засудив напад і голосував за поставку озброєнь, з’їздив в Перемишль допомогти біженцям, де йому нагадали про пропутінські симпатії, а з квітня 2022 року почав виступати проти подальших поставок озброєнь Україні.

Натомість послідовна позиція Мелоні щодо війни виглядала переконливою. Як і загалом її послідовна опозиція щодо всіх урядів з 2013 року. Це і стало однією з причин перемоги "Братів Італії" на виборах 2022 року - колись маленька партія здобула 26% голосів.

Хоча соратник Мелоні Федеріко Молліконе в коментарі Politico заперечив якісь політичні розрахунки – мовляв, рішення підтримати перші поставки зброї Україні урядом Маріо Драгі "зруйнувало стереотипи про нас, які не відповідають дійсності".

"Вона (Мелоні) є послідовною… Вона не стежить за тенденціями соціальних мереж. Наша позиція в міжнародній політиці показує, що "Брати Італії" мають серйозний і надійний авторитет на міжнародному рівні, замість того, щоб робити електоральні розрахунки або використовувати таку серйозну проблему, як війна в Україні, щоб поставити уряд у складне становище", - пояснював він.

Зараз, хоча партії Берлусконі та Сальвіні і присутні в уряді Мелоні, їй вдається тримати лінію на підтримку України попри прокремлівські симпатії її союзників.

"Час обирати табір"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У геополітичній боротьбі на планеті Мелоні чітко позиціонує Італію на боці НАТО і проти впливу Росії та Китаю

Але внутрішньополітична боротьба в Італії точно не є основним фактором у позиції Мелоні щодо України.

На її думку, російський напад на Україну ознаменував відновлення на планеті боротьби двох геополітичних таборів, і прихильники правих в цій боротьбі мають чітко обрати одну сторону.

Ще напередодні нападу, вона засудила визнання Росією "сепаратистських республік" і відзначила право України обирати свою долю, вимагала виведення російських військ з Донбасу та відновлення перемовин.

І водночас розкритикувала політику розширення НАТО.

"Ми завжди підтримували необхідність пошуку балансу, який забезпечить багатовіковий мир між Європою та Російською Федерацією. Ми вважали помилковою стратегію адміністрацій демократів у США, яка, спочатку за Обами, а тепер за Байдена, сприяла драматизації ситуації, підштовхувала питання про неминучий вступ України до НАТО і таким чином дозволяла Путіну посилити привид загрози національній безпеці Росії".

Проте після нападу заяви Мелоні на підтримку України ставали дедалі жорсткішими.

"Європа повертається в минуле, яке ми сподівалися більше ніколи не пережити. Настав час обирати табір (геополітичний. – Ред.). Захід і міжнародна спільнота єдині у вживанні всіх корисних заходів для підтримки Києва та дотримання міжнародного права", - такою була її перша реакція у фейсбуці 24 лютого 2022 року.

"Брати Італії" підтримали постачання зброї Україні.

Співзасновник партії ексміністр оборони Іньяціо ла Русса пояснив, що "солідарність не може бути лише на словах", і відзначив, що зараз Захід виправляє помилки 1968 року в Чехословаччині та 1956 року в Угорщині, коли західні країни не запобігли радянській інтервенції.

У квітні 2022 року Мелоні звернулася до правих виборців з проханням підтримати Україну і пояснила, чому вони не мають підтримувати авторитарні режими в боротьбі з демократіями лише через те, що, за її словами, Захід "зрікся своєї ідентичності та своєї душі", повідомляло Secolo d’Italia.

"Відповіддю на занепад Заходу не може бути симпатія до автаркій. Для нас відповідь полягає в тому, щоб повернути західним суспільствам цінності, яких їх позбавили. Ми хочемо врятувати західну цивілізацію, і з цієї причини ми без вагань стали на одну сторону в поточному конфлікті, засуджуючи російське вторгнення, щоб спробувати якнайшвидше його припинити", - пояснила Мелоні.

"Те кляте 24 лютого все змінило. Це була точка неповернення. Звичайно, демократам у США не потрібно було знову пропонувати клімат холодної війни з Росією, звичайно, ми можемо обговорювати відсутність Європи, ми можемо обговорювати Донбас, але зараз це були б дискусії, які залишилися в минулому. Тому що зараз в Україні вирішується і наше майбутнє".

Водночас вона відзначила, що Італія у цій боротьбі не збирається бути підпорядкованою США, а хоче бути рівноправним союзником.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелоні прагне повернути Італії роль одного з лідерів європейської економіки та майбутнього - складне завдання після багатьох років стагнації

У вересні 2022 року в інтерв’ю Центральному інформаційному агентству Тайваня Мелоні заявила, що у світі відбувається боротьба демократій та диктатур. Виживання демократичних суспільств опинилося під загрозою, прикладом чого і є напад на Україну.

Вона також виступила за активну співпрацю з країнами Балкан, Азії, Африки та Латинської Америки, аби запобігти там впливу Китаю та Росії.

"Через недбалість Європи та Заходу їм було дозволено проникнути на західні Балкани, в Африку, Індо-Тихоокеанський регіон та Латинську Америку. Ми маємо повернутися туди".

Цю тезу Мелоні повторила і під час відеозустрічі G7 24 лютого 2023 року, закликала "протистояти брехливому путінському наративу щодо конфлікту, подвоїти зусилля щодо зближення з так званим Глобальним Півднем".

Протидія пануванню "капіталістично-комуністичного Китаю"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На саміті G20 на Балі Джорджа Мелоні потиснула руку Сі Цзіньпіну, але вона давно критикує китайську політику

Звісно провідною авторитарною державою Мелоні бачить не Росію, а Китай.

"Це (війна Росії проти України. – Ред.) вершина айсберга конфлікту, мета якого – новий світовий порядок. Якщо Україна капітулює, то справжнім переможцем завтра стане не путінська Росія, а капіталістично-комуністичний Китай Сі Цзіньпіна. Захід опинився б значно ослабленим, а всередині Заходу той, хто слабший, тобто Європа, виявилася б підлеглою Китаю. І я не хочу опинитися під владою комуністичного Китаю, мої друзі", - пояснила лідерка "Братів Італії" у своєму виступі в квітні 2022 року, повідомляє Secolo d'Italia.

Несприйняття китайської політики Мелоні висловлює давно. У 2008 році вона була міністеркою молоді в уряді Берлусконі і піддала критиці китайську політику щодо Тибету, закликала італійських спортсменів бойкотувати церемонію відкриття Олімпійських ігор в Пекіні. Тоді прем'єр Берлусконі та міністр закордонних справ Франко Фраттіні виступили проти її заклику.

У 2019 році Сі Цзіньпін підписав з прем’єром Італії Джузеппе Конте меморандум щодо приєднання країни до проєкту "Один пояс, один шлях". Італія стала єдиною країною Західної Європи та членом G7, яка приєдналася до китайського проєкту, і Мелоні називала це рішення "величезною помилкою".

У вересні 2022 року вона заявила, що не бачить політичних передумов для подовження у 2024 році меморандуму на наступні 5 років.

Мелоні також відверто симпатизує Тайваню. В інтерв’ю тайваньському Центральному інформаційному агентству у вересні 2022 року вона заявила, що її партію та Тайвань "пов’язує щира дружба" і вона готова сприяти розвитку італійсько-тайваньських відносин. На її думку, будь-який військовий конфлікт в Тайваньській протоці вдарить по економіці Європи, тож треба засуджувати воєнні погрози Китаю на адресу Тайваню.

Італійська лідерка відзначила, що Китай приховував епідемію Covid-19, придушує інакомислення в Гонконгу та нацменшини, ескалює воєнну загрозу щодо Тайваню, має непевну розпливчасту позицію щодо нападу Росії на Україну.

Під час саміту G20 на Балі Мелоні мала зустріч з Сі Цзіньпіном і прийняла його пропозицію відвідати Пекін. Проте італійська дослідниця з Mercator Institute for China Studies Франческа Гіретті в статті для Euraktiv пише, що навряд чи це змінить позицію Італії щодо Китаю, яка вже полягає в блокуванні доступу китайських інвесторів до стратегічних підприємств країни та прискіпливій перевірці китайських інвестицій.

Економічний прагматизм

Автор фото, Посольство Італії в Україні Підпис до фото, Міністр підприємництва та "зроблено в Італії" Адольфо Урсо координує проведення конференції з відновлення України в Римі. Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня

У квітні в Римі має відбутися конференція з реконструкції України за участі італійського бізнесу. І тут проявляється прагматичний інтерес італійської влади.

Італійські компанії роками казали про збитки внаслідок санкцій проти Росії. Мелоні торік заявила, що Італія не змінить курс на підтримку України, але мають бути "форми компенсації для країн, які найбільше постраждали від санкцій".

Замовлення важливі для італійської економіки, яку хоче підняти з доби стагнації уряд Мелоні, причому зробити це так, щоб італійська якість була належно оцінена у світі. З іншого боку, в Україні давно висловлювали інтерес до збільшення італійських інвестицій, хоч і завжди лишалося питання, що для цього зробили.

Зараз роль Італії у відновленні України широко обговорюється, і успіх у залученні італійського бізнесу сприятиме тісним відносинам двох країн у майбутньому.

Міністр підприємництва та "зроблено в Італії" Адольфо Урсо відвідав Україну у січні 2023 року у супроводі президента асоціації італійських промисловців Confindustria Карло Бономі. Тоді оголосили про відкриття представництва цієї асоціації в Києві, обговорили відкриття транспортних коридорів на італійські порти у Венеції та Трієсті, щоб полегшити українську логістику.

У довгостроковій перспективі в італійському уряді можуть бачити Україну як важливого партнера в рамках ЄС для противаги домінуванню франко-німецького ядра, яке Джорджу Мелоні явно не влаштовує, що було одним з факторів у її дружбі з чинним керівництвом Польщі.

Хай там як, існує велика імовірність, що за прем’єрства Мелоні українсько-італійські відносини досягнуть небувалого розмаху.