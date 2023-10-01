ГУР повідомило про атаку на стоянку бойових вертольотів у Сочі. Російська влада - про збиття дронів і ракет в інших регіонах

Автор фото, скриншот відео телеграм-каналу

1 година тому

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про успішну атаку безпілотниками стоянки російських вертольотів у Сочі у неділю, 1 жовтня.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у розвідці.

Уточнюється, що внаслідок удару дронів є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.

Атаку провели українські розвідники. Російська сторона не прокоментувала інцидент.

Однак протягом дня російська влада кілька разів повідомляла про збиття дронів над Смоленськом і у Краснодарському краї. Також від влади анексованого Криму вдень поступали повідомлення про збиття ракет біля міста Джанкой.

В умовах війни BBC не може оперативно перевірити заяви офіційних осіб.

Смоленськ і Краснодарський край

Протягом дня повідомлення про атаки дронів поступали з різних регіонів Росії.

Спочатку про атаку розповів вранці у неділю губернатор Смоленської області Василь Анохін. За його даними, три дрони були "пригнічені" засобами ППО та радіоелектронної боротьби.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Пізніше міноборони Росії прозвітувало про перехоплення ще двох безпілотників літакового типу над Смоленською областю.

"Загалом силами ППО та РЕБ Міністерства оборони над Смоленськом та передмістями було знешкоджено пʼять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", - повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор області.

За даними російських видань, ціллю був Смоленський авіазавод, який входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Востаннє губернатор повідомляв про атаки дронів на початку червня.

Мер Смоленська закликав мешканців не залишати помешкання без потреби.

"Прошу зберігати спокій і без потреби не залишати житлові будинки, а також утриматися від заміських поїздок. Не наближуйтесь до місць падіння БПЛА та не перешкоджайте роботі екстрених служб!" - йдеться у заяві Олександра Новікова.

Російське Міноборони також повідомляло вранці про знищення засобами ППО безпілотника над Краснодарським краєм.

В аеропорту Сочі затримали відправлення понад 10 рейсів.

Автор фото, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ Підпис до фото, Запуск безпілотника Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року

Джанкой

Близько першої години дня за московським часом над Джанкоєм в анексованому Криму були збиті ракети "Гром-2", повідомило Міноборони РФ у неділю.

Засоби ППО виявили і перехопили українські ракети у повітрі, а уламки збитих українських ракет впали на території Джанкойського району, зазначили у відомстві.

Раніше про одну збиту ракету повідомляв призначений Росією губернатор півострова Сергій Аксьонов.

За його даними, уламки ракети пошкодили складські приміщення, жертв та постраждалих немає.

В умовах війни BBC не може оперативно перевірити заяви офіційних осіб.

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Удари ЗСУ по тилах Росії

За повідомленнями російських ЗМІ, які відстежує BBC Verify, з січня до початку серпня цього року в Росії та на окупованій нею території України зафіксували понад 120 атак безпілотників.

У серпні та вересні кількість цих ударів зростала, і окрім безпілотників є ознаки використання ракет.

Приміром, лише 29-30 серпня українські дрони долітали до Пскова, Рязані, Калуги, Брянська, Москви та окупованого Севастополя.

Цілями були нафтові об'єкти, аеродроми, підприємства ВПК. Зокрема, BBC Verify ідентифікувала щонайменше дев'ять атак безпілотників на нафтосховища за сім місяців цього року.

Однією з найгучніших атак був ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі 22 вересня.

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що внаслідок цієї атаки, за даними ГУР, загинули щонайменше 9 осіб з керівного складу штабу ЧС РФ, поранення отримали 16, серед них - високопосадові російські генерали.

Україна пізніше заявила, що під час атаки на Севастополь загинув командувач флоту РФ. У відповідь Росія опублікувала відео, на якому видно людину, яка дуже схожа на командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

В інтерв’ю виданню The Economist Буданов назвав три цілі ударів по території Росії: виснаження російської ППО, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників, а також оборонних підприємств.

У ніч на неділю 1 жовтня Росія атакувала Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed 136/131, 16 із них вдалося знищити, повідомляли вранці Повітряні сили ЗСУ.