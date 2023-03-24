Скандальний суд над Гвінет Пелтроу. У чому звинувачують зірку

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1 година тому

Американська акторка Гвінет Пелтроу постала перед судом, за яким уважно стежать світові ЗМІ і який починає обростати скандалами.

Судовий процес розпочався через нещасний випадок на гірському курорті, який стався 2016 року. Акторка зіштовхнулась на лижній трасі з чоловіком, внаслідок чого, як стверджується, він отримав струс мозку і перелом ребер.

76-річний Террі Сандерсон, окуліст на пенсії, подав позов на голлівудську зірку і вимагає компенсацію у 300 тис. доларів. Щоправда, він вже відмовився від попередньої претензії на 3,1 млн доларів.

Пелтроу заперечує провину в інциденті і подала зустрічний позов. Вона вимагає один долар США за моральну шкоду плюс судові витрати.

Що сталося?

Адвокат Террі Сандерсон заявив присяжним у штаті Юта, що "нерозважливі" дії голлівудської акторки спричинили зіткнення на гірському схилі.

Інцидент стався в лютому 2016 року на схилі для початківців на курорті Дір-Веллі. Пелтроу каталася на лижах зі своєю сім'єю.

Як заявив адвокат потерпілого Лоуренс Бюлер, акторка каталася необережно.

"Вона знала, що кататися таким чином, наосліп, дивлячись по сторонах, було необачливо, вона знала, що продовжуючи кататися таким чином... вона вріжеться у когось".

Як розповів суду Бюлер, після зіткнення Пелтроу втекла, залишивши його лежати без свідомості, не покликавши на допомогу і не перевіривши, чи все з ним добре.

Донька постраждалого Поллі Сандерсон-Грешем розповіла у суді, що її батько змінився після інциденту.

Він був "комунікабельним і енергійним" до нещасного випадку на лижах, а тепер він "схвильований" і "легко засмучується".

Вона розповіла, що одного разу він сидів біля вікна, і "з його рота ледь не стікала слина".

Однак під час перехресного допиту жінка визнала, що її батько був "часто засмучений" і "переходив межу" і до інциденту на лижах.

Вона додала, що її батько став "одержимим" судом і хотів вибачень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Террі Сандерсон звинувачує Пелтроу у тому, що вона необережно каталася на лижах

Як зазначено у судовому позові, Сандерсон знепритомнів на кілька хвилин після зіткнення, у нього був струс мозку та чотири зламані ребра.

Лікар, який давав свідчення у четвер, сказав, що позивач отримав черепно-мозкову травму, яка "повністю змінила його життя".

Нейропсихолог Аліна Фонг заявила, що Сандерсон "страждав від наслідків струсу мозку протягом півтора року", коли вона зустрілась з ним у травні 2017 року.

За її словами, Сандерсон повідомив про такі симптоми, як "зміни настрою та особистості, біль, а також головні болі".

Відповідаючи на запитання, чи є якісь ознаки того, що він симулює свої симптоми, доктор Фонг відповіла, що їх "не було".

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Версія Пелтроу

Водночас адвокат Гвінет Пелтроу Стів Оуенс відкидає звинувачення Сандерсона, назвавши їх "маячнею".

Оуенс розповів присяжним, що його підзахисна тільки почала спускатися зі схилу, коли чоловік раптово врізався їй у спину.

Хоча адвокати постраждалого заявляють протилежне. Про те, що Пелтроу була позаду і врізалася у Сандерсона, свідчать і його травми.

Оуенс також сказав, що його клієнтка спочатку підозрювала, що на неї напали, і була так вражена інцидентом, що вирішила не кататися на лижах до кінця дня.

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Одним зі свідків у справі став друг Сандерсона, Крейг Рамон, який першим побачив зіткнення.

Він розповів на суді, що чув крик і бачив, як Пелтроу врізалася у Сандерсона.

Утім, під час перехресного допиту адвокати Пелтроу зауважили, що Рамон страждає на дальтонізм і що він не міг розрізнити за одягом, хто з лижників став причиною нещасного випадку.

Адвокати Пелтроу також заявили, що кадри з камери GoPro та публікація у соціальних мережах, які підтверджують її версію подій, "зникли".

Окуляри і ласощі

Судовий процес над 50-річною оскароносною акторкою привернув чималу увагу преси і обростає скандальними подробицями.

На одне із засідань Пелтроу зʼявилась у великих окулярах-авіаторах. Після чого у соцмережах американську зірку обвинуватили у копіюванні стилю відомого серійного вбивці Джеффрі Дамера, який носив схожі окуляри.

Напередодні свідчень на третій день адвокати акторки намагались принести у залу суду ласощі, щоби пригостити судових приставів.

Як пояснив адвокат Пелтроу, "приватна охорона моєї клієнтки хотіла принести частування для судових приставів за те, що вони були корисними".

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Незвична пропозиція викликала заперечення у залі, і суддя був змушений заборнити частування, сказавши: "Дякую, але ні, дякую".

У 2017 році Гвінет Пелтроу заявила, що на початку кар'єри стала жертвою сексуальних домагань продюсера Гарві Вайнштайна.

Акторку також звинувачували у тому, що її бренд здорового способу життя Goop рекламував антинаукові рецепти, як-от вигнання глистів за допомогою молока або профілактика раку шляхом відмови від бюстгальтерів пушап.