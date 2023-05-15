Турне перед наступом. Які підсумки раптового візиту Зеленського до європейських столиць

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зеленський під час візиту до Німеччини виголосив промову на врученні міжнародної премії імені Карла Великого

35 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський здійснив раптове і стрімке європейське турне, відвідавши за три дні Італію, Ватикан, Німеччину, Францію і Велику Британію. Українська влада не приховує – візит пов'язаний з контрнаступом ЗСУ. Як саме?

Схожий вояж головними європейськими столицями Зеленський робив на початку лютого. Тоді за три дні переговорів в Лондоні, Парижі і Брюсселі українська делегація встигла отримати запевнення від партнерів щодо нового озброєння.

І дійсно, через деякий час стало відомо про формування "танкової коаліції". Питання надання Києву важкої бронетехніки, яке до цього було "червоною лінією", зрушило з місця.

Щоправда, болюча для західних столиць тема передачі Києву літаків не отримала продовження.

Під час нового візиту Зеленський прямо заявив, що "коаліція винищувачів" має бути створена найближчим часом.

Зброя і ще більше зброї

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні продовжила курс свого попередника Маріо Драгі щодо безумовної підтримки України у війні з Росією

Перший пункт призначення турне українського лідера – Італія. Туди делегація найвищого рівня прибула вдень 13 травня.

Очільниця уряду цієї країни Джорджа Мелоні три місяці тому відвідувала Київ і загалом на тлі сильних проросійських настроїв в італійському політикумі змушена повсякчас доводити свою особисту підтримку і прихильність до України.

Що стосується зброї, то Київ вже раніше отримав від Рима бронетехніку і артилерійські системи. Під час нового візиту Зеленський повідомив про домовленість, яка, вочевидь, пов'язана з системами протиповітряної оборони.

"Є важливе рішення щодо захисту нашого неба", – наголосив він на пресконференції з Джорджею Мелоні.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про можливе надання Україні новітньої франко-італійської системи ППО SAMP-T. Одна з головних переваг цієї зброї – можливість збивати балістичні ракети.

Якщо з італійським урядом головною темою переговорів було озброєння, то під час візиту до Ватикану Зеленський підіймав передусім гуманітарні питання.

Папа Римський Франциск раніше вже сам зачепив питання свого посередництва у війні між Росією і Україною. Однак деякі його публічні заяви звучали як намагання поставити агресора і жертву на один щабель.

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Президент Зеленський запросив Папу Римського до України попри те, що деякі його заяви про війну в Україні виглядають як спроби урівняти агресора і жертву

Цей аспект обговорили Зеленський і очільник Ватикану під час особистої зустрічі, повідомила його пресслужба. Також підіймалось питання повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії. Розмову з лідером католицької церкви український президент назвав такою, яка "може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії".

Наступний пункт – Німеччина. Між Києвом і Берліном непрості стосунки, особливо враховуючи зволікання останнього в наданні зброї на початку війни.

Однак насправді за кількістю наданого озброєння, допоміжної техніки і фінансової допомоги німецький уряд в лідерах.

Саме напередодні візиту Німеччина оголосила про рекордний пакет військової допомоги для ЗСУ на 2,7 млрд євро, в якому десятки одиниць бронетехніки і сучасні системи ППО IRIS-T зі снарядами до них.

"Це потужна підтримка…Все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист від російського терору", – відреагував на це Зеленський.

"Працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх", – заявив також український президент під час зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

Питання військових літаків український лідер підняв і в наступній європейській столиці – Парижі. Туди він вирушив відразу з Німеччини - на зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зараз Німеччина є одним з лідерів у постачанні зброї Україні. Хоча на початку повномасштабної війни канцлера Олафа Шольца звинувачували у зволіканні і небажанні підтримувати Київ озброєнням

Публічно озвучені військові "здобутки" візиту в Париж – десятки бронемашин і колісних танків, а також заходи з посиленням ППО.

Останній пункт на цей момент – зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Слід зауважити, що про вагомий "подарунок" для українського контрнаступу від Лондона стало відомо ще за декілька днів до візиту.

Мова про найбільш далекобійну західну зброю, які отримав Київ, - крилаті ракети Storm Shadow. За повідомленнями російських ЗМІ, українська армія вже їх активно використовує, зокрема для ударів по окупованому Луганську.

На додачу до цих ракет Сунак оголосив про передачу ЗСУ декількох сотень ударних безпілотників великої дальності та ракет для ППО.

Декларації про НАТО і "менеджмент очікувань"

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Франція пообіцяла новий пакет військової допомоги

Крім домовленостей про озброєння, Зеленський домігся від європейських столиць підписання публічних декларацій, в яких йдеться про рух України до НАТО і ЄС.

Щоправда, формулювання в цих документах дають широкий простір для інтерпретацій.

В них зазначено, що Франція, Німеччина і Італія "повністю підтримують" комісію Україна – НАТО як "платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці".

Основна мета – "допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації".

Нагадаємо, саме на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році Україна, попри сподівання, не отримала плану дій щодо членства в Альянсі, але почула запевнення, що "обов'язково там буде".

Саміт НАТО у Вільнюсі запланований на липень. Президент Зеленський готовий взяти участь у ньому, проте висловив сподівання: "Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу".

Нові озвучені декларації з очільниками Німеччини, Франції та Італії не кажуть прямо, що Україні запропонують стати членом НАТО на найближчому саміті. В них лише говориться, що у Вільнюсі "з нетерпінням очікується розв’язання всіх цих питань".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Німеччина, Франція та Італія в публічних деклараціях підтримали рух України до НАТО

Юрист-міжнародник, керівник проєкту "Нотатки Атлантиста" Олександр Калініченко звертає увагу, що комісія Україна – НАТО, про яку згадується в європейських деклараціях, первісно не мала на меті підготовку Києва до членства в Альянсі.

Але він допускає, що саме таку функцію їй нададуть на саміті у Вільнюсі.

"Є підстави очікувати змін до Хартії (Україна – НАТО від 1997 року) у Вільнюсі, де Комісії може бути відведена роль нашого "провідника" до оборонного союзу 31 держави", – вважає експерт.

З усім тим, якщо євроатлантична інтеграція України – це питання туманне, то ось контрнаступ української армії – подія, яку очікують з дня на день. І не лише в Україні, але й у західних столицях.

"Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій загарбницькій війні, яку вони не вибирали і не провокували", – заявив Ріші Сунак.

За його словами, саме зараз Києву необхідна додаткова військова допомога і запевнення союзників у постійній підтримці.

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Питання створення "коаліції винищувачів" ще не вирішене, але очільник уряду Британії пообіців організувати навчання українських пілотів

Саме питання анонсованого контрнаступу було основним фоном європейського турне Зеленського. "Ще кілька візитів – і все", – так віджартовувався президент на питання, коли почнеться наступ ЗСУ.

Однак тема активних дій ЗСУ і так вже розігріта в суспільстві. Від Києва вимагають показати високі результати у цій "вирішальній битві".

Але вірогідно, що саме це турне частково присвячене тому, щоб донести до лідерів Заходу реалістичну ситуацію на полі бою, вважає Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Візит був пов'язаний з контрнаступом, але таким чином, що Зеленський фактично зайнявся "менеджментом очікувань" – зазначає експерт.

"Тобто він доволі прозаїчно і прямо розказав особисто європейським лідерам, чого дійсно очікувати від контрнаступу, наскільки українська армія готова, які є запаси зброї, що ще необхідно, щоб він був вдалий".

Занадто високі очікування можуть призвести до згасання західної підтримки, якщо, умовно кажучи, ЗСУ не розгромлять російську армію і не звільнять усю окуповану територію за короткий термін.

"Це "холодний душ" політичного реалізму. Краще поставити ці очікування трохи нижче і пояснити союзникам, що підтримка попри все не має закінчуватися, що початок контрнаступу не означатиме, що Україна отримала все необхідне озброєння, що питання вже вирішене".