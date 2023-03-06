Вже не "дебіли", а брати й сестри. Стендапер Щегель вибачився перед українцями

Автор фото, Інстаграм Андрія Щегеля

25 хвилин(и) тому

Стендап-комік Андрій Щегель, який заявляв, що виїхав з України, щоб не йти на фронт, вибачився за низку провокаційних заяв щодо війни та українців.

Раніше Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну заявляв, що отримав три повістки, тому втік з України до Туреччини, де живе "в комфортній психологічній обстановці".

І це попри те, що в юності він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Про тих чоловіків, що залишилися захищати країну, він висловився: "Це вибір хлопців - гинути".

При цьому він визнав, що свідомо втік, обдуривши державу, адже виїздив з України тимчасово як артист з дозволу мінкульту.

"Зрозумів, що мені тут (в Україні) некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб з...батися (втікти) і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю".

За словами коміка, він отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від мінкульту.

Повертатись в Україну, поки триває війна, Щегель не планує. Після Туреччини він планує переїхати в Албанію, а потім провести гастролі в Європі.

"Я перебуваю за кордоном і мені дозвіл на це дала держава".

Такі заяви артиста викликали гнів українців у соцмережах.

Тож пізніше у своєму інстаграмі комік пояснив свою позицію і попросив вибачення.

Своє звернення він почав зі слів "шановні брати й сестри українці", хоча напередодні в черговому інтерв'ю називав їх "пацюками", а Україну - "Північною Кореєю та цирком".

Далі він звинувачує ЗМІ у тому, що його слова перекрутили і вирвали з контексту.

"Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. Я маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну і бажають за неї боротись, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей", — сказав він.

Далі гуморист поскаржився на погрози, які через скандал почали надходити йому, а також, за словами самого Щегеля, його близькому оточенню.

Комік також попросив вибачення у всіх, кому скандал з його участю "завдав страждань".

"Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас. І вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що люди хочуть почути. В України є справжні вороги — і це точно не я", — закінчив свою промову Щегель.

"Україна - йо....ий цирк, люди - щури"

Автор фото, СКРІН З ІНТЕРВ'Ю Підпис до фото, Щегель розказав Скрипіну, що думає про мобілізацію

Показово, що після першої хвилі хейту та обурення суспільства він відзначався ще одною скандальною заявою. І тільки після неї вже вирішив вибачитись.

Зокрема, Україну він назвав "Північною Кореєю" та "й**аним цирком із дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя".

Щегель заявив, що основна причина обурення суспільства "ґрунтується на заздрості", і тепер він може отримати політичний притулок у багатьох країнах.

Українських коміків він назвав "сцикливими п**арасами".

Він додав, що не планує повертатися в Україну, а мотиватором для нього нібито виступили самі українці.

На слова Щегеля відреагували у міністерстві культури. Там повідомили, що за нього візьмуться правоохоронці, а порядок тимчасового виїзду за кордон для митців та артистів зроблять жорсткішим.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - кажуть в мінкульті.

Під час воєнного стану і мобілізації громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але тим людям, які популяризують інтереси держави, видають тимчасовий дозвіл на перетин кордону, але з обов'язковим поверненням в країну.

У міністерстві зазначають, що стендапер був у складі групи, якій надали такий тимчасовий дозвіл, але порушив це право виїзду.